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Путин разрешил ограничить раскрытие информации "Газпрому" и ряду структур
Путин разрешил ограничить раскрытие информации "Газпрому" и ряду структур - 05.03.2024, ПРАЙМ
Путин разрешил ограничить раскрытие информации "Газпрому" и ряду структур
Президент России Владимир Путин разрешил ограничить раскрытие информации "Газпрому" и ряду контролируемых ими компаний. | 05.03.2024, ПРАЙМ
2024-03-05T21:28+0300
2024-03-05T21:28+0300
2024-03-05T21:29+0300
раскрытие информации
газпром
газпром экспорт
владимир путин
указ президента рф
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МОСКВА, 5 мар — ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин разрешил ограничить раскрытие информации "Газпрому" и ряду контролируемых ими компаний.Соответствующий указ размещен на сайте официального опубликования правовых актов. "Внести в перечень российских хозяйственных обществ, которые вправе самостоятельно определять состав и (или) объем информации, подлежащей раскрытию и (или) предоставлению, утвержденный указом президента Российской Федерации от 27 ноября 2023 года №903 "О временном порядке раскрытия и предоставления информации некоторыми российскими хозяйственными обществами"...", — говорится в сообщении. В перечень вошли такие компании, как "Газпром", "Газпромбанк", структуры "Газпром нефти", "Газпрома" и "Газпром энергохолдинга"
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раскрытие информации, газпром, газпром экспорт, владимир путин, указ президента рф
раскрытие информации, Газпром, Газпром экспорт, Владимир Путин, Указ президента РФ
Путин разрешил ограничить раскрытие информации "Газпрому" и ряду структур
Путин разрешил ограничить раскрытие информации "Газпрому" и ряду контролируемых структур
МОСКВА, 5 мар — ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин разрешил ограничить раскрытие информации "Газпрому" и ряду контролируемых ими компаний.
Соответствующий указ
размещен на сайте официального опубликования правовых актов.
"Внести в перечень российских хозяйственных обществ, которые вправе самостоятельно определять состав и (или) объем информации, подлежащей раскрытию и (или) предоставлению, утвержденный указом президента Российской Федерации от 27 ноября 2023 года №903 "О временном порядке раскрытия и предоставления информации некоторыми российскими хозяйственными обществами"...", — говорится в сообщении.
В перечень вошли такие компании, как "Газпром", "Газпромбанк", структуры "Газпром нефти", "Газпрома" и "Газпром энергохолдинга"
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