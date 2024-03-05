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США считают, что у Украины заготовлены военные "сюрпризы" для России - 05.03.2024, ПРАЙМ
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США считают, что у Украины заготовлены военные "сюрпризы" для России
США считают, что у Украины заготовлены военные "сюрпризы" для России - 05.03.2024, ПРАЙМ
США считают, что у Украины заготовлены военные "сюрпризы" для России
США считают, что у Украины заготовлены военные "сюрпризы" для России, и ждут результатов их применения, заявил официальный представитель госдепартамента Мэттью... | 05.03.2024, ПРАЙМ
2024-03-05T21:53+0300
2024-03-05T21:53+0300
нато
владимир путин
госдеп
украина
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ВАШИНГТОН, 5 мар — ПРАЙМ. США считают, что у Украины заготовлены военные "сюрпризы" для России, и ждут результатов их применения, заявил официальный представитель госдепартамента Мэттью Миллер. "Мы считаем, что у них припасено несколько сюрпризов, и ждем возможности увидеть результаты", — сказал он на брифинге для журналистов. По его словам, США полагают, что у Украины есть "план, который они в состоянии применить для достижении побед на поле боя". Россия начала специальную военную операцию на Украине 24 февраля 2022 года. Президент РФ Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Он отметил, что спецоперация — вынужденная мера, России "не оставили никаких шансов поступить иначе, риски в сфере безопасности создали такие, что другими средствами реагировать было невозможно". Россия 30 лет пыталась договориться с НАТО о принципах безопасности в Европе, но в ответ сталкивалась либо с циничным обманом и враньем, либо с попытками давления и шантажа, а альянс тем временем, несмотря на протесты Москвы, неуклонно расширяется и приближается к границам РФ.
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нато, владимир путин, госдеп, украина
НАТО, Владимир Путин, Госдеп, УКРАИНА
21:53 05.03.2024
 
США считают, что у Украины заготовлены военные "сюрпризы" для России

США считают, что у Украины заготовлены военные "сюрпризы" для России

Интервью при выдаче виз в американских дипмиссиях станет меньше - госдеп
Интервью при выдаче виз в американских дипмиссиях станет меньше - госдеп
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ВАШИНГТОН, 5 мар ПРАЙМ. США считают, что у Украины заготовлены военные "сюрпризы" для России, и ждут результатов их применения, заявил официальный представитель госдепартамента Мэттью Миллер.
"Мы считаем, что у них припасено несколько сюрпризов, и ждем возможности увидеть результаты", — сказал он на брифинге для журналистов.
По его словам, США полагают, что у Украины есть "план, который они в состоянии применить для достижении побед на поле боя".
Директор Службы внешней разведки (СВР) РФ Сергей Нарышкин - ПРАЙМ, 1920, 05.03.2024
США создали разведсеть вблизи России, заявил Нарышкин
21:25
Россия начала специальную военную операцию на Украине 24 февраля 2022 года. Президент РФ Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".
Он отметил, что спецоперация — вынужденная мера, России "не оставили никаких шансов поступить иначе, риски в сфере безопасности создали такие, что другими средствами реагировать было невозможно".
Россия 30 лет пыталась договориться с НАТО о принципах безопасности в Европе, но в ответ сталкивалась либо с циничным обманом и враньем, либо с попытками давления и шантажа, а альянс тем временем, несмотря на протесты Москвы, неуклонно расширяется и приближается к границам РФ.
 
НАТОВладимир ПутинГосдепУКРАИНА
 
 
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