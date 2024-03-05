https://1prime.ru/20240305/845984175.html
США создали разведсеть вблизи России, заявил Нарышкин
США создали разведсеть вблизи России, заявил Нарышкин - 05.03.2024, ПРАЙМ
США создали разведсеть вблизи России, заявил Нарышкин
США создают широкую разведывательную сеть не только на Украине, но и в других странах вблизи России, чтобы вести подрывную работу против нее, заявил директор... | 05.03.2024, ПРАЙМ
2024-03-05T21:25+0300
2024-03-05T21:25+0300
2024-03-05T21:25+0300
сша
великобритания
сергей нарышкин
свр
подготовка
военные
украина
https://cdnn.1prime.ru/img/84212/93/842129338_0:0:2949:1660_1920x0_80_0_0_67d621f1fc7e5b3d104216454c9feb08.jpg
МОСКВА, 5 мар — ПРАЙМ. США создают широкую разведывательную сеть не только на Украине, но и в других странах вблизи России, чтобы вести подрывную работу против нее, заявил директор Службы внешней разведки РФ Сергей Нарышкин. "Разведывательные службы Соединенных Штатов Америки создают такую широкую разведывательную сеть не только на территории Украины, но и в других странах, где это возможно, в том числе и в странах, которые приближены к территории Российской Федерации, с тем чтобы с позиции этих стран вести подрывную работу против нашей страны. И такая работа ведется", — сказал он. "Американцы, особенно британцы участвовали и участвуют в подготовке сил специальных операций и сотрудников спецслужб для ведения подрывной работы против нашей страны", — добавил глава внешней разведки.Он подчеркнул, что факт участия американских разведслужб в подготовке и в переподготовке сотрудников спецслужб Украины очевиден.Ранее издание New York Times со ссылкой на бывших и действующих чиновников Украины, США и Европы сообщило, что за последние восемь лет США при поддержке ЦРУ создали 12 секретных объектов на территории Украины вблизи ее границы с Россией, Украина превратилась в один из важнейших разведывательных плацдармов Вашингтона в борьбе с Москвой.
https://1prime.ru/20240305/845968062.html
сша
великобритания
украина
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/84212/93/842129338_0:0:2731:2048_1920x0_80_0_0_d5f107fcd795856c24f0de6c603b9f4e.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
сша, великобритания, сергей нарышкин, свр, подготовка, военные, украина
США, ВЕЛИКОБРИТАНИЯ, Сергей Нарышкин, СВР, Подготовка, военные, УКРАИНА
США создали разведсеть вблизи России, заявил Нарышкин
Нарышкин: США создают широкую разведсеть вблизи России для подрывной работы
МОСКВА, 5 мар — ПРАЙМ. США создают широкую разведывательную сеть не только на Украине, но и в других странах вблизи России, чтобы вести подрывную работу против нее, заявил директор Службы внешней разведки РФ Сергей Нарышкин.
"Разведывательные службы Соединенных Штатов Америки создают такую широкую разведывательную сеть не только на территории Украины, но и в других странах, где это возможно, в том числе и в странах, которые приближены к территории Российской Федерации, с тем чтобы с позиции этих стран вести подрывную работу против нашей страны. И такая работа ведется", — сказал он.
"Американцы, особенно британцы участвовали и участвуют в подготовке сил специальных операций и сотрудников спецслужб для ведения подрывной работы против нашей страны", — добавил глава внешней разведки.
В Киеве заявили, что предпочитают западным войскам на Украине оружие
Он подчеркнул, что факт участия американских разведслужб в подготовке и в переподготовке сотрудников спецслужб Украины очевиден.
Ранее издание New York Times со ссылкой на бывших и действующих чиновников Украины, США и Европы сообщило, что за последние восемь лет США при поддержке ЦРУ создали 12 секретных объектов на территории Украины вблизи ее границы с Россией, Украина превратилась в один из важнейших разведывательных плацдармов Вашингтона в борьбе с Москвой.