Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Каллас не убедила Politico, что она "не ест россиян" - 05.03.2024, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20240305/estonia-845966672.html
Каллас не убедила Politico, что она "не ест россиян"
Каллас не убедила Politico, что она "не ест россиян" - 05.03.2024, ПРАЙМ
Каллас не убедила Politico, что она "не ест россиян"
Фото завтрака премьер-министра Каи Каллас не до конца убедило газету Politico в том, что она не "ест россиян" на завтрак, следует из публикации издания. | 05.03.2024, ПРАЙМ
2024-03-05T15:31+0300
2024-03-05T15:36+0300
эстония
кая каллас
новости
https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/03/05/845966309_0:0:3140:1767_1920x0_80_0_0_07ac2384cec0ee5e81b4474ea43342ad.jpg
МОСКВА, 5 мар - ПРАЙМ. Фото завтрака премьер-министра Каи Каллас не до конца убедило газету Politico в том, что она не "ест россиян" на завтрак, следует из публикации издания.Ранее Politico со ссылкой на анонимного европейского чиновника опубликовало информацию, что в Евросоюзе не желают видеть Каллас на посту главы евродипломатии, которую на данный момент занимает Жозеп Боррель. Причиной этому является то, что главе эстонского правительства "нравится есть россиян на завтрак"."Неясно, ест ли Каллас мюсли регулярно или на самом деле иногда ест россиян", - говорится в публикации.В издании также усомнились на счет напитка эстонского лидера. Авторы публикации предположили, что это может быть зеленый чай, мед или "слезы российских империалистов".Politico отметило, что разговоры о назначении Каллас на должность главы евродипломатии идут на протяжении нескольких месяцев.
https://1prime.ru/20240304/845849640.html
эстония
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2024
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/03/05/845966309_409:0:3140:2048_1920x0_80_0_0_4d2342b2569cc2b5954437eedbccc14d.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
эстония, кая каллас, новости
ЭСТОНИЯ, Кая Каллас, Новости
15:31 05.03.2024 (обновлено: 15:36 05.03.2024)
 
Каллас не убедила Politico, что она "не ест россиян"

Фото завтрака премьера Эстонии не убедило издание Politico в том, что она не "ест россиян"

© РИА Новости . Стрингер | Перейти в медиабанкКая Каллас
Кая Каллас - ПРАЙМ, 1920, 05.03.2024
© РИА Новости . Стрингер
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 5 мар - ПРАЙМ. Фото завтрака премьер-министра Каи Каллас не до конца убедило газету Politico в том, что она не "ест россиян" на завтрак, следует из публикации издания.
Ранее Politico со ссылкой на анонимного европейского чиновника опубликовало информацию, что в Евросоюзе не желают видеть Каллас на посту главы евродипломатии, которую на данный момент занимает Жозеп Боррель. Причиной этому является то, что главе эстонского правительства "нравится есть россиян на завтрак".
"Неясно, ест ли Каллас мюсли регулярно или на самом деле иногда ест россиян", - говорится в публикации.
Премьер-министр Эстонии Кая Каллас - ПРАЙМ, 1920, 04.03.2024
СМИ: "любящую есть россиян" Каллас не хотят видеть на посту Борреля
Вчера, 11:29
В издании также усомнились на счет напитка эстонского лидера. Авторы публикации предположили, что это может быть зеленый чай, мед или "слезы российских империалистов".
Politico отметило, что разговоры о назначении Каллас на должность главы евродипломатии идут на протяжении нескольких месяцев.
 
ЭСТОНИЯКая КалласНовости
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связь
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня»
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Главный редактор: Карнова Наталья Николаевна.
Адрес редакции: 119021, г.Москва, Зубовский бульвар, дом 4, стр.1.
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными данными
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2024 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала