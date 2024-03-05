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Боррель назвал условие финансирования помощи Киеву из активов России

Боррель назвал условие финансирования помощи Киеву из активов России - 05.03.2024, ПРАЙМ

Боррель назвал условие финансирования помощи Киеву из активов России

Решение об использовании российских замороженных активов с целью помощи Украине требует единогласной поддержки всех стран-членов Евросоюза, заявил глава... | 05.03.2024, ПРАЙМ

2024-03-05T15:23+0300

2024-03-05T15:23+0300

2024-03-05T15:30+0300

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БРЮССЕЛЬ, 5 мар - ПРАЙМ. Решение об использовании российских замороженных активов с целью помощи Украине требует единогласной поддержки всех стран-членов Евросоюза, заявил глава Евродиполоматии Жозеп Боррель."Мы считаем логичным использовать такие доходы, чтобы предотвратить поражение Украины… Такое предложение находится на столе переговоров, но оно нуждается в единогласном одобрении", - указал он.Ранее сообщалось, что на данный момент согласие по данному вопросу не было достигнуто. Тем не менее, еврокомиссар по вопросам внутренного рынка Тьерри Бретон отметила эту идею, как "хорошую".Ранее Еврокомиссия предложила новую оборонную стратегию ЕС, которая предусматривает увеличение производства вооружений и укрепление сотрудничества с Украиной.Европейская комиссия 12 декабря прошлого года в проекте документа по использованию чрезвычайных доходов от иммобилизованных в ЕС российских суверенных активов предложила на данном этапе только аккумулировать на отдельные счета в депозитариях ЕС чрезвычайную прибыль на активы ЦБ РФ в ожидании предложения ЕК по дальнейшим шагам. Как сообщил европейский дипломат, "это обязательство - сохранять чрезвычайную прибыль в депозитариях - объясняют тем, что в долгосрочной перспективе часть этих доходов будет переведена Украине, вероятно, через специальную европейскую программу".29 января постпреды стран ЕС согласовали использование доходов от российского имущества, замороженного на территории Европы, для восстановления Украины. Соответствующее предложение теперь должен утвердить Совет ЕС.

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россия, украина, замороженные российские активы, новости