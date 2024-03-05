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Каллас не убедила Politico, что она "не ест россиян"

Каллас не убедила Politico, что она "не ест россиян" - 05.03.2024, ПРАЙМ

Каллас не убедила Politico, что она "не ест россиян"

Фото завтрака премьер-министра Каи Каллас не до конца убедило газету Politico в том, что она не "ест россиян" на завтрак, следует из публикации издания. | 05.03.2024, ПРАЙМ

2024-03-05T15:31+0300

2024-03-05T15:31+0300

2024-03-05T15:36+0300

эстония

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МОСКВА, 5 мар - ПРАЙМ. Фото завтрака премьер-министра Каи Каллас не до конца убедило газету Politico в том, что она не "ест россиян" на завтрак, следует из публикации издания.Ранее Politico со ссылкой на анонимного европейского чиновника опубликовало информацию, что в Евросоюзе не желают видеть Каллас на посту главы евродипломатии, которую на данный момент занимает Жозеп Боррель. Причиной этому является то, что главе эстонского правительства "нравится есть россиян на завтрак"."Неясно, ест ли Каллас мюсли регулярно или на самом деле иногда ест россиян", - говорится в публикации.В издании также усомнились на счет напитка эстонского лидера. Авторы публикации предположили, что это может быть зеленый чай, мед или "слезы российских империалистов".Politico отметило, что разговоры о назначении Каллас на должность главы евродипломатии идут на протяжении нескольких месяцев.

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эстония, кая каллас, новости