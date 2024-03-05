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Германия вывела из себя НАТО, заявили в США - 05.03.2024, ПРАЙМ
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https://1prime.ru/20240305/germaniya-845913893.html
Германия вывела из себя НАТО, заявили в США
Германия вывела из себя НАТО, заявили в США - 05.03.2024, ПРАЙМ
Германия вывела из себя НАТО, заявили в США
Публикация в России аудиозаписи с перехватом разговора немецких военных, обсуждавших возможность атаковать Крымский мост, возобновил раскол между Германией и ее | 05.03.2024, ПРАЙМ
2024-03-05T10:43+0300
2024-03-05T10:53+0300
спецоперация на украине
германия
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МОСКВА, 5 мар — ПРАЙМ. Публикация в России аудиозаписи с перехватом разговора немецких военных, обсуждавших возможность атаковать Крымский мост, возобновил раскол между Германией и ее союзниками по поводу поставок оружия, пишет Bloomberg.Также, как отмечается, этот инцидент вызвал раздражение французов и британцев.Как пояснил неназванный немецкий чиновник, произошедшее показало, что сдвиг в политике безопасности и обороны, вызванный российской спецоперацией, все еще находится в стадии разработки и что в будущем будет проведено еще много очных встреч, чтобы снизить риски безопасности.Люди, знакомые с ходом обсуждения, сообщили, что некоторые союзники Германии призывают Берлин ужесточить меры безопасности в отношении секретной информации после того, как Россия "раскрыла деликатные дискуссии о помощи Украине". Отмечается, что публикация "открыла пропагандистскую возможность для русских".Как сообщил один из собеседников агентства, принимаемые в Германии меры по безопасности можно охарактеризовать как непрофессиональными. По его мнению, такого поведения можно ожидать от людей, которые никогда не проходили инструктажи по защите данных, но не от военных чиновников.Еще один из источников отметил, что не был удивлен упущением со стороны Германии, а третий заявил, что утечка, вероятно, приведет к ужесточению мер по всем направлениям, но особенно в ФРГ.Первого марта главный редактор медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян сообщила, что в ее распоряжении оказалась аудиозапись, где высокопоставленные офицеры бундесвера обсуждают, "как они будут бомбить Крымский мост". Также в записи присутствует обсуждение возможной отправки Киеву дальнобойных ракет немецкого производства Taurus, что канцлер Олаф Шольц неоднократно отрицал.В МИД России потребовали незамедлительных объяснений по поводу записи, в то время как бундестаг призвал минобороны ФРГ срочно прокомментировать инцидент. Позднее бундесвер признал, что запись подлинная.
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германия, нато, украина, россия
Спецоперация на Украине, ГЕРМАНИЯ, НАТО, УКРАИНА, РОССИЯ
10:43 05.03.2024 (обновлено: 10:53 05.03.2024)
 
Германия вывела из себя НАТО, заявили в США

Bloomberg: утечка из бундесвера вызвала раскол между Германией и союзниками

© Фото : European UnionКанцлер Германии Олаф Шольц
Канцлер Германии Олаф Шольц - ПРАЙМ, 1920, 05.03.2024
© Фото : European Union
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МОСКВА, 5 мар — ПРАЙМ. Публикация в России аудиозаписи с перехватом разговора немецких военных, обсуждавших возможность атаковать Крымский мост, возобновил раскол между Германией и ее союзниками по поводу поставок оружия, пишет Bloomberg.
Также, как отмечается, этот инцидент вызвал раздражение французов и британцев.
Как пояснил неназванный немецкий чиновник, произошедшее показало, что сдвиг в политике безопасности и обороны, вызванный российской спецоперацией, все еще находится в стадии разработки и что в будущем будет проведено еще много очных встреч, чтобы снизить риски безопасности.
Олаф Шольц - ПРАЙМ, 1920, 05.03.2024
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09:48
Люди, знакомые с ходом обсуждения, сообщили, что некоторые союзники Германии призывают Берлин ужесточить меры безопасности в отношении секретной информации после того, как Россия "раскрыла деликатные дискуссии о помощи Украине". Отмечается, что публикация "открыла пропагандистскую возможность для русских".
Как сообщил один из собеседников агентства, принимаемые в Германии меры по безопасности можно охарактеризовать как непрофессиональными. По его мнению, такого поведения можно ожидать от людей, которые никогда не проходили инструктажи по защите данных, но не от военных чиновников.
Еще один из источников отметил, что не был удивлен упущением со стороны Германии, а третий заявил, что утечка, вероятно, приведет к ужесточению мер по всем направлениям, но особенно в ФРГ.
Первого марта главный редактор медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян сообщила, что в ее распоряжении оказалась аудиозапись, где высокопоставленные офицеры бундесвера обсуждают, "как они будут бомбить Крымский мост". Также в записи присутствует обсуждение возможной отправки Киеву дальнобойных ракет немецкого производства Taurus, что канцлер Олаф Шольц неоднократно отрицал.
В МИД России потребовали незамедлительных объяснений по поводу записи, в то время как бундестаг призвал минобороны ФРГ срочно прокомментировать инцидент. Позднее бундесвер признал, что запись подлинная.
 
Спецоперация на УкраинеГЕРМАНИЯНАТОУКРАИНАРОССИЯ
 
 
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