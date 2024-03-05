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ЦБ рекомендовал банкам не раскрывать данные о партнерах за рубежом - 05.03.2024, ПРАЙМ
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ЦБ рекомендовал банкам не раскрывать данные о партнерах за рубежом
ЦБ рекомендовал банкам не раскрывать данные о партнерах за рубежом - 05.03.2024, ПРАЙМ
ЦБ рекомендовал банкам не раскрывать данные о партнерах за рубежом
Банк России призвал кредитные организации не раскрывать информацию о своих иностранных партнерах и механизмах расчетов с зарубежными компаниями в публичных... | 05.03.2024, ПРАЙМ
2024-03-05T11:20+0300
2024-03-05T11:20+0300
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МОСКВА, 5 мар - ПРАЙМ. Банк России призвал кредитные организации не раскрывать информацию о своих иностранных партнерах и механизмах расчетов с зарубежными компаниями в публичных источниках и рекламе. Об этом сообщают "Ведомости" со ссылкой на письмо заместителя председателя Центробанка Ольги Поляковой.По данным издания, российским банкам не следует раскрывать информацию о взаимодействии с зарубежными партнерами, чтобы снизить санкционные риски. Кроме того, открытая информация о взаимодействии с иностранными партнерами может негативно сказаться на финансовых операциях и репутации банков.Отмечается, что после введения санкций, российские организации стали осторожнее относиться к раскрытию информации. Из открытого доступа исчезли данные о компаниях, работающих с Россией на платежном рынке, а список стран, где можно использовать российские карты, был удален с сайта платежной системы "Мир".В издании заметили, что нераспространение такого рода информации важно для обеспечения стабильности внешнеэкономической деятельности российских кредитных организаций. От точности и своевременности платежей зависит успех российских экспортеров, и их партнеры в международных расчетах должны быть защищены от давления и санкций.
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россия, банки, новости
Банк России, РОССИЯ, Банки, Новости
11:20 05.03.2024
 
ЦБ рекомендовал банкам не раскрывать данные о партнерах за рубежом

"Ведомости": ЦБ рекомендовал банкам не раскрывать данные о партнерах за рубежом

© РИА Новости . Мария Девахина | Перейти в медиабанкЗдание Банка России
Здание Банка России - ПРАЙМ, 1920, 05.03.2024
© РИА Новости . Мария Девахина
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МОСКВА, 5 мар - ПРАЙМ. Банк России призвал кредитные организации не раскрывать информацию о своих иностранных партнерах и механизмах расчетов с зарубежными компаниями в публичных источниках и рекламе. Об этом сообщают "Ведомости" со ссылкой на письмо заместителя председателя Центробанка Ольги Поляковой.
По данным издания, российским банкам не следует раскрывать информацию о взаимодействии с зарубежными партнерами, чтобы снизить санкционные риски. Кроме того, открытая информация о взаимодействии с иностранными партнерами может негативно сказаться на финансовых операциях и репутации банков.
Эльвира Набиуллина - ПРАЙМ, 1920, 01.03.2024
ЦБ отметил снижение объема сомнительных операций по выводу средств за рубеж
1 марта, 13:47
Отмечается, что после введения санкций, российские организации стали осторожнее относиться к раскрытию информации. Из открытого доступа исчезли данные о компаниях, работающих с Россией на платежном рынке, а список стран, где можно использовать российские карты, был удален с сайта платежной системы "Мир".
В издании заметили, что нераспространение такого рода информации важно для обеспечения стабильности внешнеэкономической деятельности российских кредитных организаций. От точности и своевременности платежей зависит успех российских экспортеров, и их партнеры в международных расчетах должны быть защищены от давления и санкций.
 
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