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Утечка переговоров военных вскрыла главный страх Германии, пишут СМИ - 05.03.2024, ПРАЙМ
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Утечка переговоров военных вскрыла главный страх Германии, пишут СМИ
Утечка переговоров военных вскрыла главный страх Германии, пишут СМИ - 05.03.2024, ПРАЙМ
Утечка переговоров военных вскрыла главный страх Германии, пишут СМИ
Канцлер Германии Олаф Шольц не намерен поставлять Киеву дальнобойные ракеты Taurus, так как опасается ответных действий со стороны Москвы, сообщает Frankfurter... | 05.03.2024, ПРАЙМ
2024-03-05T12:34+0300
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германия
украина
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МОСКВА, 5 мар - ПРАЙМ. Канцлер Германии Олаф Шольц не намерен поставлять Киеву дальнобойные ракеты Taurus, так как опасается ответных действий со стороны Москвы, сообщает Frankfurter Allgemeine Zeitung."В Берлине не исключают, что ВСУ, будучи загнанными в угол, способны даже ударить по Москве. Вот здесь наши стратеги вспоминают часто столь охотно замалчиваемый факт того, что у русских есть ракеты "Искандер" с ядерными боеголовками, размещенные в Калининграде — и что они достигнут Берлина гораздо быстрее, чем Taurus — Москвы", — говорится в публикации.По словам Шольца, отправка ракет требует также отправки немецких военных, что на данный момент крайне нежелательно. Немецкий лидер также неоднократно отмечал, что Германия пока настороженно относится к отправке ракет, так как могут поражать цели "где-нибудь в Москве".Ранее главный редактор медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян опубликовала на своей странице во "ВКонтакте" текст беседы высокопоставленных представителей бундесвера, в ходе которой обсуждалась отправка на Украину ракет Taurus и атака на Крымский мост или на склад боеприпасов.
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германия, украина, taurus, новости
ГЕРМАНИЯ, УКРАИНА, TAURUS, Новости
12:34 05.03.2024 (обновлено: 12:48 05.03.2024)
 
Утечка переговоров военных вскрыла главный страх Германии, пишут СМИ

FAZ: Берлин боится ответа России в случае применения Украиной ракет Taurus

© Фото : European UnionКанцлер Германии Олаф Шольц
Канцлер Германии Олаф Шольц - ПРАЙМ, 1920, 05.03.2024
© Фото : European Union
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МОСКВА, 5 мар - ПРАЙМ. Канцлер Германии Олаф Шольц не намерен поставлять Киеву дальнобойные ракеты Taurus, так как опасается ответных действий со стороны Москвы, сообщает Frankfurter Allgemeine Zeitung.
"В Берлине не исключают, что ВСУ, будучи загнанными в угол, способны даже ударить по Москве. Вот здесь наши стратеги вспоминают часто столь охотно замалчиваемый факт того, что у русских есть ракеты "Искандер" с ядерными боеголовками, размещенные в Калининграде — и что они достигнут Берлина гораздо быстрее, чем Taurus — Москвы", — говорится в публикации.
По словам Шольца, отправка ракет требует также отправки немецких военных, что на данный момент крайне нежелательно. Немецкий лидер также неоднократно отмечал, что Германия пока настороженно относится к отправке ракет, так как могут поражать цели "где-нибудь в Москве".
Олаф Шольц - ПРАЙМ, 1920, 05.03.2024
На Западе восхитились "операцией Путина" против Шольца
09:48
Ранее главный редактор медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян опубликовала на своей странице во "ВКонтакте" текст беседы высокопоставленных представителей бундесвера, в ходе которой обсуждалась отправка на Украину ракет Taurus и атака на Крымский мост или на склад боеприпасов.
 
ГЕРМАНИЯУКРАИНАTAURUSНовости
 
 
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