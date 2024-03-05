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Российские владельцы Helsinki Hall не оплатили аренду, заявили в Хельсинки

Российские владельцы Helsinki Hall не оплатили аренду, заявили в Хельсинки - 05.03.2024, ПРАЙМ

Российские владельцы Helsinki Hall не оплатили аренду, заявили в Хельсинки

Российские владельцы арены Helsinki Hall в Финляндии, попавшие под санкции Запада, не произведли оплату аренды земли, сообщил местных общественный вещатель Yle... | 05.03.2024, ПРАЙМ

2024-03-05T11:01+0300

2024-03-05T11:01+0300

2024-03-05T11:44+0300

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МОСКВА, 5 мар - ПРАЙМ. Российские владельцы арены Helsinki Hall в Финляндии, попавшие под санкции Запада, не произведли оплату аренды земли, сообщил местных общественный вещатель Yle со ссылкой на власти Хельсинки.Helsinki Hall является крупнейшей спортивной ареной в Финляндии и единственной крупной концертной площадкой в Хельсинки. В декабре прошлого года финское издание Helsingin Sanomat писало, что владельцы арены - российские бизнесмены Ротенберг и Геннадий Тимченко, смогут ее продать на основании включенной в 12-й пакет санкций статьи. Как позднее передавал телеканал MTV, сделка по продаже была запланирована на 28 февраля, однако ее перенесли на несколько недель."По словам Сами Хаапанена, руководителя городского отдела недвижимости, последняя арендная плата за землю должна была быть внесена 1 марта, но оплата не была произведена", - сообщает Yle. Как уточнил вещатель, в прошлом июле владельцы арены также имели задолженность по оплате, но погасили ее до конца года.

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финляндия, россия, хельсинки, арена helsinki hall, новости