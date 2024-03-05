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Писториус рассказал, как произошла утечка разговора немецких офицеров

Писториус рассказал, как произошла утечка разговора немецких офицеров - 05.03.2024, ПРАЙМ

Писториус рассказал, как произошла утечка разговора немецких офицеров

Утечка разговора высокопоставленных офицеров бундесвера не связана со взломом систем коммуникаций министерства обороны Германии, заявил глава ведомства Борис... | 05.03.2024, ПРАЙМ

2024-03-05T13:26+0300

2024-03-05T13:26+0300

2024-03-05T13:49+0300

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МОСКВА, 5 мар - ПРАЙМ. Утечка разговора высокопоставленных офицеров бундесвера не связана со взломом систем коммуникаций министерства обороны Германии, заявил глава ведомства Борис Писториус в ходе пресс-конференции в Берлине."Первый вывод: наши коммуникационные системы не были скомпрометированы", - заявил Писториус.По его сведениям, распространившийся разговор немецких военнослужащих был организован на платформе WebEx, которая получила сертификацию министерства обороны для конфиденциальных переговоров. Ко всему прочему, все используемые серверы расположены на территории Германии."Второе: была индивидуальная ошибка пользователя. Не все участники соблюдали процедуру безопасного подключения. По имеющимся данным, произошла утечка данных у участника разговора в Сингапуре", - заявил Писториус.Глава Минобороны заключил, что подключение через общественную сеть стало серьезной ошибкой, которая привела к непоправимым последствиям.Он также отметил, что в отношении участников разговора, в том числе и инспектора ВВС Германии, будет организована дисициплинарная доследственная проверка. Писториус заключил, что если в ходе проверки не появятся еще какие-либо факты, он не позволит вовлечь своих "лучших офицеров" в российские "игры".Ранее главный редактор медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян опубликовала на своей странице во "ВКонтакте" текст беседы высокопоставленных представителей бундесвера, в ходе которой обсуждалась отправка на Украину ракет Taurus и атака на Крымский мост или на склад боеприпасов.

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германия, борис писториус, новости