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Писториус опроверг принятие решений по ракетам Taurus для Киева

Писториус опроверг принятие решений по ракетам Taurus для Киева - 05.03.2024, ПРАЙМ

Писториус опроверг принятие решений по ракетам Taurus для Киева

Попавший на всеобщее обозрение разговор офицеров бундесвера о поставках ракет Taurus Украине носил теоретический характер, заявил министр обороны Германии Борис | 05.03.2024, ПРАЙМ

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борис писториус

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БЕРЛИН, 5 мар — ПРАЙМ. Попавший на всеобщее обозрение разговор офицеров бундесвера о поставках ракет Taurus Украине носил теоретический характер, заявил министр обороны Германии Борис Писториус на пресс-конференции в Стокгольме. "Ни с моей стороны, ни со стороны канцлера нет политического решения об использовании на Украине ракет Taurus. Это был теоретический разговор между военным персоналом, генералами, и они это обсуждали без принятия решений и без конкретных планов", — заявил он. Трансляция речи министра велась на сайте правительства Швеции. По словам Писториуса, его военные "обсудили то, что обсуждается всеми уже весь последний месяц". "Это просто дискуссия профессиональных экспертов, не более того", - добавил он. Ранее глава МО Германии заявил, что публикация записи разговора немецких офицеров российскими СМИ является частью информвойны, которую Россия якобы ведет против ФРГ.Чиновник добавил, что ему неизвестно о каких-либо других утечках телефонных разговоров, кроме уже опубликованной 1 марта.Ранее экс-глава МИД Австрии руководитель центра G.O.R.K.I. СПбГУ Карин Кнайсль заявила, что утечка аудиозаписи переговоров немецких офицеров выявила непрофессионализм немецкой военной элиты и "рисует очень мрачный портрет высокопоставленных офицеров авиации, армейской элиты".1 марта главный редактор медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян рассказала, что в ее распоряжении оказалась аудиозапись, на которой высокопоставленные офицеры немецкого бундесвера обсуждают, "как они будут бомбить Крымский мост".

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борис писториус, фрг, поставки, украина, ракеты