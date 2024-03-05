https://1prime.ru/20240305/bank-845914994.html
ЦБ рекомендовал банкам не раскрывать данные о партнерах за рубежом
ЦБ рекомендовал банкам не раскрывать данные о партнерах за рубежом - 05.03.2024, ПРАЙМ
ЦБ рекомендовал банкам не раскрывать данные о партнерах за рубежом
Банк России призвал кредитные организации не раскрывать информацию о своих иностранных партнерах и механизмах расчетов с зарубежными компаниями в публичных... | 05.03.2024, ПРАЙМ
2024-03-05T11:20+0300
2024-03-05T11:20+0300
2024-03-05T11:20+0300
банк россии
россия
банки
новости
https://cdnn.1prime.ru/img/84146/44/841464403_0:0:3103:1745_1920x0_80_0_0_a856e8523f6ad24d5c64040d964a809f.jpg
МОСКВА, 5 мар - ПРАЙМ. Банк России призвал кредитные организации не раскрывать информацию о своих иностранных партнерах и механизмах расчетов с зарубежными компаниями в публичных источниках и рекламе. Об этом сообщают "Ведомости" со ссылкой на письмо заместителя председателя Центробанка Ольги Поляковой.По данным издания, российским банкам не следует раскрывать информацию о взаимодействии с зарубежными партнерами, чтобы снизить санкционные риски. Кроме того, открытая информация о взаимодействии с иностранными партнерами может негативно сказаться на финансовых операциях и репутации банков.Отмечается, что после введения санкций, российские организации стали осторожнее относиться к раскрытию информации. Из открытого доступа исчезли данные о компаниях, работающих с Россией на платежном рынке, а список стран, где можно использовать российские карты, был удален с сайта платежной системы "Мир".В издании заметили, что нераспространение такого рода информации важно для обеспечения стабильности внешнеэкономической деятельности российских кредитных организаций. От точности и своевременности платежей зависит успех российских экспортеров, и их партнеры в международных расчетах должны быть защищены от давления и санкций.
https://1prime.ru/20240301/bank-845785340.html
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/84146/44/841464403_0:0:2729:2047_1920x0_80_0_0_efb703fc18e27e2c6fb8305f4ce5494e.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, банки, новости
Банк России, РОССИЯ, Банки, Новости
ЦБ рекомендовал банкам не раскрывать данные о партнерах за рубежом
"Ведомости": ЦБ рекомендовал банкам не раскрывать данные о партнерах за рубежом
МОСКВА, 5 мар - ПРАЙМ.
Банк России призвал кредитные организации не раскрывать информацию о своих иностранных партнерах и механизмах расчетов с зарубежными компаниями в публичных источниках и рекламе. Об этом сообщают
"Ведомости" со ссылкой на письмо заместителя председателя Центробанка Ольги Поляковой.
По данным издания, российским банкам не следует раскрывать информацию о взаимодействии с зарубежными партнерами, чтобы снизить санкционные риски. Кроме того, открытая информация о взаимодействии с иностранными партнерами может негативно сказаться на финансовых операциях и репутации банков.
ЦБ отметил снижение объема сомнительных операций по выводу средств за рубеж
Отмечается, что после введения санкций, российские организации стали осторожнее относиться к раскрытию информации. Из открытого доступа исчезли данные о компаниях, работающих с Россией на платежном рынке, а список стран, где можно использовать российские карты, был удален с сайта платежной системы "Мир".
В издании заметили, что нераспространение такого рода информации важно для обеспечения стабильности внешнеэкономической деятельности российских кредитных организаций. От точности и своевременности платежей зависит успех российских экспортеров, и их партнеры в международных расчетах должны быть защищены от давления и санкций.