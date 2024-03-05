https://1prime.ru/20240305/845983758.html

Основатель Telegram иронично прокомментировал сбой соцсетей Meta*

Основатель Telegram иронично прокомментировал сбой соцсетей Meta* - 05.03.2024, ПРАЙМ

Основатель Telegram иронично прокомментировал сбой соцсетей Meta*

Основатель мессенджера Telegram Павел Дуров после сбоев в соцсетях Facebook* и Instagram* заявил, что Telegram за весь 2023 год был недоступен лишь 9 минут из... | 05.03.2024, ПРАЙМ

2024-03-05T21:07+0300

2024-03-05T21:07+0300

2024-03-05T21:07+0300

telegram

павел дуров

массовый сбой

сбой

https://cdnn.1prime.ru/img/83311/32/833113235_0:180:3003:1869_1920x0_80_0_0_4b9989249eac499803d4943dd978dceb.jpg

МОСКВА, 5 мар — ПРАЙМ. Основатель мессенджера Telegram Павел Дуров после сбоев в соцсетях Facebook* и Instagram* заявил, что Telegram за весь 2023 год был недоступен лишь 9 минут из 525,6 тысячи. "В течение 2023 года Telegram был недоступен в общей сложности всего 9 минут из 525 600 минут за год. Это 99,999983% безотказной работы", — написал Дуров в своем Telegram-канале. "У нас также примерно в 1000 раз меньше штатных сотрудников, чем у Meta*, но нам удается быстрее запускать новые функции и внедрять инновации. Интересно, что Telegram более надежен, чем эти сервисы, несмотря на то, что тратит в несколько раз меньше на инфраструктуру в расчете на одного пользователя", — заявил Дуров.По словам Дурова, миллионы людей зарегистрировались и делились контентом в Telegram за последний час, пока Instagram* и Facebook* были недоступны. Ранее во вторник пользователи социальных сетей Meta* жаловались на масштабные сбои в их работе, свидетельствуют данные сайта Downdetector. Согласно сайту, проблемы в работе Facebook* и Instagram* начались примерно в 18.17 мск. Наибольшее количество жалоб о неполадках обоих сервисов поступало из США, к 20.44 мск количество жалоб сократилось. * Деятельность Meta (соцсети Facebook, Instagram и Threads) запрещена в России как экстремистская

https://1prime.ru/20240305/845979245.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2024

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

telegram, павел дуров, массовый сбой, сбой