https://1prime.ru/20240305/845985805.html

Стоимость биткоина упала до $62 тысяч после обновления рекорда

Стоимость биткоина упала до $62 тысяч после обновления рекорда - 05.03.2024, ПРАЙМ

Стоимость биткоина упала до $62 тысяч после обновления рекорда

Стоимость биткоина снизилась до 62 тысяч долларов после обновления рекорда, следует из данных торгов. | 05.03.2024, ПРАЙМ

2024-03-05T23:43+0300

2024-03-05T23:43+0300

2024-03-05T23:43+0300

биткоин

https://cdnn.1prime.ru/img/84135/84/841358456_0:98:2048:1250_1920x0_80_0_0_14384bc5df8dfd01e5bf5f1c78142462.jpg

МОСКВА, 5 мар — ПРАЙМ. Стоимость биткоина снизилась до 62 тысяч долларов после обновления рекорда, следует из данных торгов. На крупнейшей по объему торгов криптовалютами бирже Binance биткоин по состоянию на 23.22 мск стоит 62 598 долларов. Ранее стоимость биткоина во вторник вечером вновь достигла рекордной отметки ровно в 69 тысяч долларов — впервые с ноября 2021 года.

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2024

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

биткоин