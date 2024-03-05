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Премьер Эстонии доказала, что не "ест россиян" - 05.03.2024, ПРАЙМ
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Премьер Эстонии доказала, что не "ест россиян"
Премьер Эстонии доказала, что не "ест россиян" - 05.03.2024, ПРАЙМ
Премьер Эстонии доказала, что не "ест россиян"
Премьер-министр Эстонии Кая Каллас поделилась фотографией своего завтрака, опровергнув заявление европейского чиновника о том, что она "ест россиян". Фотографию | 05.03.2024, ПРАЙМ
2024-03-05T12:10+0300
2024-03-05T12:27+0300
эстония
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новости
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ТАЛЛИН, 5 мар - ПРАЙМ. Премьер-министр Эстонии Кая Каллас поделилась фотографией своего завтрака, опровергнув заявление европейского чиновника о том, что она "ест россиян". Фотографию политик разместила в социальной сети Х."Мой завтрак, дорогие читатели Politico", - написала Каллас. Кроме того, на фотографии изображены мюсли с ягодами.Ранее издание Politico со ссылкой на анонимного европейского чиновника опубликовало информацию, что в Евросоюзе не желают видеть Каллас на посту главы евродипломатии, которую на данный момент занимает Жозеп Боррель. Причиной этому является то, что главе эстонского правительства "нравится есть россиян на завтрак".Politico отметило, что разговоры о назначении Каллас на должность главы евродипломатии идут на протяжении нескольких месяцев.
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эстония, кая каллас, новости
ЭСТОНИЯ, Кая Каллас, Новости
12:10 05.03.2024 (обновлено: 12:27 05.03.2024)
 
Премьер Эстонии доказала, что не "ест россиян"

Премьер Эстонии опубликовала фото завтрака в доказательство того, что не "ест россиян"

© РИА Новости . Стрингер | Перейти в медиабанкПрибытие участников неформального саммита ЕС в Чехии
Прибытие участников неформального саммита ЕС в Чехии - ПРАЙМ, 1920, 05.03.2024
© РИА Новости . Стрингер
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ТАЛЛИН, 5 мар - ПРАЙМ. Премьер-министр Эстонии Кая Каллас поделилась фотографией своего завтрака, опровергнув заявление европейского чиновника о том, что она "ест россиян". Фотографию политик разместила в социальной сети Х.
"Мой завтрак, дорогие читатели Politico", - написала Каллас. Кроме того, на фотографии изображены мюсли с ягодами.
Премьер-министр Эстонии Кая Каллас - ПРАЙМ, 1920, 04.03.2024
СМИ: "любящую есть россиян" Каллас не хотят видеть на посту Борреля
Вчера, 11:29
Ранее издание Politico со ссылкой на анонимного европейского чиновника опубликовало информацию, что в Евросоюзе не желают видеть Каллас на посту главы евродипломатии, которую на данный момент занимает Жозеп Боррель. Причиной этому является то, что главе эстонского правительства "нравится есть россиян на завтрак".
Politico отметило, что разговоры о назначении Каллас на должность главы евродипломатии идут на протяжении нескольких месяцев.
 
ЭСТОНИЯКая КалласНовости
 
 
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