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Орбан заявил о завершении гегемонии Запада - 05.03.2024, ПРАЙМ
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Орбан заявил о завершении гегемонии Запада
Орбан заявил о завершении гегемонии Запада - 05.03.2024, ПРАЙМ
Орбан заявил о завершении гегемонии Запада
Эпоха гегемонии Запада завершилась и в мире формируется новый порядок. Такое мнение выразил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан в рамках встречи с венгерскими... | 05.03.2024, ПРАЙМ
2024-03-05T14:19+0300
2024-03-05T14:57+0300
политика
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БУДАПЕШТ, 5 мар - ПРАЙМ. Эпоха гегемонии Запада завершилась и в мире формируется новый порядок. Такое мнение выразил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан в рамках встречи с венгерскими послами. Его слова приводит агентство MTI.По словам венгерского лидера, Будапешт намерен укреплять союз с другими государствами, отстаивающими суверенитет, однако не желает делить мир на блоки."Гегемония Запада закончилась, сегодня это уже никто не оспаривает, это хорошо подтверждается данными. Формируется новый мировой порядок, ситуацию необходимо постоянно оценивать и анализировать", - отмтеил венгерский премьер.Орбан подчеркнул, что Венгрия заинтересована в членстве в ЕС и НАТО, однако присутствие в блоке у страны не так много возможностей для "маневра", именно поэтому Будапешт не поддерживает разделение мира на блоки.Орбан также заявил, что задача венгерских послов заключается в демонстрации экономического успеха страны, а не в политических объяснениях. Венгрия ранее выразила свое намерение не отказываться от экономического сотрудничества с Россией и также намерена расширить взаимодействие с Австрией, Словакией и Сербией.
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венгрия, нато, новости
Политика, ВЕНГРИЯ, НАТО, Новости
14:19 05.03.2024 (обновлено: 14:57 05.03.2024)
 
Орбан заявил о завершении гегемонии Запада

Орбан: никто не спорит, что гегемония Запада кончилась, сейчас формируется новый порядок

© РИА Новости . Григорий Сысоев | Перейти в медиабанкВизит президента РФ В. Путина в Китай для участия в мероприятиях третьего Международного форума "Один пояс, один путь"
Визит президента РФ В. Путина в Китай для участия в мероприятиях третьего Международного форума Один пояс, один путь - ПРАЙМ, 1920, 05.03.2024
© РИА Новости . Григорий Сысоев
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БУДАПЕШТ, 5 мар - ПРАЙМ. Эпоха гегемонии Запада завершилась и в мире формируется новый порядок. Такое мнение выразил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан в рамках встречи с венгерскими послами. Его слова приводит агентство MTI.
По словам венгерского лидера, Будапешт намерен укреплять союз с другими государствами, отстаивающими суверенитет, однако не желает делить мир на блоки.
"Гегемония Запада закончилась, сегодня это уже никто не оспаривает, это хорошо подтверждается данными. Формируется новый мировой порядок, ситуацию необходимо постоянно оценивать и анализировать", - отмтеил венгерский премьер.
Глава МИД Венгрии П. Сийярто - ПРАЙМ, 1920, 01.03.2024
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Орбан подчеркнул, что Венгрия заинтересована в членстве в ЕС и НАТО, однако присутствие в блоке у страны не так много возможностей для "маневра", именно поэтому Будапешт не поддерживает разделение мира на блоки.
Орбан также заявил, что задача венгерских послов заключается в демонстрации экономического успеха страны, а не в политических объяснениях.
Венгрия ранее выразила свое намерение не отказываться от экономического сотрудничества с Россией и также намерена расширить взаимодействие с Австрией, Словакией и Сербией.
 
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