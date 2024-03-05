https://1prime.ru/20240305/845984308.html

Путин разрешил ограничить раскрытие информации "Газпрому" и ряду структур

Путин разрешил ограничить раскрытие информации "Газпрому" и ряду структур - 05.03.2024, ПРАЙМ

Путин разрешил ограничить раскрытие информации "Газпрому" и ряду структур

Президент России Владимир Путин разрешил ограничить раскрытие информации "Газпрому" и ряду контролируемых ими компаний. | 05.03.2024, ПРАЙМ

2024-03-05T21:28+0300

2024-03-05T21:28+0300

2024-03-05T21:29+0300

раскрытие информации

газпром

газпром экспорт

владимир путин

указ президента рф

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МОСКВА, 5 мар — ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин разрешил ограничить раскрытие информации "Газпрому" и ряду контролируемых ими компаний.Соответствующий указ размещен на сайте официального опубликования правовых актов. "Внести в перечень российских хозяйственных обществ, которые вправе самостоятельно определять состав и (или) объем информации, подлежащей раскрытию и (или) предоставлению, утвержденный указом президента Российской Федерации от 27 ноября 2023 года №903 "О временном порядке раскрытия и предоставления информации некоторыми российскими хозяйственными обществами"...", — говорится в сообщении. В перечень вошли такие компании, как "Газпром", "Газпромбанк", структуры "Газпром нефти", "Газпрома" и "Газпром энергохолдинга"

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