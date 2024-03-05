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Раскрыто, что станет главными подарками в России на 8 марта

Раскрыто, что станет главными подарками в России на 8 марта - 05.03.2024, ПРАЙМ

Раскрыто, что станет главными подарками в России на 8 марта

Самые популярные подарки на Международный женский день у россиян - это цветы, украшения и косметика: покупки товаров из этих категорий выросли сильнее всего в... | 05.03.2024, ПРАЙМ

2024-03-05T05:42+0300

2024-03-05T05:42+0300

2024-03-05T05:42+0300

подарки

цветы

8 марта

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МОСКВА, 5 мар - ПРАЙМ. Самые популярные подарки на Международный женский день у россиян - это цветы, украшения и косметика: покупки товаров из этих категорий выросли сильнее всего в преддверии праздника, подсчитали аналитики "МТС банка" для РИА Новости. "Анализ собственных данных показал, что самые популярные подарки на 8 марта - цветы, ювелирные украшения и косметика... Количество транзакций в цветочных магазинах в первую неделю марта вырастает в 3,8 раза по сравнению со средними показателями месяца. Средняя стоимость букета цветов за год выросла на 29%, до 1900 рублей", - выяснили аналитики, изучив данные по картам банка во всех регионах России за март 2023 и 2024 годов. Также в число самых популярных подарков на 8 марта входят ювелирные украшения - число их покупок перед праздником по сравнению со среднемесячным значением выросло в 2,3 раза. Также часто дарят косметику - число транзакций в соответствующих магазинах растет на 46%. При этом средние чеки за год выросли на 18% до 10440 рублей и на 11% до 1690 рублей соответственно. Кроме того, перед праздником растет спрос на сувениры и открытки - на 43%, а средний чек по ним вырос почти на треть - до 1650 рублей. Также велика вероятность получить в подарок бытовую технику - ее покупают на 24% чаще, чем в среднем в марте. Такой "презент" обойдется в среднем в 7970 рублей, на 8% больше, чем годом ранее. "Речь идет о таких подарках, как гаджеты для красоты и релаксации, массажеры и аппараты для ухода за лицом и телом и т.д.", - отмечают аналитики. Из развлечений на Международный женский день особой популярностью пользуются походы в боулинг-клубы – интерес к ним растет на 40%, а средний чек за год не изменился и составляет 1430 рублей. Также россияне часто на время праздников выбирают походы в музеи (рост покупок на 22%), на концерты (+21%), в театры (+17%) и кинотеатры (13%). В этих категориях средние чеки выросли до 1210 рублей, 1570 рублей, 3270 рублей и 800 рублей, соответственно. Больше всего подорожали концерты - на 24%. "Интересно, что именно кинотеатры несколько лет назад были бессменным лидером по росту продаж на 8 марта по сравнению со средним значением месяца. На снижение популярности кинотеатров мог повлиять уход западных кинокомпаний", - заключили аналитики.

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подарки, цветы, 8 марта