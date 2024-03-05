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Орбан заявил о завершении гегемонии Запада

Орбан заявил о завершении гегемонии Запада - 05.03.2024, ПРАЙМ

Орбан заявил о завершении гегемонии Запада

Эпоха гегемонии Запада завершилась и в мире формируется новый порядок. Такое мнение выразил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан в рамках встречи с венгерскими... | 05.03.2024, ПРАЙМ

2024-03-05T14:19+0300

2024-03-05T14:19+0300

2024-03-05T14:57+0300

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БУДАПЕШТ, 5 мар - ПРАЙМ. Эпоха гегемонии Запада завершилась и в мире формируется новый порядок. Такое мнение выразил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан в рамках встречи с венгерскими послами. Его слова приводит агентство MTI.По словам венгерского лидера, Будапешт намерен укреплять союз с другими государствами, отстаивающими суверенитет, однако не желает делить мир на блоки."Гегемония Запада закончилась, сегодня это уже никто не оспаривает, это хорошо подтверждается данными. Формируется новый мировой порядок, ситуацию необходимо постоянно оценивать и анализировать", - отмтеил венгерский премьер.Орбан подчеркнул, что Венгрия заинтересована в членстве в ЕС и НАТО, однако присутствие в блоке у страны не так много возможностей для "маневра", именно поэтому Будапешт не поддерживает разделение мира на блоки.Орбан также заявил, что задача венгерских послов заключается в демонстрации экономического успеха страны, а не в политических объяснениях. Венгрия ранее выразила свое намерение не отказываться от экономического сотрудничества с Россией и также намерена расширить взаимодействие с Австрией, Словакией и Сербией.

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венгрия, нато, новости