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Перечислено, что можно купить в Индии в обмен на нашу нефть - 05.03.2024, ПРАЙМ
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Перечислено, что можно купить в Индии в обмен на нашу нефть
Перечислено, что можно купить в Индии в обмен на нашу нефть - 05.03.2024, ПРАЙМ
Перечислено, что можно купить в Индии в обмен на нашу нефть
Как известно, торговый баланс России и Индии складывается не в пользу последней - мы продаем ей в десятки раз больше, чем покупаем. Председатель общероссийской... | 05.03.2024, ПРАЙМ
2024-03-05T03:03+0300
2024-03-05T03:03+0300
эксклюзив
распп
индия
товары
рупии
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МОСКВА, 5 мар - ПРАЙМ. Как известно, торговый баланс России и Индии складывается не в пользу последней - мы продаем ей в десятки раз больше, чем покупаем. Председатель общероссийской общественной организации “Российско-Азиатский Союз промышленников и предпринимателей” Виталий Манкевич рассказал “Прайм”, как изменить ситуацию и получить деньги от этой торговли.Прежде всего, в Индии немало интересных нам товаров. “Я бы отметил в первую очередь продукцию агропромышленного комплекса. Это семена масличных культур, рис и другие крупы, продукты глубокой переработки, кофе, фрукты и овощи (вспоминаем историю с замещением эквадорских бананов), чай, морепродукты. По отдельности эти категории товаров, может быть, составят не такую большую долю, но в совокупности должны получиться адекватные объемы”, - считает он.Стоит присмотреться к изделиям из кожи, керамике, текстилю, хотя многие товары весьма специфичны и заходят только на местном рынке. Ну и ключевые статьи индийского экспорта — электротовары, лекарства, фармацевтика и медицинские товары, пластик и линолеум, оборудование для транспорта.“Конечно, нужно смотреть цены и спецификации. Но я отмечу, что Индия экспортирует свои товары даже на рынки развитых стран, поэтому вряд ли встанет вопрос качества", - отметил эксперт.При этом не стоит забывать, что на некоторых рынках Россия конкурирует с Индией. Это касается, прежде всего, нефтепродуктов и ювелирных изделий. Есть и категории товаров, везти которые в Россию можно, но не имеет особого смысла, так как отечественные производители покрывают потребности страны.Существует несколько вариантов решения этой проблемы. Можно инвестировать в индийские предприятия, но не факт, что это избавит от гигантского торгового дисбаланса. Кроме того, отечественным экспортерам хотелось бы получать "живые деньги" здесь и сейчас, чтобы не усугублять кассовый разрыв (который и так накапливается), ну и инвестировать в собственное производство, а не в индийское.Поэтому в долгосрочной перспективе самый лучший вариант — поиск валюты или лучше нескольких валют третьих стран, чтобы эти валюты были удобны и российским, и индийским контрагентам. Соответственно, также нужны защищенные механизмы платежей. “Именно к этому мы должны идти, а не искать в Индии что-то, на что можно потратить собственные деньги", - заключил эксперт.
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эксклюзив, распп, индия, товары, рупии
Эксклюзив, РАСПП, ИНДИЯ, товары, рупии
03:03 05.03.2024
 
Перечислено, что можно купить в Индии в обмен на нашу нефть

Эксперт Манкевич: у Индии можно покупать за нефтяные рупии продукты и лекарства

© flickr.com / William Neuheisel*Торгуйтесь и обрящете
*Торгуйтесь и обрящете - ПРАЙМ, 1920, 05.03.2024
© flickr.com / William Neuheisel
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МОСКВА, 5 мар - ПРАЙМ. Как известно, торговый баланс России и Индии складывается не в пользу последней - мы продаем ей в десятки раз больше, чем покупаем. Председатель общероссийской общественной организации “Российско-Азиатский Союз промышленников и предпринимателей” Виталий Манкевич рассказал “Прайм”, как изменить ситуацию и получить деньги от этой торговли.
Прежде всего, в Индии немало интересных нам товаров. “Я бы отметил в первую очередь продукцию агропромышленного комплекса. Это семена масличных культур, рис и другие крупы, продукты глубокой переработки, кофе, фрукты и овощи (вспоминаем историю с замещением эквадорских бананов), чай, морепродукты. По отдельности эти категории товаров, может быть, составят не такую большую долю, но в совокупности должны получиться адекватные объемы”, - считает он.
Индийские рупии - ПРАЙМ, 1920, 15.02.2024
Россия и Индия придумали, как заставить работать застрявшие рупии
15 февраля, 04:04
Стоит присмотреться к изделиям из кожи, керамике, текстилю, хотя многие товары весьма специфичны и заходят только на местном рынке. Ну и ключевые статьи индийского экспорта — электротовары, лекарства, фармацевтика и медицинские товары, пластик и линолеум, оборудование для транспорта.
“Конечно, нужно смотреть цены и спецификации. Но я отмечу, что Индия экспортирует свои товары даже на рынки развитых стран, поэтому вряд ли встанет вопрос качества", - отметил эксперт.
При этом не стоит забывать, что на некоторых рынках Россия конкурирует с Индией. Это касается, прежде всего, нефтепродуктов и ювелирных изделий. Есть и категории товаров, везти которые в Россию можно, но не имеет особого смысла, так как отечественные производители покрывают потребности страны.
Существует несколько вариантов решения этой проблемы. Можно инвестировать в индийские предприятия, но не факт, что это избавит от гигантского торгового дисбаланса. Кроме того, отечественным экспортерам хотелось бы получать "живые деньги" здесь и сейчас, чтобы не усугублять кассовый разрыв (который и так накапливается), ну и инвестировать в собственное производство, а не в индийское.
Поэтому в долгосрочной перспективе самый лучший вариант — поиск валюты или лучше нескольких валют третьих стран, чтобы эти валюты были удобны и российским, и индийским контрагентам. Соответственно, также нужны защищенные механизмы платежей. “Именно к этому мы должны идти, а не искать в Индии что-то, на что можно потратить собственные деньги", - заключил эксперт.
 
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