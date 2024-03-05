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В Латвии запретили российские бананы и кокосы

В Латвии запретили российские бананы и кокосы - 05.03.2024, ПРАЙМ

В Латвии запретили российские бананы и кокосы

Латвийское министерство земледелия включило в список российских и белорусских товаров, импорт которых может быть запрещен, бананы, ананасы и кокос, пишет... | 05.03.2024, ПРАЙМ

2024-03-05T16:10+0300

2024-03-05T16:10+0300

2024-03-05T16:17+0300

латвия

поставки сельхозпродукции

торговые ограничения

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МОСКВА, 5 мар – ПРАЙМ. Латвийское министерство земледелия включило в список российских и белорусских товаров, импорт которых может быть запрещен, бананы, ананасы и кокос, пишет Sputnik Латвия.Со ссылкой на информацию, опубликованную на Портале правовых актов, издание пишет, что в Латвию нельзя будет ввозить орехи, бананы, финики, инжир, ананасы, авокадо, цитрусовые, дыни, груши, айву, абрикосы, вишню, персики, сливы и чернику из России и Беларуси.Вероятно, речь идет в том числе о товарах, следующих транзитом из других стран.Под запрет могут попасть и более традиционные сельхозпродукты, например, картофель, томат, разные виды лука, редис и прочие корнеплоды.Ограничения могут затронуть консервированные и сушеные продукты из фруктов и орехов, пшеницы и других зерновых, муки и гранул из мяса или мясных субпродуктов, рыбы или ракообразных, моллюсков или других водных беспозвоночных.По сравнению с предыдущей версией списка из него исключены масличные семена и некоторые растения, используемые в парфюмерии и фармпроизводстве. В список больше не входят сено, солома и шелуха злаковых культур, а также кормовые корнеплоды.В конце февраля латвийский Сейм в окончательном чтении внес поправки к закону "О развитии села и сельского хозяйства", которые запрещают импорт сельхозпродуктов из России и Белоруссии. Список конкретных товаров, запрещенных к ввозу, должен проработать кабмин и издать в виде законодательных актов. Нынешняя версия не еще не окончательная, заключает издание.

https://1prime.ru/20240227/844608284.html

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латвия, поставки сельхозпродукции, торговые ограничения