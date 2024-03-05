Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Стоимость биткоина упала до $62 тысяч после обновления рекорда - 05.03.2024, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20240305/845985805.html
Стоимость биткоина упала до $62 тысяч после обновления рекорда
Стоимость биткоина упала до $62 тысяч после обновления рекорда - 05.03.2024, ПРАЙМ
Стоимость биткоина упала до $62 тысяч после обновления рекорда
Стоимость биткоина снизилась до 62 тысяч долларов после обновления рекорда, следует из данных торгов. | 05.03.2024, ПРАЙМ
2024-03-05T23:43+0300
2024-03-05T23:43+0300
биткоин
https://cdnn.1prime.ru/img/84135/84/841358456_0:98:2048:1250_1920x0_80_0_0_14384bc5df8dfd01e5bf5f1c78142462.jpg
МОСКВА, 5 мар — ПРАЙМ. Стоимость биткоина снизилась до 62 тысяч долларов после обновления рекорда, следует из данных торгов. На крупнейшей по объему торгов криптовалютами бирже Binance биткоин по состоянию на 23.22 мск стоит 62 598 долларов. Ранее стоимость биткоина во вторник вечером вновь достигла рекордной отметки ровно в 69 тысяч долларов — впервые с ноября 2021 года.
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2024
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/84135/84/841358456_126:0:1922:1347_1920x0_80_0_0_34fe9dc614cf9e5f4bd8ca944e6db8b4.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
биткоин
Биткоин
23:43 05.03.2024
 
Стоимость биткоина упала до $62 тысяч после обновления рекорда

Стоимость биткоина упала до $62 тысяч после обновления рекорда

© CC BY 2.0 / Jernej FurmanКриптовалюта, сток
Криптовалюта, сток - ПРАЙМ, 1920, 05.03.2024
© CC BY 2.0 / Jernej Furman
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 5 мар ПРАЙМ. Стоимость биткоина снизилась до 62 тысяч долларов после обновления рекорда, следует из данных торгов.
На крупнейшей по объему торгов криптовалютами бирже Binance биткоин по состоянию на 23.22 мск стоит 62 598 долларов.
Ранее стоимость биткоина во вторник вечером вновь достигла рекордной отметки ровно в 69 тысяч долларов — впервые с ноября 2021 года.
 
Биткоин
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связь
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня»
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Главный редактор: Карнова Наталья Николаевна.
Адрес редакции: 119021, г.Москва, Зубовский бульвар, дом 4, стр.1.
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными данными
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2024 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала