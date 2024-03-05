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Нарышкин назвал виновных в подрыве "Северных потоков"

Нарышкин назвал виновных в подрыве "Северных потоков" - 05.03.2024, ПРАЙМ

Нарышкин назвал виновных в подрыве "Северных потоков"

Газопроводы "Северный поток" и "Северный поток 2" взорвали англосаксы, заявил директор Службы внешней разведки России Сергей Нарышкин. | 05.03.2024, ПРАЙМ

2024-03-05T21:16+0300

2024-03-05T21:16+0300

2024-03-05T21:16+0300

сергей нарышкин

северные потоки

подрыв "северных потоков"

россия

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МОСКВА, 5 мар — ПРАЙМ. Газопроводы "Северный поток" и "Северный поток 2" взорвали англосаксы, заявил директор Службы внешней разведки России Сергей Нарышкин. "У нас, конечно, были косвенные признаки, кто же это сделал. Хотя эти косвенные признаки показали сами авторы содеянного. Мозаика сложилась. И эта мозаика очевидно указывает на авторов", — отметил директор СВР. В эксклюзивном интервью для "Соловьев Live" Нарышкин на вопрос ведущего, кто взорвал "Северные потоки", ответил: "Англосаксы". Кадры были показаны в эфире телеканала "Россия 1". Взрывы на двух российских экспортных газопроводах в Европу — "Северном потоке" и "Северном потоке 2" — произошли 26 сентября 2022 года. Германия, Дания и Швеция не исключили целенаправленной диверсии. Оператор "Северного потока" Nord Stream AG сообщал, что разрушения на газопроводах беспрецедентны и сроки ремонта оценить невозможно. Генпрокуратура России инициировала дело об акте международного терроризма.Ранее датская полиция прекратила расследование по "Северным потокам". Как отмечается в заявлении полиции, в Дании не нашли достаточных оснований для возбуждения уголовного дела в связи с ЧП на газопроводах, однако пришли к выводу, что в деле о ЧП имела место "умышленная диверсия". Ранее к такому же выводу пришли в Швеции.

https://1prime.ru/20240227/844577102.html

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сергей нарышкин, северные потоки, подрыв "северных потоков", россия