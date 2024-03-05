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В Раде вновь запросили от Германии ракеты Taurus - 05.03.2024, ПРАЙМ
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В Раде вновь запросили от Германии ракеты Taurus
В Раде вновь запросили от Германии ракеты Taurus - 05.03.2024, ПРАЙМ
В Раде вновь запросили от Германии ракеты Taurus
Заместитель председателя комитета Верховной рады по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Егор Чернев на фоне скандала с утечкой в бундесвере... | 05.03.2024, ПРАЙМ
2024-03-05T23:01+0300
2024-03-05T23:02+0300
германия
ракеты
верховная рада
утечка
украина
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МОСКВА, 5 мар — ПРАЙМ. Заместитель председателя комитета Верховной рады по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Егор Чернев на фоне скандала с утечкой в бундесвере призывает Германию передать Украине дальнобойные ракеты Taurus для удара по территории Крыма и по Крымскому мосту. "Мы эту тему поднимаем постоянно, я пытаюсь держать в тонусе наших немецких партнеров. Мы начали просить их еще в мае 2022 года. И мы вцепились за Taurus, потому что с ними мы сможем достигать любой точки юга, Крыма и выбивать их (российские — прим. ред.) склады, логистические цепочки, командные пункты… Нам нужно это дальнобойное оружие, чтобы срабатывать по Крыму и Крымскому мосту", — сказал Чернев в интервью изданию "Европейская правда". Чернев добавил, что канцлер ФРГ Олаф Шольц единственный в Германии, кто против поставок Taurus Украине, потому что "он боится получить какой-либо реакции" со стороны России. При этом депутат назвал аргументы канцлера по блокировке поставок "никчемными". Ранее глава МО Германии заявил, что публикация записи разговора немецких офицеров российскими СМИ является частью информвойны, которую Россия якобы ведет против ФРГ. Чиновник добавил, что ему неизвестно о каких-либо других утечках телефонных разговоров, кроме уже опубликованной 1 марта.Ранее экс-глава МИД Австрии руководитель центра G.O.R.K.I. СПбГУ Карин Кнайсль заявила, что утечка аудиозаписи переговоров немецких офицеров выявила непрофессионализм немецкой военной элиты и "рисует очень мрачный портрет высокопоставленных офицеров авиации, армейской элиты".1 марта главный редактор медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян рассказала, что в ее распоряжении оказалась аудиозапись, на которой высокопоставленные офицеры немецкого бундесвера обсуждают, "как они будут бомбить Крымский мост".
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германия, ракеты, верховная рада, утечка, украина
ГЕРМАНИЯ, ракеты, Верховная рада, утечка, УКРАИНА
23:01 05.03.2024 (обновлено: 23:02 05.03.2024)
 
В Раде вновь запросили от Германии ракеты Taurus

В Раде вновь запросили от ФРГ Taurus для удара по Крымскому мосту

© РИА Новости . Пресс-служба президента Украины | Перейти в медиабанкВерховная Рада Украины
Верховная Рада Украины - ПРАЙМ, 1920, 05.03.2024
© РИА Новости . Пресс-служба президента Украины
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МОСКВА, 5 мар — ПРАЙМ. Заместитель председателя комитета Верховной рады по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Егор Чернев на фоне скандала с утечкой в бундесвере призывает Германию передать Украине дальнобойные ракеты Taurus для удара по территории Крыма и по Крымскому мосту.
"Мы эту тему поднимаем постоянно, я пытаюсь держать в тонусе наших немецких партнеров. Мы начали просить их еще в мае 2022 года. И мы вцепились за Taurus, потому что с ними мы сможем достигать любой точки юга, Крыма и выбивать их (российские — прим. ред.) склады, логистические цепочки, командные пункты… Нам нужно это дальнобойное оружие, чтобы срабатывать по Крыму и Крымскому мосту", — сказал Чернев в интервью изданию "Европейская правда".
Чернев добавил, что канцлер ФРГ Олаф Шольц единственный в Германии, кто против поставок Taurus Украине, потому что "он боится получить какой-либо реакции" со стороны России. При этом депутат назвал аргументы канцлера по блокировке поставок "никчемными".
Рейхстаг, Берлин, Германия
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Вчера, 21:39
Ранее глава МО Германии заявил, что публикация записи разговора немецких офицеров российскими СМИ является частью информвойны, которую Россия якобы ведет против ФРГ. Чиновник добавил, что ему неизвестно о каких-либо других утечках телефонных разговоров, кроме уже опубликованной 1 марта.
Ранее экс-глава МИД Австрии руководитель центра G.O.R.K.I. СПбГУ Карин Кнайсль заявила, что утечка аудиозаписи переговоров немецких офицеров выявила непрофессионализм немецкой военной элиты и "рисует очень мрачный портрет высокопоставленных офицеров авиации, армейской элиты".
1 марта главный редактор медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян рассказала, что в ее распоряжении оказалась аудиозапись, на которой высокопоставленные офицеры немецкого бундесвера обсуждают, "как они будут бомбить Крымский мост".
 
ГЕРМАНИЯракетыВерховная радаутечкаУКРАИНА
 
 
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