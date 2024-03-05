https://1prime.ru/20240305/kitay-845905789.html

Китай выступил за равноправный и многополярный мир

Китай выступил за равноправный и многополярный мир - 05.03.2024, ПРАЙМ

Китай выступил за равноправный и многополярный мир

Китай выступает за равноправный и многополярный мир, в 2024 году страна будет способствовать формированию нового типа международных отношений, следует из... | 05.03.2024, ПРАЙМ

2024-03-05T07:13+0300

2024-03-05T07:13+0300

2024-03-05T07:13+0300

китай

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ПЕКИН, 5 мар - ПРАЙМ. Китай выступает за равноправный и многополярный мир, в 2024 году страна будет способствовать формированию нового типа международных отношений, следует из обнародованного социально-экономического плана развития страны на 2024 год. "Мы выступаем за равноправный и упорядоченный многополярный мир, а также за общедоступную и инклюзивную экономическую глобализацию, будем способствовать формированию нового типа международных отношений", - говорится в докладе. В документе подчеркивается, что Китай должен неуклонно придерживаться независимой и самостоятельной мирной внешней политики, идти по пути мирного развития, твердо придерживаться стратегии открытости внешнему миру, ориентированной на взаимную выгоду и обоюдный выигрыш. "Мы выступаем против деспотизма, гегемонии и буллинга, отстаивая равенство и справедливость в международных отношениях", - говорится в тексте. Вторая сессия Всекитайского собрания народных представителей (ВСНП) 14-го созыва - высшего законодательного органа страны - открылась в Пекине во вторник, она продлится до 11 марта. В предстоящие семь дней почти 3 тысячи делегатов со всей страны заслушают доклад правительства о выполнении плана социально-экономического развития за 2023 год, заслушают и утвердят проект аналогичного плана на 2024-й и проект центрального и местных бюджетов на 2024 год, заслушают и примут доклады о работе Верховной народной прокуратуры, Верховного народного суда, а также доклад о работе постоянного комитета ВСНП, а также рассмотрят предложения Постоянного комитета ВСНП по проекту поправок к Закону об организации Госсовета КНР.

https://1prime.ru/20240305/kitay-845904498.html

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китай