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Белый дом заявил, что Зеленский хочет воевать самостоятельно
Белый дом заявил, что Зеленский хочет воевать самостоятельно - 05.03.2024, ПРАЙМ
Белый дом заявил, что Зеленский хочет воевать самостоятельно
Президент Украины Владимир Зеленский не просит иностранных войск и хочет воевать самостоятельно, заявил координатор стратегических коммуникаций в совете... | 05.03.2024, ПРАЙМ
2024-03-05T22:46+0300
2024-03-05T22:46+0300
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ВАШИНГТОН, 5 мар — ПРАЙМ. Президент Украины Владимир Зеленский не просит иностранных войск и хочет воевать самостоятельно, заявил координатор стратегических коммуникаций в совете национальной безопасности США Джон Кирби. На брифинге Белого дома он вновь комментировал спекуляции о возможности отправки на Украину западных контингентов, исключив такой вариант для американских военных. "Президент Зеленский этого не просит... Он никогда не просил, чтобы иностранные войска сражались за его страну. Он и его войска хотят сами сделать это, но им нужны инструменты, и с этим мы должны помочь", — сказал Кирби. Он напомнил, что с начала конфликта на Украине президент США Джо Байден говорил, что там не будет американских войск, которые бы участвовали в боевых действиях.Ранее президент Франции Эммануэль Макрон сообщил, что лидеры западных стран обсудили возможность отправки войск на Украину, но консенсус пока не достигнут. Позже премьер-министр Франции Габриэль Атталь вслед за заявлением Макрона также не исключил отправку военных на Украину и добавил, что Париж "не сможет смириться" с победой РФ.Ранее в ряде стран Европы опровергли намерение направить военный контингент на Украину, в частности, МИД Италии заявил, что отправка войск на Украину будет означать вступление в войну с Россией. Министр обороны ФРГ исключил идею отправки военных НАТО, добавив, что подобное решение лишь поспособствует эскалации конфликта.
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сша, джон кирби, владимир зеленский, войска, украина
США, Джон Кирби, Владимир Зеленский, войска, УКРАИНА
Белый дом заявил, что Зеленский хочет воевать самостоятельно
Белый дом: Зеленский не просит иностранных войск, а хочет воевать самостоятельно
ВАШИНГТОН, 5 мар — ПРАЙМ. Президент Украины Владимир Зеленский не просит иностранных войск и хочет воевать самостоятельно, заявил координатор стратегических коммуникаций в совете национальной безопасности США Джон Кирби.
На брифинге Белого дома он вновь комментировал спекуляции о возможности отправки на Украину западных контингентов, исключив такой вариант для американских военных.
"Президент Зеленский этого не просит... Он никогда не просил, чтобы иностранные войска сражались за его страну. Он и его войска хотят сами сделать это, но им нужны инструменты, и с этим мы должны помочь", — сказал Кирби.
В Киеве заявили, что предпочитают западным войскам на Украине оружие
Он напомнил, что с начала конфликта на Украине президент США Джо Байден говорил, что там не будет американских войск, которые бы участвовали в боевых действиях.
Ранее президент Франции Эммануэль Макрон сообщил, что лидеры западных стран обсудили возможность отправки войск на Украину, но консенсус пока не достигнут. Позже премьер-министр Франции Габриэль Атталь вслед за заявлением Макрона также не исключил отправку военных на Украину и добавил, что Париж "не сможет смириться" с победой РФ.
Ранее в ряде стран Европы опровергли намерение направить военный контингент на Украину, в частности, МИД Италии заявил, что отправка войск на Украину будет означать вступление в войну с Россией. Министр обороны ФРГ исключил идею отправки военных НАТО, добавив, что подобное решение лишь поспособствует эскалации конфликта.