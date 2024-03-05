https://1prime.ru/20240305/845985134.html

Белый дом заявил, что Зеленский хочет воевать самостоятельно

Белый дом заявил, что Зеленский хочет воевать самостоятельно - 05.03.2024, ПРАЙМ

Белый дом заявил, что Зеленский хочет воевать самостоятельно

Президент Украины Владимир Зеленский не просит иностранных войск и хочет воевать самостоятельно, заявил координатор стратегических коммуникаций в совете... | 05.03.2024, ПРАЙМ

2024-03-05T22:46+0300

2024-03-05T22:46+0300

2024-03-05T22:46+0300

сша

джон кирби

владимир зеленский

войска

украина

https://cdnn.1prime.ru/img/84302/84/843028408_0:55:1043:641_1920x0_80_0_0_a217f47ae037a3969be422c763371fbc.jpg

ВАШИНГТОН, 5 мар — ПРАЙМ. Президент Украины Владимир Зеленский не просит иностранных войск и хочет воевать самостоятельно, заявил координатор стратегических коммуникаций в совете национальной безопасности США Джон Кирби. На брифинге Белого дома он вновь комментировал спекуляции о возможности отправки на Украину западных контингентов, исключив такой вариант для американских военных. "Президент Зеленский этого не просит... Он никогда не просил, чтобы иностранные войска сражались за его страну. Он и его войска хотят сами сделать это, но им нужны инструменты, и с этим мы должны помочь", — сказал Кирби. Он напомнил, что с начала конфликта на Украине президент США Джо Байден говорил, что там не будет американских войск, которые бы участвовали в боевых действиях.Ранее президент Франции Эммануэль Макрон сообщил, что лидеры западных стран обсудили возможность отправки войск на Украину, но консенсус пока не достигнут. Позже премьер-министр Франции Габриэль Атталь вслед за заявлением Макрона также не исключил отправку военных на Украину и добавил, что Париж "не сможет смириться" с победой РФ.Ранее в ряде стран Европы опровергли намерение направить военный контингент на Украину, в частности, МИД Италии заявил, что отправка войск на Украину будет означать вступление в войну с Россией. Министр обороны ФРГ исключил идею отправки военных НАТО, добавив, что подобное решение лишь поспособствует эскалации конфликта.

https://1prime.ru/20240305/845968062.html

сша

украина

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2024

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

сша, джон кирби, владимир зеленский, войска, украина