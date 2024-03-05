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США создали разведсеть вблизи России, заявил Нарышкин - 05.03.2024, ПРАЙМ
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США создали разведсеть вблизи России, заявил Нарышкин
США создали разведсеть вблизи России, заявил Нарышкин - 05.03.2024, ПРАЙМ
США создали разведсеть вблизи России, заявил Нарышкин
США создают широкую разведывательную сеть не только на Украине, но и в других странах вблизи России, чтобы вести подрывную работу против нее, заявил директор... | 05.03.2024, ПРАЙМ
2024-03-05T21:25+0300
2024-03-05T21:25+0300
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МОСКВА, 5 мар — ПРАЙМ. США создают широкую разведывательную сеть не только на Украине, но и в других странах вблизи России, чтобы вести подрывную работу против нее, заявил директор Службы внешней разведки РФ Сергей Нарышкин. "Разведывательные службы Соединенных Штатов Америки создают такую широкую разведывательную сеть не только на территории Украины, но и в других странах, где это возможно, в том числе и в странах, которые приближены к территории Российской Федерации, с тем чтобы с позиции этих стран вести подрывную работу против нашей страны. И такая работа ведется", — сказал он. "Американцы, особенно британцы участвовали и участвуют в подготовке сил специальных операций и сотрудников спецслужб для ведения подрывной работы против нашей страны", — добавил глава внешней разведки.Он подчеркнул, что факт участия американских разведслужб в подготовке и в переподготовке сотрудников спецслужб Украины очевиден.Ранее издание New York Times со ссылкой на бывших и действующих чиновников Украины, США и Европы сообщило, что за последние восемь лет США при поддержке ЦРУ создали 12 секретных объектов на территории Украины вблизи ее границы с Россией, Украина превратилась в один из важнейших разведывательных плацдармов Вашингтона в борьбе с Москвой.
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сша, великобритания, сергей нарышкин, свр, подготовка, военные, украина
США, ВЕЛИКОБРИТАНИЯ, Сергей Нарышкин, СВР, Подготовка, военные, УКРАИНА
21:25 05.03.2024
 
США создали разведсеть вблизи России, заявил Нарышкин

Нарышкин: США создают широкую разведсеть вблизи России для подрывной работы

© РИА Новости . POOL/Гавриил Григоров | Перейти в медиабанкДиректор Службы внешней разведки (СВР) РФ Сергей Нарышкин
Директор Службы внешней разведки (СВР) РФ Сергей Нарышкин - ПРАЙМ, 1920, 05.03.2024
© РИА Новости . POOL/Гавриил Григоров
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МОСКВА, 5 мар ПРАЙМ. США создают широкую разведывательную сеть не только на Украине, но и в других странах вблизи России, чтобы вести подрывную работу против нее, заявил директор Службы внешней разведки РФ Сергей Нарышкин.
"Разведывательные службы Соединенных Штатов Америки создают такую широкую разведывательную сеть не только на территории Украины, но и в других странах, где это возможно, в том числе и в странах, которые приближены к территории Российской Федерации, с тем чтобы с позиции этих стран вести подрывную работу против нашей страны. И такая работа ведется", — сказал он.
"Американцы, особенно британцы участвовали и участвуют в подготовке сил специальных операций и сотрудников спецслужб для ведения подрывной работы против нашей страны", — добавил глава внешней разведки.
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Он подчеркнул, что факт участия американских разведслужб в подготовке и в переподготовке сотрудников спецслужб Украины очевиден.
Ранее издание New York Times со ссылкой на бывших и действующих чиновников Украины, США и Европы сообщило, что за последние восемь лет США при поддержке ЦРУ создали 12 секретных объектов на территории Украины вблизи ее границы с Россией, Украина превратилась в один из важнейших разведывательных плацдармов Вашингтона в борьбе с Москвой.
 
СШАВЕЛИКОБРИТАНИЯСергей НарышкинСВРПодготовкавоенныеУКРАИНА
 
 
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