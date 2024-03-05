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Журналисты из России могут свободно работать в ФРГ, заявили МИД Германии
Журналисты из России могут свободно работать в ФРГ, заявили МИД Германии - 05.03.2024, ПРАЙМ
Журналисты из России могут свободно работать в ФРГ, заявили МИД Германии
Журналисты из России могут свободно работать на территории Германии, заявил во вторник РИА Новости представитель МИД ФРГ. | 05.03.2024, ПРАЙМ
2024-03-05T22:36+0300
2024-03-05T22:36+0300
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МОСКВА, 5 мар — ПРАЙМ. Журналисты из России могут свободно работать на территории Германии, заявил во вторник РИА Новости представитель МИД ФРГ. Ранее во вторник официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что если власти ФРГ тронут российских корреспондентов, работающих в Германии, то немецкие журналисты вынуждены будут покинуть Россию. "Российские журналисты в Германии могут работать абсолютно свободно и беспрепятственно. Никаких планов в отношении российских корреспондентов у МИД ФРГ нет. Решения о выдаче виз принимаются в законном порядке", — заявил представитель МИД ФРГ. Длительное время обработки визовых заявлений со стороны российских журналистов представитель МИД ФРГ объяснил ограничением дипломатического и консульского представительства Германии в России в соответствии с принятыми российской стороной мерами, которые в немецком ведомстве охарактеризовали как "неоправданные". С апреля 2023 года из Германии были высланы несколько десятков российских дипломатов. Также было принято решение об отзыве согласия на работу четырех из пяти генеральных консульств России в ФРГ. Как заявлял МИД РФ, в качестве реакции на враждебные действия Берлина российской стороной принято решение о "зеркальной" высылке из России германских дипломатов, а также о существенном ограничении максимального числа сотрудников немецких дипломатических представительств в РФ, о чем был официально уведомлен тогдашний посол ФРГ в России.
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журналисты, ГЕРМАНИЯ, МИД ФРГ
Журналисты из России могут свободно работать в ФРГ, заявили МИД Германии
МИД ФРГ: журналисты из России могут свободно работать на территории Германии
МОСКВА, 5 мар — ПРАЙМ. Журналисты из России могут свободно работать на территории Германии, заявил во вторник РИА Новости представитель МИД ФРГ.
Ранее во вторник официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что если власти ФРГ тронут российских корреспондентов, работающих в Германии, то немецкие журналисты вынуждены будут покинуть Россию.
"Российские журналисты в Германии могут работать абсолютно свободно и беспрепятственно. Никаких планов в отношении российских корреспондентов у МИД ФРГ нет. Решения о выдаче виз принимаются в законном порядке", — заявил представитель МИД ФРГ.
МИД пригрозил ответными мерами, если в ФРГ тронут российских журналистов
Длительное время обработки визовых заявлений со стороны российских журналистов представитель МИД ФРГ объяснил ограничением дипломатического и консульского представительства Германии в России в соответствии с принятыми российской стороной мерами, которые в немецком ведомстве охарактеризовали как "неоправданные".
С апреля 2023 года из Германии были высланы несколько десятков российских дипломатов. Также было принято решение об отзыве согласия на работу четырех из пяти генеральных консульств России в ФРГ.
Как заявлял МИД РФ, в качестве реакции на враждебные действия Берлина российской стороной принято решение о "зеркальной" высылке из России германских дипломатов, а также о существенном ограничении максимального числа сотрудников немецких дипломатических представительств в РФ, о чем был официально уведомлен тогдашний посол ФРГ в России.