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Китай выступил за равноправный и многополярный мир - 05.03.2024, ПРАЙМ
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Китай выступил за равноправный и многополярный мир
Китай выступил за равноправный и многополярный мир - 05.03.2024, ПРАЙМ
Китай выступил за равноправный и многополярный мир
Китай выступает за равноправный и многополярный мир, в 2024 году страна будет способствовать формированию нового типа международных отношений, следует из... | 05.03.2024, ПРАЙМ
2024-03-05T07:13+0300
2024-03-05T07:13+0300
китай
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ПЕКИН, 5 мар - ПРАЙМ. Китай выступает за равноправный и многополярный мир, в 2024 году страна будет способствовать формированию нового типа международных отношений, следует из обнародованного социально-экономического плана развития страны на 2024 год. "Мы выступаем за равноправный и упорядоченный многополярный мир, а также за общедоступную и инклюзивную экономическую глобализацию, будем способствовать формированию нового типа международных отношений", - говорится в докладе. В документе подчеркивается, что Китай должен неуклонно придерживаться независимой и самостоятельной мирной внешней политики, идти по пути мирного развития, твердо придерживаться стратегии открытости внешнему миру, ориентированной на взаимную выгоду и обоюдный выигрыш. "Мы выступаем против деспотизма, гегемонии и буллинга, отстаивая равенство и справедливость в международных отношениях", - говорится в тексте. Вторая сессия Всекитайского собрания народных представителей (ВСНП) 14-го созыва - высшего законодательного органа страны - открылась в Пекине во вторник, она продлится до 11 марта. В предстоящие семь дней почти 3 тысячи делегатов со всей страны заслушают доклад правительства о выполнении плана социально-экономического развития за 2023 год, заслушают и утвердят проект аналогичного плана на 2024-й и проект центрального и местных бюджетов на 2024 год, заслушают и примут доклады о работе Верховной народной прокуратуры, Верховного народного суда, а также доклад о работе постоянного комитета ВСНП, а также рассмотрят предложения Постоянного комитета ВСНП по проекту поправок к Закону об организации Госсовета КНР.
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китай
КИТАЙ
07:13 05.03.2024
 
Китай выступил за равноправный и многополярный мир

Китай заявил, что выступает за равноправный и упорядоченный многополярный мир

© Фото : Unsplash/Nick FewingsПекин, Китай
Пекин, Китай - ПРАЙМ, 1920, 05.03.2024
© Фото : Unsplash/Nick Fewings
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ПЕКИН, 5 мар - ПРАЙМ. Китай выступает за равноправный и многополярный мир, в 2024 году страна будет способствовать формированию нового типа международных отношений, следует из обнародованного социально-экономического плана развития страны на 2024 год.
"Мы выступаем за равноправный и упорядоченный многополярный мир, а также за общедоступную и инклюзивную экономическую глобализацию, будем способствовать формированию нового типа международных отношений", - говорится в докладе.
В документе подчеркивается, что Китай должен неуклонно придерживаться независимой и самостоятельной мирной внешней политики, идти по пути мирного развития, твердо придерживаться стратегии открытости внешнему миру, ориентированной на взаимную выгоду и обоюдный выигрыш.
Пекин, Китай - ПРАЙМ, 1920, 05.03.2024
Китай обнародовал план социально-экономического развития страны
06:29
"Мы выступаем против деспотизма, гегемонии и буллинга, отстаивая равенство и справедливость в международных отношениях", - говорится в тексте.
Вторая сессия Всекитайского собрания народных представителей (ВСНП) 14-го созыва - высшего законодательного органа страны - открылась в Пекине во вторник, она продлится до 11 марта.
В предстоящие семь дней почти 3 тысячи делегатов со всей страны заслушают доклад правительства о выполнении плана социально-экономического развития за 2023 год, заслушают и утвердят проект аналогичного плана на 2024-й и проект центрального и местных бюджетов на 2024 год, заслушают и примут доклады о работе Верховной народной прокуратуры, Верховного народного суда, а также доклад о работе постоянного комитета ВСНП, а также рассмотрят предложения Постоянного комитета ВСНП по проекту поправок к Закону об организации Госсовета КНР.
 
КИТАЙ
 
 
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