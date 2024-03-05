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Россиянам объяснили, что делать, если не хватает стажа для пенсии

Россиянам объяснили, что делать, если не хватает стажа для пенсии - 05.03.2024, ПРАЙМ

Россиянам объяснили, что делать, если не хватает стажа для пенсии

Россияне, которым для пенсии не хватает трудового стажа и нужных пенсионных баллов, могут их докупить, рассказала "Газете.Ru" член комитета Госдумы по труду,... | 05.03.2024, ПРАЙМ

2024-03-05T12:54+0300

2024-03-05T12:54+0300

2024-03-05T13:11+0300

госдума

россия

стаж работы

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МОСКВА, 5 мар — ПРАЙМ. Россияне, которым для пенсии не хватает трудового стажа и нужных пенсионных баллов, могут их докупить, рассказала "Газете.Ru" член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб.При этом она уточнила, что можно приобрести не более половины стажа в случае его нехватки."Можно ли докупить пенсионные баллы? Да, можно, но не все. Нельзя в полном объеме купить пенсионные баллы. Докупить можно, если там не хватает одного-двух лет стажа, ну не больше половины, то можно докупить", — отметила она.По ее словам, цена меняется каждый год. "Это интересно для тех, кто к сожалению, не смог сформировать свой трудовой стаж в полном объеме или не сформировал пенсионный баланс", — пояснила депутат.Как сообщила Бессараб, за 2023 год россияне могли купить не более 8,12 пенсионных балла за 340 тысяч рублей.В 2024 году на пенсию выходят женщины в возрасте 58 лет и мужчины в возрасте 63 лет. Им будет назначена страховая пенсия, если накоплено 15 лет трудового стажа и минимум 28,2 пенсионных балла.

https://1prime.ru/20240216/843095560.html

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

госдума, россия, стаж работы