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В Госдуме назвали опасной глупостью идею распустить ООН
В Госдуме назвали опасной глупостью идею распустить ООН - 05.03.2024, ПРАЙМ
В Госдуме назвали опасной глупостью идею распустить ООН
Предложение правнука Иосифа Сталина художника Селима Бенсаада распустить ООН является "опасной глупостью". Такое мнение в своем Telegram-канале выразил депутат... | 05.03.2024, ПРАЙМ
2024-03-05T13:40+0300
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МОСКВА, 5 мар - ПРАЙМ. Предложение правнука Иосифа Сталина художника Селима Бенсаада распустить ООН является "опасной глупостью". Такое мнение в своем Telegram-канале выразил депутат Государственной Думы от КПРФ Михаил Матвеев."Разговоры о роспуске ООН, где у России как правопреемника СССР право вето в Совете Безопасности, опасная глупость. Потому что в сложившейся ситуации растущих противоречий в мире между державами, альтернативой будет не "справедливый международный орган", а погружение мира в полный беспредел, где никто ни на что уже оглядываться не станет, что только ускорит скатывание мира в войну". - отметил политик.Депутат, в свою очередь, призвал не только сохранить международные диалоговые площадки, но и не отказываться в добровольном порядке от права голоса, а тем более вето.Ранее Селим Бенсаад, правнук Иосифа Сталина, направил открытое письмо министру иностранных дел России Сергею Лаврову, в котором предложил распустить ООН и провести специальное заседание для обсуждения будущего организации и участия России в ней.Постпред России при ООН в Женеве Геннадий Гатилов подчеркивал, что многополярность должна стать ключевым принципом при реформировании организации, чтобы эффективно реагировать на новые вызовы. Сергей Лавров также выразил необходимость изменения методики формирования секретариата ООН, а также реформирования существующей архитектуры глобального управления, которая не соответствует требованиям нашей эпохи.
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РОССИЯ, ООН, Госдума, Новости
В Госдуме назвали опасной глупостью идею распустить ООН
Депутат Госдумы Матвеев назвал погружение мира в полный беспредел альтернативой ООН
МОСКВА, 5 мар - ПРАЙМ.
Предложение правнука Иосифа Сталина художника Селима Бенсаада распустить ООН является "опасной глупостью". Такое мнение в своем Telegram-канале выразил
депутат Государственной Думы от КПРФ Михаил Матвеев.
"Разговоры о роспуске ООН, где у России как правопреемника СССР право вето в Совете Безопасности, опасная глупость. Потому что в сложившейся ситуации растущих противоречий в мире между державами, альтернативой будет не "справедливый международный орган", а погружение мира в полный беспредел, где никто ни на что уже оглядываться не станет, что только ускорит скатывание мира в войну". - отметил политик.
Депутат, в свою очередь, призвал не только сохранить международные диалоговые площадки, но и не отказываться в добровольном порядке от права голоса, а тем более вето.
Правнук Сталина предложил Лаврову распустить ООН
Ранее Селим Бенсаад, правнук Иосифа Сталина, направил открытое письмо министру иностранных дел России Сергею Лаврову, в котором предложил распустить ООН и провести специальное заседание для обсуждения будущего организации и участия России в ней.
Постпред России при ООН в Женеве Геннадий Гатилов подчеркивал, что многополярность должна стать ключевым принципом при реформировании организации, чтобы эффективно реагировать на новые вызовы. Сергей Лавров также выразил необходимость изменения методики формирования секретариата ООН, а также реформирования существующей архитектуры глобального управления, которая не соответствует требованиям нашей эпохи.