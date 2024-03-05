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Российские владельцы Helsinki Hall не оплатили аренду, заявили в Хельсинки - 05.03.2024, ПРАЙМ
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Российские владельцы Helsinki Hall не оплатили аренду, заявили в Хельсинки
Российские владельцы Helsinki Hall не оплатили аренду, заявили в Хельсинки - 05.03.2024, ПРАЙМ
Российские владельцы Helsinki Hall не оплатили аренду, заявили в Хельсинки
Российские владельцы арены Helsinki Hall в Финляндии, попавшие под санкции Запада, не произведли оплату аренды земли, сообщил местных общественный вещатель Yle... | 05.03.2024, ПРАЙМ
2024-03-05T11:01+0300
2024-03-05T11:44+0300
финляндия
россия
хельсинки
арена helsinki hall
новости
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МОСКВА, 5 мар - ПРАЙМ. Российские владельцы арены Helsinki Hall в Финляндии, попавшие под санкции Запада, не произведли оплату аренды земли, сообщил местных общественный вещатель Yle со ссылкой на власти Хельсинки.Helsinki Hall является крупнейшей спортивной ареной в Финляндии и единственной крупной концертной площадкой в Хельсинки. В декабре прошлого года финское издание Helsingin Sanomat писало, что владельцы арены - российские бизнесмены Ротенберг и Геннадий Тимченко, смогут ее продать на основании включенной в 12-й пакет санкций статьи. Как позднее передавал телеканал MTV, сделка по продаже была запланирована на 28 февраля, однако ее перенесли на несколько недель."По словам Сами Хаапанена, руководителя городского отдела недвижимости, последняя арендная плата за землю должна была быть внесена 1 марта, но оплата не была произведена", - сообщает Yle. Как уточнил вещатель, в прошлом июле владельцы арены также имели задолженность по оплате, но погасили ее до конца года.
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финляндия
хельсинки
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финляндия, россия, хельсинки, арена helsinki hall, новости
ФИНЛЯНДИЯ, РОССИЯ, Хельсинки, арена Helsinki Hall, Новости
11:01 05.03.2024 (обновлено: 11:44 05.03.2024)
 
Российские владельцы Helsinki Hall не оплатили аренду, заявили в Хельсинки

В Хельсинки заявили, что от российских владельцев Helsinki Hall не пришел платеж за аренду

© РИА Новости . Алексей Куденко | Перейти в медиабанкХоккей. Молодежный чемпионат мира. Матч Россия - Дания
Хоккей. Молодежный чемпионат мира. Матч Россия - Дания - ПРАЙМ, 1920, 05.03.2024
© РИА Новости . Алексей Куденко
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МОСКВА, 5 мар - ПРАЙМ. Российские владельцы арены Helsinki Hall в Финляндии, попавшие под санкции Запада, не произведли оплату аренды земли, сообщил местных общественный вещатель Yle со ссылкой на власти Хельсинки.
Helsinki Hall является крупнейшей спортивной ареной в Финляндии и единственной крупной концертной площадкой в Хельсинки.
В декабре прошлого года финское издание Helsingin Sanomat писало, что владельцы арены - российские бизнесмены Ротенберг и Геннадий Тимченко, смогут ее продать на основании включенной в 12-й пакет санкций статьи. Как позднее передавал телеканал MTV, сделка по продаже была запланирована на 28 февраля, однако ее перенесли на несколько недель.
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"По словам Сами Хаапанена, руководителя городского отдела недвижимости, последняя арендная плата за землю должна была быть внесена 1 марта, но оплата не была произведена", - сообщает Yle.
Как уточнил вещатель, в прошлом июле владельцы арены также имели задолженность по оплате, но погасили ее до конца года.
 
ФИНЛЯНДИЯРОССИЯХельсинкиарена Helsinki HallНовости
 
 
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