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Россиянам объяснили, что делать, если не хватает стажа для пенсии
Россиянам объяснили, что делать, если не хватает стажа для пенсии - 05.03.2024, ПРАЙМ
Россиянам объяснили, что делать, если не хватает стажа для пенсии
Россияне, которым для пенсии не хватает трудового стажа и нужных пенсионных баллов, могут их докупить, рассказала "Газете.Ru" член комитета Госдумы по труду,... | 05.03.2024, ПРАЙМ
2024-03-05T12:54+0300
2024-03-05T12:54+0300
2024-03-05T13:11+0300
госдума
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МОСКВА, 5 мар — ПРАЙМ. Россияне, которым для пенсии не хватает трудового стажа и нужных пенсионных баллов, могут их докупить, рассказала "Газете.Ru" член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб.При этом она уточнила, что можно приобрести не более половины стажа в случае его нехватки."Можно ли докупить пенсионные баллы? Да, можно, но не все. Нельзя в полном объеме купить пенсионные баллы. Докупить можно, если там не хватает одного-двух лет стажа, ну не больше половины, то можно докупить", — отметила она.По ее словам, цена меняется каждый год. "Это интересно для тех, кто к сожалению, не смог сформировать свой трудовой стаж в полном объеме или не сформировал пенсионный баланс", — пояснила депутат.Как сообщила Бессараб, за 2023 год россияне могли купить не более 8,12 пенсионных балла за 340 тысяч рублей.В 2024 году на пенсию выходят женщины в возрасте 58 лет и мужчины в возрасте 63 лет. Им будет назначена страховая пенсия, если накоплено 15 лет трудового стажа и минимум 28,2 пенсионных балла.
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госдума, россия, стаж работы
Госдума, РОССИЯ, стаж работы
Россиянам объяснили, что делать, если не хватает стажа для пенсии
Депутат Госдумы Бессараб: россияне могут докупить до половины стажа для пенсии
МОСКВА, 5 мар — ПРАЙМ.
Россияне, которым для пенсии не хватает трудового стажа и нужных пенсионных баллов, могут их докупить, рассказала "Газете.Ru"
член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб.
При этом она уточнила, что можно приобрести не более половины стажа в случае его нехватки.
"Можно ли докупить пенсионные баллы? Да, можно, но не все. Нельзя в полном объеме купить пенсионные баллы. Докупить можно, если там не хватает одного-двух лет стажа, ну не больше половины, то можно докупить", — отметила она.
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По ее словам, цена меняется каждый год. "Это интересно для тех, кто к сожалению, не смог сформировать свой трудовой стаж в полном объеме или не сформировал пенсионный баланс", — пояснила депутат.
Как сообщила Бессараб, за 2023 год россияне могли купить не более 8,12 пенсионных балла за 340 тысяч рублей.
В 2024 году на пенсию выходят женщины в возрасте 58 лет и мужчины в возрасте 63 лет. Им будет назначена страховая пенсия, если накоплено 15 лет трудового стажа и минимум 28,2 пенсионных балла.