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Стоимость биткоина упала до $62 тысяч после обновления рекорда
Стоимость биткоина упала до $62 тысяч после обновления рекорда - 05.03.2024, ПРАЙМ
Стоимость биткоина упала до $62 тысяч после обновления рекорда
Стоимость биткоина снизилась до 62 тысяч долларов после обновления рекорда, следует из данных торгов. | 05.03.2024, ПРАЙМ
2024-03-05T23:43+0300
2024-03-05T23:43+0300
2024-03-05T23:43+0300
биткоин
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МОСКВА, 5 мар — ПРАЙМ. Стоимость биткоина снизилась до 62 тысяч долларов после обновления рекорда, следует из данных торгов. На крупнейшей по объему торгов криптовалютами бирже Binance биткоин по состоянию на 23.22 мск стоит 62 598 долларов. Ранее стоимость биткоина во вторник вечером вновь достигла рекордной отметки ровно в 69 тысяч долларов — впервые с ноября 2021 года.
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биткоин
Стоимость биткоина упала до $62 тысяч после обновления рекорда
Стоимость биткоина упала до $62 тысяч после обновления рекорда
МОСКВА, 5 мар — ПРАЙМ. Стоимость биткоина снизилась до 62 тысяч долларов после обновления рекорда, следует из данных торгов.
На крупнейшей по объему торгов криптовалютами бирже Binance биткоин по состоянию на 23.22 мск стоит 62 598 долларов.
Ранее стоимость биткоина во вторник вечером вновь достигла рекордной отметки ровно в 69 тысяч долларов — впервые с ноября 2021 года.