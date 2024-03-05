https://1prime.ru/20240305/moscow-845911316.html
Москва стала лидером в СНГ по объему отгруженной продукции
Москва стала лидером в СНГ по объему отгруженной продукции - 05.03.2024, ПРАЙМ
Москва стала лидером в СНГ по объему отгруженной продукции
Московские обрабатывающие производства в 2023 году отгрузили продукции на 10,6 триллиона рублей, благодаря этому столица заняла первое место среди в СНГ по... | 05.03.2024, ПРАЙМ
2024-03-05T10:11+0300
2024-03-05T10:11+0300
2024-03-05T10:11+0300
россия
москва
продукция
новости
https://cdnn.1prime.ru/img/84130/56/841305654_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_91925d29f934941b150eb9daa2708a07.jpg
МОСКВА, 5 мар - ПРАЙМ. Московские обрабатывающие производства в 2023 году отгрузили продукции на 10,6 триллиона рублей, благодаря этому столица заняла первое место среди в СНГ по данному показателю, сообщил заместитель мэра города по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов. По его словам, частные инвестиции в развитие и всесторонняя поддержка города позволяют предприятиям активно наращивать объемы производства и увеличивать отгрузку товаров. "Так, в 2023 году столичные производители поставили продукции на 10,6 триллиона рублей. Это позволило Москве опередить целые страны и стать лидером в СНГ по объему отгруженной продукции обрабатывающей промышленности", - рассказал Ефимов, чьи слова приводит Комплекс экономической политики и имущественно-земельных отношений. Уточняется, что Беларусь реализовала товаров на 4,8 триллиона рублей, Казахстан и Узбекистан – на 4 триллиона рублей. -0-
https://1prime.ru/20221221/839247225.html
москва
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/84130/56/841305654_170:0:2901:2048_1920x0_80_0_0_8f173d1204e03b173810e06f3f364c65.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, москва, продукция, новости
РОССИЯ, МОСКВА, продукция, Новости
Москва стала лидером в СНГ по объему отгруженной продукции
Ефимов: Обрабатывающие производства Москвы отгрузили продукции на 10,6 трлн рублей
МОСКВА, 5 мар - ПРАЙМ. Московские обрабатывающие производства в 2023 году отгрузили продукции на 10,6 триллиона рублей, благодаря этому столица заняла первое место среди в СНГ по данному показателю, сообщил заместитель мэра города по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.
По его словам, частные инвестиции в развитие и всесторонняя поддержка города позволяют предприятиям активно наращивать объемы производства и увеличивать отгрузку товаров.
"Так, в 2023 году столичные производители поставили продукции на 10,6 триллиона рублей. Это позволило Москве опередить целые страны и стать лидером в СНГ по объему отгруженной продукции обрабатывающей промышленности", - рассказал Ефимов, чьи слова приводит Комплекс экономической политики и имущественно-земельных отношений.
В Москве заработал сервис для помощи в создании новых линеек продукции
Уточняется, что Беларусь реализовала товаров на 4,8 триллиона рублей, Казахстан и Узбекистан – на 4 триллиона рублей. -0-