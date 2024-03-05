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Москва стала лидером в СНГ по объему отгруженной продукции

Москва стала лидером в СНГ по объему отгруженной продукции - 05.03.2024, ПРАЙМ

Москва стала лидером в СНГ по объему отгруженной продукции

Московские обрабатывающие производства в 2023 году отгрузили продукции на 10,6 триллиона рублей, благодаря этому столица заняла первое место среди в СНГ по... | 05.03.2024, ПРАЙМ

2024-03-05T10:11+0300

2024-03-05T10:11+0300

2024-03-05T10:11+0300

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МОСКВА, 5 мар - ПРАЙМ. Московские обрабатывающие производства в 2023 году отгрузили продукции на 10,6 триллиона рублей, благодаря этому столица заняла первое место среди в СНГ по данному показателю, сообщил заместитель мэра города по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов. По его словам, частные инвестиции в развитие и всесторонняя поддержка города позволяют предприятиям активно наращивать объемы производства и увеличивать отгрузку товаров. "Так, в 2023 году столичные производители поставили продукции на 10,6 триллиона рублей. Это позволило Москве опередить целые страны и стать лидером в СНГ по объему отгруженной продукции обрабатывающей промышленности", - рассказал Ефимов, чьи слова приводит Комплекс экономической политики и имущественно-земельных отношений. Уточняется, что Беларусь реализовала товаров на 4,8 триллиона рублей, Казахстан и Узбекистан – на 4 триллиона рублей. -0-

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россия, москва, продукция, новости