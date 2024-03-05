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Никто не пострадал во время обстрела станции Глушково, заявили в РЖД

Никто не пострадал во время обстрела станции Глушково, заявили в РЖД - 05.03.2024, ПРАЙМ

Никто не пострадал во время обстрела станции Глушково, заявили в РЖД

Пассажиры и работники не пострадали, инфраструктура не повреждена в результате обстрела железнодорожной станции Глушково в Курской области со стороны... | 05.03.2024, ПРАЙМ

2024-03-05T09:39+0300

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МОСКВА, 5 мар - ПРАЙМ. Пассажиры и работники не пострадали, инфраструктура не повреждена в результате обстрела железнодорожной станции Глушково в Курской области со стороны Вооруженных сил Украины. Об этом агентству РИА Новости сообщили в РЖД.В РЖД также отметили, что движение поездов осуществляется в штатном режиме."В результате обстрела железнодорожная инфраструктура не повреждена. Пострадавших среди пассажиров и железнодорожников нет", - заявили в компании.Ранее железнодорожная станция Глушково в Курской области подверглась обстрелу со стороны Украины. По словам главы региона Романа Старовойта, никто из жителей не пострадал.Губернатор отметил, что после обстрела на станции произошел пожар, который уже удалось ликвидировать.Ранее ВСУ атаковали железнодорожную станцию Глушково в Курской области. Отмечалось, что из-за обстрела был нанесен ущерб линиям электропередач, из-за чего станция Глушково и село Кульбаки остались без электроэнергии.

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