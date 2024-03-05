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Основатель Telegram иронично прокомментировал сбой соцсетей Meta* - 05.03.2024, ПРАЙМ
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Основатель Telegram иронично прокомментировал сбой соцсетей Meta*
Основатель Telegram иронично прокомментировал сбой соцсетей Meta* - 05.03.2024, ПРАЙМ
Основатель Telegram иронично прокомментировал сбой соцсетей Meta*
Основатель мессенджера Telegram Павел Дуров после сбоев в соцсетях Facebook* и Instagram* заявил, что Telegram за весь 2023 год был недоступен лишь 9 минут из... | 05.03.2024, ПРАЙМ
2024-03-05T21:07+0300
2024-03-05T21:07+0300
telegram
павел дуров
массовый сбой
сбой
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МОСКВА, 5 мар — ПРАЙМ. Основатель мессенджера Telegram Павел Дуров после сбоев в соцсетях Facebook* и Instagram* заявил, что Telegram за весь 2023 год был недоступен лишь 9 минут из 525,6 тысячи. "В течение 2023 года Telegram был недоступен в общей сложности всего 9 минут из 525 600 минут за год. Это 99,999983% безотказной работы", — написал Дуров в своем Telegram-канале. "У нас также примерно в 1000 раз меньше штатных сотрудников, чем у Meta*, но нам удается быстрее запускать новые функции и внедрять инновации. Интересно, что Telegram более надежен, чем эти сервисы, несмотря на то, что тратит в несколько раз меньше на инфраструктуру в расчете на одного пользователя", — заявил Дуров.По словам Дурова, миллионы людей зарегистрировались и делились контентом в Telegram за последний час, пока Instagram* и Facebook* были недоступны. Ранее во вторник пользователи социальных сетей Meta* жаловались на масштабные сбои в их работе, свидетельствуют данные сайта Downdetector. Согласно сайту, проблемы в работе Facebook* и Instagram* начались примерно в 18.17 мск. Наибольшее количество жалоб о неполадках обоих сервисов поступало из США, к 20.44 мск количество жалоб сократилось. * Деятельность Meta (соцсети Facebook, Instagram и Threads) запрещена в России как экстремистская
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telegram, павел дуров, массовый сбой, сбой
Telegram, Павел Дуров, массовый сбой, сбой
21:07 05.03.2024
 
Основатель Telegram иронично прокомментировал сбой соцсетей Meta*

Дуров: Telegram за 2023 год был недоступен всего 9 минут, 99% безотказной работы

© РИА Новости . Кирилл Каллиников | Перейти в медиабанкМессенджер Telegram на экране монитора
Мессенджер Telegram на экране монитора - ПРАЙМ, 1920, 05.03.2024
© РИА Новости . Кирилл Каллиников
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МОСКВА, 5 мар ПРАЙМ. Основатель мессенджера Telegram Павел Дуров после сбоев в соцсетях Facebook* и Instagram* заявил, что Telegram за весь 2023 год был недоступен лишь 9 минут из 525,6 тысячи.
"В течение 2023 года Telegram был недоступен в общей сложности всего 9 минут из 525 600 минут за год. Это 99,999983% безотказной работы", — написал Дуров в своем Telegram-канале.
"У нас также примерно в 1000 раз меньше штатных сотрудников, чем у Meta*, но нам удается быстрее запускать новые функции и внедрять инновации. Интересно, что Telegram более надежен, чем эти сервисы, несмотря на то, что тратит в несколько раз меньше на инфраструктуру в расчете на одного пользователя", — заявил Дуров.
Владелец SpaceX и Tesla Элон Маск - ПРАЙМ, 1920, 05.03.2024
Соцсеть X пошутила по поводу сбоев сервисов Meta*
19:37
По словам Дурова, миллионы людей зарегистрировались и делились контентом в Telegram за последний час, пока Instagram* и Facebook* были недоступны.
Ранее во вторник пользователи социальных сетей Meta* жаловались на масштабные сбои в их работе, свидетельствуют данные сайта Downdetector. Согласно сайту, проблемы в работе Facebook* и Instagram* начались примерно в 18.17 мск. Наибольшее количество жалоб о неполадках обоих сервисов поступало из США, к 20.44 мск количество жалоб сократилось.
* Деятельность Meta (соцсети Facebook, Instagram и Threads) запрещена в России как экстремистская
 
TelegramПавел Дуровмассовый сбойсбой
 
 
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