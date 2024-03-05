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Госдолг Китая оказался в восемь раз меньше американского - 05.03.2024, ПРАЙМ
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Госдолг Китая оказался в восемь раз меньше американского
Госдолг Китая оказался в восемь раз меньше американского - 05.03.2024, ПРАЙМ
Госдолг Китая оказался в восемь раз меньше американского
Госдолг Китая по итогам прошлого года оказался в восемь раз меньше американского и в 15 раз больше российского, следует из расчетов РИА Новости по национальным... | 05.03.2024, ПРАЙМ
2024-03-05T13:10+0300
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новости
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МОСКВА, 5 мар - ПРАЙМ. Госдолг Китая по итогам прошлого года оказался в восемь раз меньше американского и в 15 раз больше российского, следует из расчетов РИА Новости по национальным данным. Так, в 2023 году госдолг центрального правительства Китая составил 4,2 триллиона долларов против 34 триллионов долларов у США и 286 миллиардов долларов у России. Задолженность Китая выросла почти на 12%, США - на 8%, а России - наоборот, снизилась на 8%. В то же время госдолг на душу населения у Китая в 33 раза меньше американского и лишь на 1 тысячу долларов больше российского. Так, один китаец условно должен 3 тысячи долларов, россиянин - 2 тысячи долларов, а американец - 100 тысяч долларов. Наконец, самое большое соотношение задолженности центрального правительства к ВВП у США - 124%, у Китая - лишь 24%, а у России - чуть меньше 15%.
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китай, сша, госдолг, новости
КИТАЙ, США, госдолг, Новости
13:10 05.03.2024
 
Госдолг Китая оказался в восемь раз меньше американского

Госдолг Китая оказался в 8 раз меньше американского и в 15 раз больше российского

© AFP / Wang ZhaoФлаги США и Китая
Флаги США и Китая - ПРАЙМ, 1920, 05.03.2024
© AFP / Wang Zhao
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МОСКВА, 5 мар - ПРАЙМ. Госдолг Китая по итогам прошлого года оказался в восемь раз меньше американского и в 15 раз больше российского, следует из расчетов РИА Новости по национальным данным.
Так, в 2023 году госдолг центрального правительства Китая составил 4,2 триллиона долларов против 34 триллионов долларов у США и 286 миллиардов долларов у России. Задолженность Китая выросла почти на 12%, США - на 8%, а России - наоборот, снизилась на 8%.
В то же время госдолг на душу населения у Китая в 33 раза меньше американского и лишь на 1 тысячу долларов больше российского. Так, один китаец условно должен 3 тысячи долларов, россиянин - 2 тысячи долларов, а американец - 100 тысяч долларов.
Прохожие на пешеходной улице в Шанхае - ПРАЙМ, 1920, 05.03.2024
Госдолг Китая побил рекорд в 2023 году
11:48
Наконец, самое большое соотношение задолженности центрального правительства к ВВП у США - 124%, у Китая - лишь 24%, а у России - чуть меньше 15%.
 
КИТАЙСШАгосдолгНовости
 
 
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