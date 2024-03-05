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Турецкая лира рекордно ослабла к рублю
Турецкая лира рекордно ослабла к рублю - 05.03.2024, ПРАЙМ
Турецкая лира рекордно ослабла к рублю
Турецкая лира впервые в истории опустилась ниже отметки в 2,9 рубля, свидетельствуют данные Московской биржи. | 05.03.2024, ПРАЙМ
2024-03-05T23:28+0300
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МОСКВА, 5 мар — ПРАЙМ. Турецкая лира впервые в истории опустилась ниже отметки в 2,9 рубля, свидетельствуют данные Московской биржи.По данным на 12:40 (мск) курс лиры снизился до 2,89 рубля. Эксперты связывают снижение с продолжающимся увеличением инфляции в стране. Так, по итогам февраля 2024 года рост потребительских цен в Турции ускорился до отметки в 67,07 процента.Во второй половине февраля курс турецкой валюты обновил исторический минимум к американской и достиг отметки в 31 лиру за доллар. На этом фоне большинство опрошенных местным Центробанком экспертов спрогнозировали дальнейший спад курса национальной валюты до 40 лир за доллар к концу 2024 года.Институт статистики страны (TUIK) сообщил, что годовая инфляция в Турции по итогам февраля, по официальным данным, ускорилась до 67,07%. По официальной статистике, годовая инфляция в Турции по итогам января составила 64,86%.Министр финансов и казначейства Турции Мехмет Шимшек ранее заявил, что правительство страны рассчитывает достичь ценовой стабильности и однозначных показателей инфляции к 2026 году.
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турция, лира, турецкая лира, курс турецкой лиры
ТУРЦИЯ, лира, турецкая лира, курс турецкой лиры
Турецкая лира рекордно ослабла к рублю
Курс турецкой валюты впервые в истории опустился ниже 2,9 рубля
МОСКВА, 5 мар — ПРАЙМ.
Турецкая лира впервые в истории опустилась ниже отметки в 2,9 рубля, свидетельствуют
данные Московской биржи.
По данным на 12:40 (мск) курс лиры снизился до 2,89 рубля. Эксперты связывают снижение с продолжающимся увеличением инфляции в стране.
Так, по итогам февраля 2024 года рост потребительских цен в Турции ускорился до отметки в 67,07 процента.
Во второй половине февраля курс турецкой валюты обновил исторический минимум к американской и достиг отметки в 31 лиру за доллар. На этом фоне большинство опрошенных местным Центробанком экспертов спрогнозировали дальнейший спад курса национальной валюты до 40 лир за доллар к концу 2024 года.
Аналитики оценили годовую инфляцию в Турции в 121,98 процента
Институт статистики страны (TUIK) сообщил, что годовая инфляция в Турции по итогам февраля, по официальным данным, ускорилась до 67,07%. По официальной статистике, годовая инфляция в Турции по итогам января составила 64,86%.
Министр финансов и казначейства Турции Мехмет Шимшек ранее заявил, что правительство страны рассчитывает достичь ценовой стабильности и однозначных показателей инфляции к 2026 году.