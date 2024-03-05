https://1prime.ru/20240305/845985002.html

Журналисты из России могут свободно работать в ФРГ, заявили МИД Германии

Журналисты из России могут свободно работать в ФРГ, заявили МИД Германии - 05.03.2024, ПРАЙМ

Журналисты из России могут свободно работать в ФРГ, заявили МИД Германии

Журналисты из России могут свободно работать на территории Германии, заявил во вторник РИА Новости представитель МИД ФРГ. | 05.03.2024, ПРАЙМ

2024-03-05T22:36+0300

2024-03-05T22:36+0300

2024-03-05T22:36+0300

журналисты

германия

мид фрг

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МОСКВА, 5 мар — ПРАЙМ. Журналисты из России могут свободно работать на территории Германии, заявил во вторник РИА Новости представитель МИД ФРГ. Ранее во вторник официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что если власти ФРГ тронут российских корреспондентов, работающих в Германии, то немецкие журналисты вынуждены будут покинуть Россию. "Российские журналисты в Германии могут работать абсолютно свободно и беспрепятственно. Никаких планов в отношении российских корреспондентов у МИД ФРГ нет. Решения о выдаче виз принимаются в законном порядке", — заявил представитель МИД ФРГ. Длительное время обработки визовых заявлений со стороны российских журналистов представитель МИД ФРГ объяснил ограничением дипломатического и консульского представительства Германии в России в соответствии с принятыми российской стороной мерами, которые в немецком ведомстве охарактеризовали как "неоправданные". С апреля 2023 года из Германии были высланы несколько десятков российских дипломатов. Также было принято решение об отзыве согласия на работу четырех из пяти генеральных консульств России в ФРГ. Как заявлял МИД РФ, в качестве реакции на враждебные действия Берлина российской стороной принято решение о "зеркальной" высылке из России германских дипломатов, а также о существенном ограничении максимального числа сотрудников немецких дипломатических представительств в РФ, о чем был официально уведомлен тогдашний посол ФРГ в России.

https://1prime.ru/20240305/mid-845910408.html

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журналисты, германия, мид фрг