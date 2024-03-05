https://1prime.ru/20240305/sertifikat--845893149.html
Выгоднее вклада. Как заработает новый инструмент, предложенный Путиным
Выгоднее вклада. Как заработает новый инструмент, предложенный Путиным - 05.03.2024, ПРАЙМ
Выгоднее вклада. Как заработает новый инструмент, предложенный Путиным
Российской экономике нужны источники долгосрочных инвестиций, а гражданам - возможность сохранить и приумножить сбережения. Оба эти вопроса призваны решить... | 05.03.2024, ПРАЙМ
2024-03-05T02:02+0300
2024-03-05T02:02+0300
2024-03-05T02:02+0300
сбережения
лазарь бадалов
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МОСКВА, 5 мар - ПРАЙМ. Российской экономике нужны источники долгосрочных инвестиций, а гражданам - возможность сохранить и приумножить сбережения. Оба эти вопроса призваны решить безотзывные сберегательные сертификаты, ввести которые в послании Федеральному собранию предложил президент Владимир Путин. Как они будут работать, рассказал агентству "Прайм" финансист Лазарь Бадалов.Сберегательные сертификаты - именная ценная бумага, которая удостоверяет право держателя на получение вложенных средств и процентов по истечении срока действия бумаги. Раньше еще были сертификаты на предъявителя, но несколько лет назад их запретили из-за использования в мошеннических операциях и отмывании доходов.В нынешнем виде сберегательные сертификаты не пользуются особой популярностью из-за некоторых ограничений."Только держатель, указанный в сберегательном сертификате, может получить денежные средства в банке, предъявив паспорт и ценную бумагу. Но если держатель потеряет сертификат, тогда вернуть деньги можно будет только через суд", - привел пример экономист.Кроме того, условия сберегательного сертификата не такие гибкие, как у банковского депозита. Еще один недостаток сберегательных сертификатов - их нельзя оформить дистанционно или онлайн. Для этого придется лично посетить офис. Также сберегательные сертификаты не входили в систему страхования вкладов и не были защищены государством.По мнению эксперта, предложенный президентом механизм должен во многом улучшить сложившуюся практику и устранить ряд недостатков. Прежде всего, сберегательные сертификаты теперь будут застрахованы в АСВ на сумму 2,8 миллиона рублей, а это в два раза больше, чем страховка по обычным банковским вкладам.Второй неоспоримый плюс новых сертификатов заключается в том, что банки будут предлагать по ним более высокий процент, зафиксированный на весь срок действия ценной бумаги.Иными словами, если сейчас инвестор вложит свои средства на три года в такой инструмент и получит, предположим, ставку 15 процентов годовых, такая доходность будет гарантирована на весь срок. "Выходит, что доход инвестора сохранится, даже когда ставки на рынке снизятся. А вот с депозитами такой вариант сложно найти", - говорит Бадалов.Но для того чтобы точно обеспечить спрос на долгосрочные безотзывные сертификаты, законодателям нужно принять решение по налогообложению полученных доходов.Эксперт напоминает, что в отношении доходов по банковским вкладам существует налоговый вычет. Подобный механизм можно было бы распространить на сберегательные сертификаты, заключил экономист.
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сбережения, лазарь бадалов
сбережения, Лазарь Бадалов
Выгоднее вклада. Как заработает новый инструмент, предложенный Путиным
Финансист Бадалов: сберегательные сертификаты застрахуют в АСВ на 2,8 млн рублей
МОСКВА, 5 мар - ПРАЙМ. Российской экономике нужны источники долгосрочных инвестиций, а гражданам - возможность сохранить и приумножить сбережения. Оба эти вопроса призваны решить безотзывные сберегательные сертификаты, ввести которые в послании Федеральному собранию предложил президент Владимир Путин. Как они будут работать, рассказал агентству "Прайм" финансист Лазарь Бадалов.
Сберегательные сертификаты - именная ценная бумага, которая удостоверяет право держателя на получение вложенных средств и процентов по истечении срока действия бумаги. Раньше еще были сертификаты на предъявителя, но несколько лет назад их запретили из-за использования в мошеннических операциях и отмывании доходов.
Путин предложил запустить безотзывный сберегательный сертификат
В нынешнем виде сберегательные сертификаты не пользуются особой популярностью из-за некоторых ограничений.
"Только держатель, указанный в сберегательном сертификате, может получить денежные средства в банке, предъявив паспорт и ценную бумагу. Но если держатель потеряет сертификат, тогда вернуть деньги можно будет только через суд", - привел пример экономист.
Кроме того, условия сберегательного сертификата не такие гибкие, как у банковского депозита. Еще один недостаток сберегательных сертификатов - их нельзя оформить дистанционно или онлайн. Для этого придется лично посетить офис. Также сберегательные сертификаты не входили в систему страхования вкладов и не были защищены государством.
По мнению эксперта, предложенный президентом механизм должен во многом улучшить сложившуюся практику и устранить ряд недостатков. Прежде всего, сберегательные сертификаты теперь будут застрахованы в АСВ на сумму 2,8 миллиона рублей, а это в два раза больше, чем страховка по обычным банковским вкладам.
Второй неоспоримый плюс новых сертификатов заключается в том, что банки будут предлагать по ним более высокий процент, зафиксированный на весь срок действия ценной бумаги.
Сбербанк готов начать разработку безотзывного сберегательного сертификата
Иными словами, если сейчас инвестор вложит свои средства на три года в такой инструмент и получит, предположим, ставку 15 процентов годовых, такая доходность будет гарантирована на весь срок. "Выходит, что доход инвестора сохранится, даже когда ставки на рынке снизятся. А вот с депозитами такой вариант сложно найти", - говорит Бадалов.
Но для того чтобы точно обеспечить спрос на долгосрочные безотзывные сертификаты, законодателям нужно принять решение по налогообложению полученных доходов.
Эксперт напоминает, что в отношении доходов по банковским вкладам существует налоговый вычет. Подобный механизм можно было бы распространить на сберегательные сертификаты, заключил экономист.