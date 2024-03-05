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США ждет судьба Римской империи, считает Такер Карлсон - 05.03.2024, ПРАЙМ
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США ждет судьба Римской империи, считает Такер Карлсон
США ждет судьба Римской империи, считает Такер Карлсон - 05.03.2024, ПРАЙМ
США ждет судьба Римской империи, считает Такер Карлсон
Соединенные Штаты ждет судьба Римской империи, к такому краху приведет кризис, связанный с нелегальной миграцией, а также возможность службы в армии для... | 05.03.2024, ПРАЙМ
2024-03-05T05:32+0300
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сша
такер карлсон
миграция
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ВАШИНГТОН, 5 мар - ПРАЙМ. Соединенные Штаты ждет судьба Римской империи, к такому краху приведет кризис, связанный с нелегальной миграцией, а также возможность службы в армии для неграждан, такое мнение высказал американский журналист Такер Карлсон в новом видео, опубликованном на своем сайте. "Как пал Рим? Историки активно обсуждают этот вопрос уже почти 2 тысячи лет, но все согласны, что одна из причин довольно очевидна. В римской армии и ее легионах доминировали неграждане, которые, в конце концов, поскольку не были лояльны Риму, восстали против граждан. Итак, принимая это во внимание, рассмотрим ряд фактов: США наводнили десятки миллионов нелегалов, как минимум 7,2 миллиона - по официальной статистике, с момента вступления в должность президента Джо Байдена", - отметил Карлсон.По его словам, число нелегалов превышает население 32 штатов. Карлсон подверг осуждению инициативу одного из конгрессменов законодательно закрепить возможность для мигрантов получить гражданство после прохождения службы в армии. Соединенные Штаты фиксируют рекордные показатели нелегальной миграции, в декабре 2023 года сотрудники погранслужбы зафиксировали 302 тысячи незаконных пересечений границы, что стало крупнейшим показателем за один месяц. Кроме того, рекордное число нелегалов фиксируется все три года, пока США возглавляет нынешний президент Джо Байден.
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сша, такер карлсон, миграция
США, Такер Карлсон, миграция
05:32 05.03.2024
 
США ждет судьба Римской империи, считает Такер Карлсон

Такер Карлсон: США из-за нелегальной миграции ждет судьба Римской империи

© РИА Новости . POOL/Гавриил Григоров | Перейти в медиабанкТакер Карлсон во время интервью с Владимиром Путиным
Такер Карлсон во время интервью с Владимиром Путиным - ПРАЙМ, 1920, 05.03.2024
© РИА Новости . POOL/Гавриил Григоров
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ВАШИНГТОН, 5 мар - ПРАЙМ. Соединенные Штаты ждет судьба Римской империи, к такому краху приведет кризис, связанный с нелегальной миграцией, а также возможность службы в армии для неграждан, такое мнение высказал американский журналист Такер Карлсон в новом видео, опубликованном на своем сайте.
"Как пал Рим? Историки активно обсуждают этот вопрос уже почти 2 тысячи лет, но все согласны, что одна из причин довольно очевидна. В римской армии и ее легионах доминировали неграждане, которые, в конце концов, поскольку не были лояльны Риму, восстали против граждан. Итак, принимая это во внимание, рассмотрим ряд фактов: США наводнили десятки миллионов нелегалов, как минимум 7,2 миллиона - по официальной статистике, с момента вступления в должность президента Джо Байдена", - отметил Карлсон.
По его словам, число нелегалов превышает население 32 штатов.
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Карлсон подверг осуждению инициативу одного из конгрессменов законодательно закрепить возможность для мигрантов получить гражданство после прохождения службы в армии.
Соединенные Штаты фиксируют рекордные показатели нелегальной миграции, в декабре 2023 года сотрудники погранслужбы зафиксировали 302 тысячи незаконных пересечений границы, что стало крупнейшим показателем за один месяц. Кроме того, рекордное число нелегалов фиксируется все три года, пока США возглавляет нынешний президент Джо Байден.
 
СШАТакер Карлсонмиграция
 
 
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