Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Журналисты из России могут свободно работать в ФРГ, заявили МИД Германии - 05.03.2024, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20240305/845985002.html
Журналисты из России могут свободно работать в ФРГ, заявили МИД Германии
Журналисты из России могут свободно работать в ФРГ, заявили МИД Германии - 05.03.2024, ПРАЙМ
Журналисты из России могут свободно работать в ФРГ, заявили МИД Германии
Журналисты из России могут свободно работать на территории Германии, заявил во вторник РИА Новости представитель МИД ФРГ. | 05.03.2024, ПРАЙМ
2024-03-05T22:36+0300
2024-03-05T22:36+0300
журналисты
германия
мид фрг
https://cdnn.1prime.ru/img/83766/33/837663341_0:0:3086:1736_1920x0_80_0_0_d0e4e85d9dce50d6b8a8e0b1f99ed0f0.jpg
МОСКВА, 5 мар — ПРАЙМ. Журналисты из России могут свободно работать на территории Германии, заявил во вторник РИА Новости представитель МИД ФРГ. Ранее во вторник официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что если власти ФРГ тронут российских корреспондентов, работающих в Германии, то немецкие журналисты вынуждены будут покинуть Россию. "Российские журналисты в Германии могут работать абсолютно свободно и беспрепятственно. Никаких планов в отношении российских корреспондентов у МИД ФРГ нет. Решения о выдаче виз принимаются в законном порядке", — заявил представитель МИД ФРГ. Длительное время обработки визовых заявлений со стороны российских журналистов представитель МИД ФРГ объяснил ограничением дипломатического и консульского представительства Германии в России в соответствии с принятыми российской стороной мерами, которые в немецком ведомстве охарактеризовали как "неоправданные". С апреля 2023 года из Германии были высланы несколько десятков российских дипломатов. Также было принято решение об отзыве согласия на работу четырех из пяти генеральных консульств России в ФРГ. Как заявлял МИД РФ, в качестве реакции на враждебные действия Берлина российской стороной принято решение о "зеркальной" высылке из России германских дипломатов, а также о существенном ограничении максимального числа сотрудников немецких дипломатических представительств в РФ, о чем был официально уведомлен тогдашний посол ФРГ в России.
https://1prime.ru/20240305/mid-845910408.html
германия
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2024
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/83766/33/837663341_232:0:2887:1991_1920x0_80_0_0_3076e6e38f5c03de38f64f28f5d058e6.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
журналисты, германия, мид фрг
журналисты, ГЕРМАНИЯ, МИД ФРГ
22:36 05.03.2024
 
Журналисты из России могут свободно работать в ФРГ, заявили МИД Германии

МИД ФРГ: журналисты из России могут свободно работать на территории Германии

© РИА Новости . Екатерина Чеснокова | Перейти в медиабанкГорода мира. Берлин
Города мира. Берлин - ПРАЙМ, 1920, 05.03.2024
© РИА Новости . Екатерина Чеснокова
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 5 мар ПРАЙМ. Журналисты из России могут свободно работать на территории Германии, заявил во вторник РИА Новости представитель МИД ФРГ.
Ранее во вторник официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что если власти ФРГ тронут российских корреспондентов, работающих в Германии, то немецкие журналисты вынуждены будут покинуть Россию.
"Российские журналисты в Германии могут работать абсолютно свободно и беспрепятственно. Никаких планов в отношении российских корреспондентов у МИД ФРГ нет. Решения о выдаче виз принимаются в законном порядке", — заявил представитель МИД ФРГ.
Брифинг официального представителя МИД России М. Захаровой - ПРАЙМ, 1920, 05.03.2024
МИД пригрозил ответными мерами, если в ФРГ тронут российских журналистов
09:58
Длительное время обработки визовых заявлений со стороны российских журналистов представитель МИД ФРГ объяснил ограничением дипломатического и консульского представительства Германии в России в соответствии с принятыми российской стороной мерами, которые в немецком ведомстве охарактеризовали как "неоправданные".
С апреля 2023 года из Германии были высланы несколько десятков российских дипломатов. Также было принято решение об отзыве согласия на работу четырех из пяти генеральных консульств России в ФРГ.
Как заявлял МИД РФ, в качестве реакции на враждебные действия Берлина российской стороной принято решение о "зеркальной" высылке из России германских дипломатов, а также о существенном ограничении максимального числа сотрудников немецких дипломатических представительств в РФ, о чем был официально уведомлен тогдашний посол ФРГ в России.
 
журналистыГЕРМАНИЯМИД ФРГ
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связь
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня»
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Главный редактор: Карнова Наталья Николаевна.
Адрес редакции: 119021, г.Москва, Зубовский бульвар, дом 4, стр.1.
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными данными
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2024 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала