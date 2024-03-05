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"Киви банк" в своем иске намерен оспорить продажу акций АО "Киви" - 05.03.2024, ПРАЙМ
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"Киви банк" в своем иске намерен оспорить продажу акций АО "Киви"
"Киви банк" в своем иске намерен оспорить продажу акций АО "Киви" - 05.03.2024, ПРАЙМ
"Киви банк" в своем иске намерен оспорить продажу акций АО "Киви"
Лишенный лицензии "Киви банк" в лице временной администрации в своем иске, поданном в арбитражный суд Москвы, оспаривает договор купли-продажи акций АО "Киви",... | 05.03.2024, ПРАЙМ
2024-03-05T12:59+0300
2024-03-05T12:59+0300
россия
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МОСКВА, 5 мар – ПРАЙМ. Лишенный лицензии "Киви банк" в лице временной администрации в своем иске, поданном в арбитражный суд Москвы, оспаривает договор купли-продажи акций АО "Киви", а также договор залога и обременения в отношении этих акций, сообщили РИА Новости в пресс-службе суда. "Истец просит признать недействительной сделкой договор купли-продажи акций АО "Киви", а также признать недействительной сделкой договор залога и обременения акций в отношении акций АО "Киви", - рассказали в пресс-службе. Ранее во вторник из картотеки арбитражных дел стало известно, что "Киви банк" подал иск к своим контролирующим компаниям – гонконгской Fusion Factor Fintech Limited, кипрской Qiwi plc и российскому АО "Киви". Предмет и основания исковых требований не сообщались. В АСВ РИА Новости прокомментировали, что иск подан в интересах кредиторов банка. Группа Qiwi в конце января 2024 года продала российские активы, консолидированные под АО "Киви" (куда вошел "Киви банк") гонконгской компании Fusion Factor Fintech Limited, которая принадлежит бывшему главному исполнительному директору Qiwi plc Андрею Протопопову. Цена сделки – 23,75 миллиарда рублей. Банк России 21 февраля отозвал лицензию у "Киви банка" (89-е место в банковской системе по величине активов), возложив функции временной администрации на Агентство по страхованию вкладов.
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россия, "киви банк", суд, новости
РОССИЯ, "Киви банк", суд, Новости
12:59 05.03.2024
 
"Киви банк" в своем иске намерен оспорить продажу акций АО "Киви"

Лишенный лицензии "Киви банк" в своем иске оспаривает продажу акций АО "Киви" и их залог

© РИА Новости . Кирилл Зыков | Перейти в медиабанкОтделение банка QIWI в Москве
Отделение банка QIWI в Москве - ПРАЙМ, 1920, 05.03.2024
© РИА Новости . Кирилл Зыков
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МОСКВА, 5 мар – ПРАЙМ. Лишенный лицензии "Киви банк" в лице временной администрации в своем иске, поданном в арбитражный суд Москвы, оспаривает договор купли-продажи акций АО "Киви", а также договор залога и обременения в отношении этих акций, сообщили РИА Новости в пресс-службе суда.
"Истец просит признать недействительной сделкой договор купли-продажи акций АО "Киви", а также признать недействительной сделкой договор залога и обременения акций в отношении акций АО "Киви", - рассказали в пресс-службе.
Ранее во вторник из картотеки арбитражных дел стало известно, что "Киви банк" подал иск к своим контролирующим компаниям – гонконгской Fusion Factor Fintech Limited, кипрской Qiwi plc и российскому АО "Киви". Предмет и основания исковых требований не сообщались. В АСВ РИА Новости прокомментировали, что иск подан в интересах кредиторов банка.
Судейский молоток
"Киви банк" предъявил иск к своим контролирующим компаниям
10:31
Группа Qiwi в конце января 2024 года продала российские активы, консолидированные под АО "Киви" (куда вошел "Киви банк") гонконгской компании Fusion Factor Fintech Limited, которая принадлежит бывшему главному исполнительному директору Qiwi plc Андрею Протопопову. Цена сделки – 23,75 миллиарда рублей.
Банк России 21 февраля отозвал лицензию у "Киви банка" (89-е место в банковской системе по величине активов), возложив функции временной администрации на Агентство по страхованию вкладов.
 
РОССИЯ"Киви банк"судНовости
 
 
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