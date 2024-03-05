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Минобороны раскрыло возможный сценарий нападения на Россию

Минобороны раскрыло возможный сценарий нападения на Россию - 05.03.2024, ПРАЙМ

Минобороны раскрыло возможный сценарий нападения на Россию

Против России противник может осуществить наступательную операцию воздушно-наземного или воздушно-морского типа, которая начнется с быстрого глобального удара и | 05.03.2024, ПРАЙМ

2024-03-05T07:29+0300

2024-03-05T07:29+0300

2024-03-05T07:29+0300

минобороны рф

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МОСКВА, 5 мар – ПРАЙМ. Против России противник может осуществить наступательную операцию воздушно-наземного или воздушно-морского типа, которая начнется с быстрого глобального удара и одновременно нескольких массированных ракетно-авиационных ударов, отмечается в материале журнала "Военная мысль", который издает Министерство обороны РФ. Согласно представленной информации, в настоящее время зарубежные специалисты рассматривают создание воинских формирований нового типа, так называемых "объединенных оперативных формирований" (ООФ). Под ними понимаются межвидовые компактные, высокомобильные многосферные группировки войск, которые способны за короткий срок нанести комплексное поражение административно-политической и военно-промышленной инфраструктуре противника во всех сферах, а именно наземной, морской, воздушной, космической и информационной. "Наиболее ожидаемыми формами применения ООФ являются воздушно-наземные (морские) операции (кампании). При этом начинаться они будут с воздушных (с 2030 года — воздушно-космических, в дальнейшем — космическо-воздушных) наступательных операций, состоящих из быстрого (мгновенного) глобального удара и нескольких (от 2-3 до 5-7) массированных ракетно-авиационных ударов. При этом авиация вступит в боевые действия одной из первых как наиболее маневренный и адаптивный вид войск, возможно, еще до развертывания основной группировки", - говорится в публикации. По мнению авторов, до начала активной фазы такой операции оперативные формирования врага будут осуществлять провокационные, демонстративные, информационные и другие потенциально агрессивные действия, в том числе в целях контроля обстановки. Агрессор усилит все виды разведки, будут осуществляться регулярные полеты самолетов и беспилотников вблизи государственной границы страны, в том числе полеты стратегических бомбардировщиков. Кроме того, возможно проведение учений с участием авианесущих группировок и кораблей – носителей крылатых ракет. Издание уточняет, что боевой и численный состав объединенных оперативных формирований противника в мирное время может составлять 50-70% от состава, который будет действовать во время войны. "Таким образом, названные факторы расширяют систему угроз Российской Федерации в военном отношении, которые формируют новые требования к уровню обеспечения безопасности Российской Федерации, одну из ключевых ролей в которой играют Воздушно-космические силы", - говорится в публикации. Издание отмечает, что в этой связи повышение роли воздушно-космических сил в общей структуре военных конфликтов ставят перед ними новые задачи. Так, требуется оснащение их новыми и модернизированными образцами авиационных комплексов, в частности, БПЛА и системами вооружения. Также необходимо внедрение перспективных автоматизированных систем управления, совершенствовать разведывательное обеспечение.Авторы отмечают необходимость выработки новых взглядов на организацию боевого применения авиационных сил как в мирное, так и в военное время, "соответствующее существующим и перспективным формам применения и способам действий средств воздушно-космического нападения противника".

https://1prime.ru/20231222/842645439.html

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