https://1prime.ru/20240305/pushkov-845906763.html
Пушков указал на негативную для Киева тенденцию в США
Пушков указал на негативную для Киева тенденцию в США - 05.03.2024, ПРАЙМ
Пушков указал на негативную для Киева тенденцию в США
Большинство республиканской партии США начинает понемногу отходить от курса на поддержку Украины, отражая мнение экс-президента и основного претендента на... | 05.03.2024, ПРАЙМ
2024-03-05T07:50+0300
2024-03-05T07:50+0300
2024-03-05T07:50+0300
сша
конгресс сша
республиканская партия
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МОСКВА, 5 мар — ПРАЙМ. Большинство республиканской партии США начинает понемногу отходить от курса на поддержку Украины, отражая мнение экс-президента и основного претендента на выдвижение на новых выборах — Дональда Трампа, отметил в своем Telegram-канале член Совфеда Алексей Пушков.Он, в частности, привел в пример сенатора-республиканца Марио Рубио."Ивестный ястреб и ненавистник России, сенатор от Флориды Марио Рубио пересматривает свои взгляды на поддержку Украины. Похоже, бОльшая часть республиканской партии, кроме агентов влияния демократов типа сенаторов Митча Макконелла или Митта Ромни, начинает отрулировать от поддержки Киева и перестраиваться под Трампа", — отметил Пушков.Сенатор подчеркнул, что ничего подобного со стороны хотя бы одной системной партии в Европе, кроме как в Венгрии и Словакии, увидеть нельзя.
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США, Конгресс США, Республиканская партия, Дональд Трамп
Пушков указал на негативную для Киева тенденцию в США
Пушков: большинство республиканцев начинают отходить от поддержки Киева
МОСКВА, 5 мар — ПРАЙМ.
Большинство республиканской партии США начинает понемногу отходить от курса на поддержку Украины, отражая мнение экс-президента и основного претендента на выдвижение на новых выборах — Дональда Трампа, отметил в своем Telegram-канале
член Совфеда Алексей Пушков.
Он, в частности, привел в пример сенатора-республиканца Марио Рубио.
"Ивестный ястреб и ненавистник России, сенатор от Флориды Марио Рубио пересматривает свои взгляды на поддержку Украины. Похоже, бОльшая часть республиканской партии, кроме агентов влияния демократов типа сенаторов Митча Макконелла или Митта Ромни, начинает отрулировать от поддержки Киева и перестраиваться под Трампа", — отметил Пушков.
Пушков указал на два тревожных сигнала после утечки из бундесвера
Сенатор подчеркнул, что ничего подобного со стороны хотя бы одной системной партии в Европе, кроме как в Венгрии и Словакии, увидеть нельзя.