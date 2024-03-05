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Путин разрешил ограничить раскрытие информации "Газпрому" и ряду структур - 05.03.2024, ПРАЙМ
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Путин разрешил ограничить раскрытие информации "Газпрому" и ряду структур
Путин разрешил ограничить раскрытие информации "Газпрому" и ряду структур - 05.03.2024, ПРАЙМ
Путин разрешил ограничить раскрытие информации "Газпрому" и ряду структур
Президент России Владимир Путин разрешил ограничить раскрытие информации "Газпрому" и ряду контролируемых ими компаний. | 05.03.2024, ПРАЙМ
2024-03-05T21:28+0300
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раскрытие информации
газпром
газпром экспорт
владимир путин
указ президента рф
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МОСКВА, 5 мар — ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин разрешил ограничить раскрытие информации "Газпрому" и ряду контролируемых ими компаний.Соответствующий указ размещен на сайте официального опубликования правовых актов. "Внести в перечень российских хозяйственных обществ, которые вправе самостоятельно определять состав и (или) объем информации, подлежащей раскрытию и (или) предоставлению, утвержденный указом президента Российской Федерации от 27 ноября 2023 года №903 "О временном порядке раскрытия и предоставления информации некоторыми российскими хозяйственными обществами"...", — говорится в сообщении. В перечень вошли такие компании, как "Газпром", "Газпромбанк", структуры "Газпром нефти", "Газпрома" и "Газпром энергохолдинга"
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раскрытие информации, газпром, газпром экспорт, владимир путин, указ президента рф
раскрытие информации, Газпром, Газпром экспорт, Владимир Путин, Указ президента РФ
21:28 05.03.2024 (обновлено: 21:29 05.03.2024)
 
Путин разрешил ограничить раскрытие информации "Газпрому" и ряду структур

Путин разрешил ограничить раскрытие информации "Газпрому" и ряду контролируемых структур

© РИА Новости . Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкГазпром
Газпром - ПРАЙМ, 1920, 05.03.2024
© РИА Новости . Наталья Селиверстова
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МОСКВА, 5 мар ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин разрешил ограничить раскрытие информации "Газпрому" и ряду контролируемых ими компаний.
Соответствующий указ размещен на сайте официального опубликования правовых актов.
"Внести в перечень российских хозяйственных обществ, которые вправе самостоятельно определять состав и (или) объем информации, подлежащей раскрытию и (или) предоставлению, утвержденный указом президента Российской Федерации от 27 ноября 2023 года №903 "О временном порядке раскрытия и предоставления информации некоторыми российскими хозяйственными обществами"...", — говорится в сообщении.
В перечень вошли такие компании, как "Газпром", "Газпромбанк", структуры "Газпром нефти", "Газпрома" и "Газпром энергохолдинга"
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