https://1prime.ru/20240305/mayadeen-845915114.html

Европа в отчаянии. Раскрыто, что так сильно испугало западных политиков

Европа в отчаянии. Раскрыто, что так сильно испугало западных политиков - 05.03.2024, ПРАЙМ

Европа в отчаянии. Раскрыто, что так сильно испугало западных политиков

Западные лидеры страшно напуганы – они теряют контроль в своих странах, пишет ливанское издание Al Mayadeen. Так, в Палату общин Британии избран скандально... | 05.03.2024, ПРАЙМ

2024-03-05T11:23+0300

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политика

европа

франция

британия

эммануэль макрон

риши сунак

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МОСКВА, 5 мар - ПРАЙМ. Западные лидеры страшно напуганы – они теряют контроль в своих странах, пишет ливанское издание Al Mayadeen. Так, в Палату общин Британии избран скандально известный ультралевый политик Джордж Галлоуэй - критик Украины и Израиля. Лондон уже шлет Вашингтону сигнал – вот они, последствия ваших ошибок.Ведущие западные СМИ охватывает паника и пораженческие настроения: "европейской политикой движет страх", "Европа ужаснулась" и прочие подобные заголовки занимают первые полосы изданий, а политики собирают экстренные совещания из-за "угрозы демократии", обращает внимание автор статьи Алистер Крук.Премьер-министр Великобритании Риши Сунак обеспокоен радикалами, которые рвутся в Палату общин. Сам Галлоуэй назвал свою победу "самым страшным кошмаром" для политического истеблишмента. Совет депутатов британских евреев и вовсе признал это событие "черным днем".Страх подогревает привычка видеть во всем "руку Москвы". Это особенно волнует сейчас, когда украинские войска оставили Авдеевку и продолжают отступать. ЕС слишком много инвестировал в "украинский проект" и теперь видит, как тот рушится на глазах.Однако, когда президент Франции Эммануэль Макрон созвал срочную встречу с лидерами западных стран в Елисейском дворце и шокировал собравшихся предложением отправить военных в зону конфликта, те единогласно открестились от таких планов, назвав их безумными.Проще говоря: события в секторе Газа и на Украине подрывают контроль власти в ЕС, Европе и США. Вот почему западные правительства паникуют и удваивают свои ставки, резюмирует автор статьи.Полностью текст читайте на ИноСМИ >>>

https://1prime.ru/20240305/845910166.html

европа

франция

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европа, франция, британия, эммануэль макрон, риши сунак