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Названы курорты Азии, куда сильнее всего подешевели в марте авиабилеты - 05.03.2024, ПРАЙМ
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Названы курорты Азии, куда сильнее всего подешевели в марте авиабилеты
Названы курорты Азии, куда сильнее всего подешевели в марте авиабилеты - 05.03.2024, ПРАЙМ
Названы курорты Азии, куда сильнее всего подешевели в марте авиабилеты
Больше всего авиабилеты из России в марте, из числа курортных направлений Азии, подешевели в Таиланд - в среднем на 9% по сравнению с февралем, следом идут... | 05.03.2024, ПРАЙМ
2024-03-05T05:39+0300
2024-03-05T05:39+0300
таиланд
авиабилеты
туризм
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МОСКВА, 5 мар - ПРАЙМ. Больше всего авиабилеты из России в марте, из числа курортных направлений Азии, подешевели в Таиланд - в среднем на 9% по сравнению с февралем, следом идут Индонезия и Вьетнам - перелет в эти страны стал выгоднее на 7%, рассказали РИА Новости в сервисе для покупки авиабилетов "Авиасейлс". "Больше всего билеты подешевели в Таиланд - в среднем на 9% выгоднее, чем в феврале. В марте из Москвы на Пхукет есть билеты с пересадками от 32,5 тысячи рублей в одну сторону, или от 41 тысячи рублей прямым рейсом. Отправиться из Санкт-Петербурга выгоднее с одной пересадкой за 34,1 тысячи рублей", - сообщили в сервисе. Аналитики отметили, что в Индонезию средний чек снизился на 7%. "Перелет Москва-Денпасар (Бали) в пересадками есть от 34,6 тысячи рублей в одну сторону. Самый дешевый билет из Северной столицы стоит от 39,8 тысячи рублей", - рассказали в "Авиасейлсе". Другое популярное у россиян направление - Вьетнам - также на 7% выгоднее в марте, чем в феврале, выяснили в сервисе. "На популярный курорт Нячанг из Москвы можно найти билеты с пересадками от 32,4 тысячи рублей в одну сторону, а из Санкт-Петербурга - от 36,4 тысячи рублей", - добавили в сервисе. По данным аналитиков, стоимость перелета на Филиппины и Мальдивы также снизилась в марте - в среднем на 3%. "В первый весенний месяц билеты в Манилу (Филиппины) обойдутся москвичам от 31 тысячи рублей в одну сторону. Из Санкт-Петербурга есть билеты с пересадками от 34,4 тысячи рублей", - уточнили в сервисе. "Перелет Москва-Мале (Мальдивы) с пересадками в марте стоит от 22,4 тысячи рублей в одну сторону. Из Санкт-Петербурга самый дешевый с двумя пересадками от 32,5 тысячи рублей, а с одной короткой пересадкой - от 35,4 тысячи рублей в одну сторону", - заключили в "Авиасейлсе".
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таиланд, авиабилеты, туризм
ТАИЛАНД, авиабилеты, Туризм
05:39 05.03.2024
 
Названы курорты Азии, куда сильнее всего подешевели в марте авиабилеты

"Авиасейлс": Из курортов Азии сильнее всего подешевели в марте билеты из России в Таиланд

© РИА Новости . Стрингер | Перейти в медиабанкТаиланд
Таиланд - ПРАЙМ, 1920, 05.03.2024
© РИА Новости . Стрингер
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МОСКВА, 5 мар - ПРАЙМ. Больше всего авиабилеты из России в марте, из числа курортных направлений Азии, подешевели в Таиланд - в среднем на 9% по сравнению с февралем, следом идут Индонезия и Вьетнам - перелет в эти страны стал выгоднее на 7%, рассказали РИА Новости в сервисе для покупки авиабилетов "Авиасейлс".
"Больше всего билеты подешевели в Таиланд - в среднем на 9% выгоднее, чем в феврале. В марте из Москвы на Пхукет есть билеты с пересадками от 32,5 тысячи рублей в одну сторону, или от 41 тысячи рублей прямым рейсом. Отправиться из Санкт-Петербурга выгоднее с одной пересадкой за 34,1 тысячи рублей", - сообщили в сервисе.
Аналитики отметили, что в Индонезию средний чек снизился на 7%. "Перелет Москва-Денпасар (Бали) в пересадками есть от 34,6 тысячи рублей в одну сторону. Самый дешевый билет из Северной столицы стоит от 39,8 тысячи рублей", - рассказали в "Авиасейлсе".
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Другое популярное у россиян направление - Вьетнам - также на 7% выгоднее в марте, чем в феврале, выяснили в сервисе. "На популярный курорт Нячанг из Москвы можно найти билеты с пересадками от 32,4 тысячи рублей в одну сторону, а из Санкт-Петербурга - от 36,4 тысячи рублей", - добавили в сервисе.
По данным аналитиков, стоимость перелета на Филиппины и Мальдивы также снизилась в марте - в среднем на 3%. "В первый весенний месяц билеты в Манилу (Филиппины) обойдутся москвичам от 31 тысячи рублей в одну сторону. Из Санкт-Петербурга есть билеты с пересадками от 34,4 тысячи рублей", - уточнили в сервисе.
"Перелет Москва-Мале (Мальдивы) с пересадками в марте стоит от 22,4 тысячи рублей в одну сторону. Из Санкт-Петербурга самый дешевый с двумя пересадками от 32,5 тысячи рублей, а с одной короткой пересадкой - от 35,4 тысячи рублей в одну сторону", - заключили в "Авиасейлсе".
 
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