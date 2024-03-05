https://1prime.ru/20240305/kitay-845971732.html
В Goldman Sachs отговаривают везти деньги в Китай, и вот почему
В Goldman Sachs отговаривают везти деньги в Китай, и вот почему - 05.03.2024, ПРАЙМ
В Goldman Sachs отговаривают везти деньги в Китай, и вот почему
Серьезного спада китайского фондового рынка недостаточно для того, чтобы инвестировать деньги в эту страну, полагает директор по инвестициям Goldman Sachs... | 05.03.2024, ПРАЙМ
2024-03-05T17:01+0300
2024-03-05T17:01+0300
2024-03-05T17:03+0300
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МОСКВА, 5 мар – ПРАЙМ. Серьезного спада китайского фондового рынка недостаточно для того, чтобы инвестировать деньги в эту страну, полагает директор по инвестициям Goldman Sachs wealth management Шармин Моссавар-Рахмани, занимающейся управлением активами. У Китая слишком много скрытых проблем, а его политика и экономика непредсказуемы, пишет со ссылкой на нее Bloomberg. “Все наши клиенты задают нам этот вопрос — учитывая, насколько дешевым выглядит Китай, люди неизбежно спрашивают: ”Ну что, разве это обесценило худшие новости?" - сказала она в интервью Bloomberg Television. “Наше мнение таково, что не следует инвестировать в Китай”, добавила она.В качестве обоснований она привела целый ряд причин, начиная с того, что в течение следующего десятилетия китайскую экономику ждет устойчивое замедление. Китай будет противостоять ослаблению сразу трех столпов роста – рынка недвижимости, инфраструктуры и экспорта. Опасение усиливает отсутствие внятных перспектив развития китайской политики и отрывочные экономические сданные, добавила Моссавар-РахманиВесь прошлый год китайские коммунистические руководители подчеркивали важность информационной безопасности и устанавливали ограничения на публичные данные. Статистическое бюро временно приостановило публикацию данных по безработице. В понедельник Пекин объявил, что премьер страны — второй после президента Си Цзиньпина - прекратит многолетнюю традицию ежегодных брифингов для прессы на ключевых собраниях.“Неясно, каким будет общее направление политики в долгосрочной перспективе”, - отметила представитель Goldman Sachs. По ее словам, политическая неопределенность, как правило, несколько ограничивает фондовый рынок.Базовый индекс "голубых фишек" CSI 300 в прошлом месяце опустился до пятилетнего минимума на фоне беспокойства по поводу состояния внутреннего спроса во время эскалации геополитической напряженности. С тех пор он восстановился после того, как регуляторы предприняли шаги по ограничению продаж и стимулированию институциональных покупок. Однако данные о состоянии сектора недвижимости и даже официальная оценка роста ВВП страны внушают сомнения. Поэтому вряд ли стоит переводить в Китай свои деньги, заключает издание.
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китай, инвестиции, goldman sachs
КИТАЙ, инвестиции, Goldman Sachs
В Goldman Sachs отговаривают везти деньги в Китай, и вот почему
Bloomberg: в Goldman Sachs не советуют инвестировать в Китай из-за мутных перспектив
МОСКВА, 5 мар – ПРАЙМ.
Серьезного спада китайского фондового рынка недостаточно для того, чтобы инвестировать деньги в эту страну, полагает директор по инвестициям Goldman Sachs wealth management Шармин Моссавар-Рахмани, занимающейся управлением активами. У Китая слишком много скрытых проблем, а его политика и экономика непредсказуемы, пишет со ссылкой на нее Bloomberg
.
“Все наши клиенты задают нам этот вопрос — учитывая, насколько дешевым выглядит Китай, люди неизбежно спрашивают: ”Ну что, разве это обесценило худшие новости?" - сказала она в интервью Bloomberg Television. “Наше мнение таково, что не следует инвестировать в Китай”, добавила она.
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В качестве обоснований она привела целый ряд причин, начиная с того, что в течение следующего десятилетия китайскую экономику ждет устойчивое замедление. Китай будет противостоять ослаблению сразу трех столпов роста – рынка недвижимости, инфраструктуры и экспорта. Опасение усиливает отсутствие внятных перспектив развития китайской политики и отрывочные экономические сданные, добавила Моссавар-Рахмани
Весь прошлый год китайские коммунистические руководители подчеркивали важность информационной безопасности и устанавливали ограничения на публичные данные. Статистическое бюро временно приостановило публикацию данных по безработице. В понедельник Пекин объявил, что премьер страны — второй после президента Си Цзиньпина - прекратит многолетнюю традицию ежегодных брифингов для прессы на ключевых собраниях.
“Неясно, каким будет общее направление политики в долгосрочной перспективе”, - отметила представитель Goldman Sachs. По ее словам, политическая неопределенность, как правило, несколько ограничивает фондовый рынок.
Базовый индекс "голубых фишек" CSI 300 в прошлом месяце опустился до пятилетнего минимума на фоне беспокойства по поводу состояния внутреннего спроса во время эскалации геополитической напряженности. С тех пор он восстановился после того, как регуляторы предприняли шаги по ограничению продаж и стимулированию институциональных покупок. Однако данные о состоянии сектора недвижимости и даже официальная оценка роста ВВП страны внушают сомнения. Поэтому вряд ли стоит переводить в Китай свои деньги, заключает издание.