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МИД пригрозил ответными мерами, если в ФРГ тронут российских журналистов

МИД пригрозил ответными мерами, если в ФРГ тронут российских журналистов - 05.03.2024, ПРАЙМ

МИД пригрозил ответными мерами, если в ФРГ тронут российских журналистов

Если Берлин тронет российских корреспондентов, работающих в Германии, то немецким журналистам придется покинуть территорию России. Об этом заявила официальный... | 05.03.2024, ПРАЙМ

2024-03-05T09:58+0300

2024-03-05T09:58+0300

2024-03-05T09:58+0300

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МОСКВА, 5 мар - ПРАЙМ. Если Берлин тронет российских корреспондентов, работающих в Германии, то немецким журналистам придется покинуть территорию России. Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова."Сразу хочу сказать, уже об этом знают по дипломатическим каналам в Берлине - если они тронут российских корреспондентов и все-таки доведут задуманное до конца, то из России поедут германские журналисты", - отметила дипломат в эфире "Соловьев Live".Ранее 4 марта посла Германии в России Александра ламбсдорффа вызвали в МИД России с требованием разъяснить обсуждение офицеров бундесвера, в котором упоминались поставки дальнобойных ракет Taurus Киеву, а также планы ударов по Крымскому мосту.Во внешнеполитическом ведомстве России также предупредили дипломата о недопустимости ограничения деятельности российских корреспондентов в Германии. Если подобные шаги будут приняты, российская сторона не оставит их без ответа.Ранее главный редактор медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян опубликовала на своей странице во "ВКонтакте" текст беседы высокопоставленных представителей бундесвера, в ходе которой обсуждалась отправка на Украину ракет Taurus и атака на Крымский мост или на склад боеприпасов.

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россия, мид, мария захарова, германия, новости