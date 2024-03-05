Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Нарышкин назвал виновных в подрыве "Северных потоков" - 05.03.2024, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20240305/845983927.html
Нарышкин назвал виновных в подрыве "Северных потоков"
Нарышкин назвал виновных в подрыве "Северных потоков" - 05.03.2024, ПРАЙМ
Нарышкин назвал виновных в подрыве "Северных потоков"
Газопроводы "Северный поток" и "Северный поток 2" взорвали англосаксы, заявил директор Службы внешней разведки России Сергей Нарышкин. | 05.03.2024, ПРАЙМ
2024-03-05T21:16+0300
2024-03-05T21:16+0300
сергей нарышкин
северные потоки
подрыв "северных потоков"
россия
https://cdnn.1prime.ru/img/84031/80/840318006_0:25:1146:670_1920x0_80_0_0_45dafa2bb9199755798d82748ec84085.jpg
МОСКВА, 5 мар — ПРАЙМ. Газопроводы "Северный поток" и "Северный поток 2" взорвали англосаксы, заявил директор Службы внешней разведки России Сергей Нарышкин. "У нас, конечно, были косвенные признаки, кто же это сделал. Хотя эти косвенные признаки показали сами авторы содеянного. Мозаика сложилась. И эта мозаика очевидно указывает на авторов", — отметил директор СВР. В эксклюзивном интервью для "Соловьев Live" Нарышкин на вопрос ведущего, кто взорвал "Северные потоки", ответил: "Англосаксы". Кадры были показаны в эфире телеканала "Россия 1". Взрывы на двух российских экспортных газопроводах в Европу — "Северном потоке" и "Северном потоке 2" — произошли 26 сентября 2022 года. Германия, Дания и Швеция не исключили целенаправленной диверсии. Оператор "Северного потока" Nord Stream AG сообщал, что разрушения на газопроводах беспрецедентны и сроки ремонта оценить невозможно. Генпрокуратура России инициировала дело об акте международного терроризма.Ранее датская полиция прекратила расследование по "Северным потокам". Как отмечается в заявлении полиции, в Дании не нашли достаточных оснований для возбуждения уголовного дела в связи с ЧП на газопроводах, однако пришли к выводу, что в деле о ЧП имела место "умышленная диверсия". Ранее к такому же выводу пришли в Швеции.
https://1prime.ru/20240227/844577102.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2024
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/84031/80/840318006_111:0:1036:694_1920x0_80_0_0_8eee03ca2f9cd3abaaac098849449a8a.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
сергей нарышкин, северные потоки, подрыв "северных потоков", россия
Сергей Нарышкин, Северные потоки, подрыв "Северных потоков", РОССИЯ
21:16 05.03.2024
 
Нарышкин назвал виновных в подрыве "Северных потоков"

Нарышкин: "Северные потоки" взорвали англосаксы

© Danish Defence ЧП на "Северных потоках"
ЧП на Северных потоках
© Danish Defence
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 5 мар ПРАЙМ. Газопроводы "Северный поток" и "Северный поток 2" взорвали англосаксы, заявил директор Службы внешней разведки России Сергей Нарышкин.
"У нас, конечно, были косвенные признаки, кто же это сделал. Хотя эти косвенные признаки показали сами авторы содеянного. Мозаика сложилась. И эта мозаика очевидно указывает на авторов", — отметил директор СВР.
В эксклюзивном интервью для "Соловьев Live" Нарышкин на вопрос ведущего, кто взорвал "Северные потоки", ответил: "Англосаксы". Кадры были показаны в эфире телеканала "Россия 1".
ЧП на Северных потоках
В Германии сообщили о продолжении расследования ЧП на "Северных потоках"
27 февраля, 13:03
Взрывы на двух российских экспортных газопроводах в Европу — "Северном потоке" и "Северном потоке 2" — произошли 26 сентября 2022 года. Германия, Дания и Швеция не исключили целенаправленной диверсии.
Оператор "Северного потока" Nord Stream AG сообщал, что разрушения на газопроводах беспрецедентны и сроки ремонта оценить невозможно. Генпрокуратура России инициировала дело об акте международного терроризма.
Ранее датская полиция прекратила расследование по "Северным потокам". Как отмечается в заявлении полиции, в Дании не нашли достаточных оснований для возбуждения уголовного дела в связи с ЧП на газопроводах, однако пришли к выводу, что в деле о ЧП имела место "умышленная диверсия". Ранее к такому же выводу пришли в Швеции.
 
Сергей НарышкинСеверные потокиподрыв "Северных потоков"РОССИЯ
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связь
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня»
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Главный редактор: Карнова Наталья Николаевна.
Адрес редакции: 119021, г.Москва, Зубовский бульвар, дом 4, стр.1.
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными данными
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2024 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала