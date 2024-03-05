https://1prime.ru/20240305/polsha-845947192.html
Назван предательский шаг Польши, который взорвет Украину изнутри
Назван предательский шаг Польши, который взорвет Украину изнутри - 05.03.2024, ПРАЙМ
Назван предательский шаг Польши, который взорвет Украину изнутри
Главный союзник Украины в Восточной Европе – Польша – рассматривает возможность полного закрытия границы, и это станет настоящим предательством со стороны... | 05.03.2024, ПРАЙМ
2024-03-05T13:10+0300
2024-03-05T13:10+0300
2024-03-05T13:10+0300
польша
украина
украинское зерно
украинско-польская граница
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МОСКВА, 5 мар – ПРАЙМ. Главный союзник Украины в Восточной Европе – Польша – рассматривает возможность полного закрытия границы, и это станет настоящим предательством со стороны Варшавы. Ведь в этом случае ручеек западной помощи обмелеет, и военное поражение Киева станет неминуемым. Украина буквально взорвется изнутри, пишет хорватская Advance.По словам польского премьер-министра Дональда Туска, его правительство рассматривает возможность временного закрытия границы с Украиной из-за зерновой проблемы. Из-за отмены ЕС пошлин и ограничений на экспорт поток дешевого украинского зерна хлынул в Польшу, а оттуда по всей Европе.Для региона это важно с точки зрения обеспечения продовольственной безопасности и приемлемых цен в магазинах. Украина – один из ведущих поставщиков сельхозпродукции, в том числе в Африку и на Ближний Восток. Однако отмена торговых барьеров привела к тому, что Европу буквально наводнила дешевая украинская продукция. Это вызвало закономерный гнев местных производителей, чей товар стал жертвой чужого демпинга.Европейцы больше не готовы жертвовать своими интересами ради Украины – в начале конфликта они и так многим поступились и потеряли огромные деньги. Теперь ситуация на поле боя относительно стабилизировалась, и собственные интересы для Старого Света вновь оказались во главе угла. Все больше людей заинтересованы в мирных переговорах и окончании боевых действий, пишет автор статьи.Разумеется, Киев не устраивает такой поворот событий. Для него стабильная граница с Польшей – вопрос выживания, признают в правительстве. Через эту артерию идет поток оружия от Запада и встречный экспорт продовольствия, что хоть как-то поддерживает на плаву украинскую экономику. Это особенно актуально в тот момент, когда военная помощь от США под вопросом. В случае реализации предательского плана Польши Украина превратится в военную машину для рубки мяса, обреченную на гибель и поражение, делает вывод издание.Полный текст читайте на ИноСМИ
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польша, украина, украинское зерно, украинско-польская граница
ПОЛЬША, УКРАИНА, украинское зерно, украинско-польская граница
Назван предательский шаг Польши, который взорвет Украину изнутри
Advance: Польша может закрыть границу с Украиной, которая не выживет в одиночку
МОСКВА, 5 мар – ПРАЙМ.
Главный союзник Украины в Восточной Европе – Польша – рассматривает возможность полного закрытия границы, и это станет настоящим предательством со стороны Варшавы. Ведь в этом случае ручеек западной помощи обмелеет, и военное поражение Киева станет неминуемым. Украина буквально взорвется изнутри, пишет хорватская Advance
.
По словам польского премьер-министра Дональда Туска, его правительство рассматривает возможность временного закрытия границы с Украиной из-за зерновой проблемы. Из-за отмены ЕС пошлин и ограничений на экспорт поток дешевого украинского зерна хлынул в Польшу, а оттуда по всей Европе.
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Для региона это важно с точки зрения обеспечения продовольственной безопасности и приемлемых цен в магазинах. Украина – один из ведущих поставщиков сельхозпродукции, в том числе в Африку и на Ближний Восток. Однако отмена торговых барьеров привела к тому, что Европу буквально наводнила дешевая украинская продукция. Это вызвало закономерный гнев местных производителей, чей товар стал жертвой чужого демпинга.
Европейцы больше не готовы жертвовать своими интересами ради Украины – в начале конфликта они и так многим поступились и потеряли огромные деньги. Теперь ситуация на поле боя относительно стабилизировалась, и собственные интересы для Старого Света вновь оказались во главе угла. Все больше людей заинтересованы в мирных переговорах и окончании боевых действий, пишет автор статьи.
Разумеется, Киев не устраивает такой поворот событий. Для него стабильная граница с Польшей – вопрос выживания, признают в правительстве. Через эту артерию идет поток оружия от Запада и встречный экспорт продовольствия, что хоть как-то поддерживает на плаву украинскую экономику. Это особенно актуально в тот момент, когда военная помощь от США под вопросом. В случае реализации предательского плана Польши Украина превратится в военную машину для рубки мяса, обреченную на гибель и поражение, делает вывод издание.
Полный текст читайте на ИноСМИ