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Выгоднее вклада. Как заработает новый инструмент, предложенный Путиным

Выгоднее вклада. Как заработает новый инструмент, предложенный Путиным - 05.03.2024, ПРАЙМ

Выгоднее вклада. Как заработает новый инструмент, предложенный Путиным

Российской экономике нужны источники долгосрочных инвестиций, а гражданам - возможность сохранить и приумножить сбережения. Оба эти вопроса призваны решить... | 05.03.2024, ПРАЙМ

2024-03-05T02:02+0300

2024-03-05T02:02+0300

2024-03-05T02:02+0300

сбережения

лазарь бадалов

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МОСКВА, 5 мар - ПРАЙМ. Российской экономике нужны источники долгосрочных инвестиций, а гражданам - возможность сохранить и приумножить сбережения. Оба эти вопроса призваны решить безотзывные сберегательные сертификаты, ввести которые в послании Федеральному собранию предложил президент Владимир Путин. Как они будут работать, рассказал агентству "Прайм" финансист Лазарь Бадалов.Сберегательные сертификаты - именная ценная бумага, которая удостоверяет право держателя на получение вложенных средств и процентов по истечении срока действия бумаги. Раньше еще были сертификаты на предъявителя, но несколько лет назад их запретили из-за использования в мошеннических операциях и отмывании доходов.В нынешнем виде сберегательные сертификаты не пользуются особой популярностью из-за некоторых ограничений."Только держатель, указанный в сберегательном сертификате, может получить денежные средства в банке, предъявив паспорт и ценную бумагу. Но если держатель потеряет сертификат, тогда вернуть деньги можно будет только через суд", - привел пример экономист.Кроме того, условия сберегательного сертификата не такие гибкие, как у банковского депозита. Еще один недостаток сберегательных сертификатов - их нельзя оформить дистанционно или онлайн. Для этого придется лично посетить офис. Также сберегательные сертификаты не входили в систему страхования вкладов и не были защищены государством.По мнению эксперта, предложенный президентом механизм должен во многом улучшить сложившуюся практику и устранить ряд недостатков. Прежде всего, сберегательные сертификаты теперь будут застрахованы в АСВ на сумму 2,8 миллиона рублей, а это в два раза больше, чем страховка по обычным банковским вкладам.Второй неоспоримый плюс новых сертификатов заключается в том, что банки будут предлагать по ним более высокий процент, зафиксированный на весь срок действия ценной бумаги.Иными словами, если сейчас инвестор вложит свои средства на три года в такой инструмент и получит, предположим, ставку 15 процентов годовых, такая доходность будет гарантирована на весь срок. "Выходит, что доход инвестора сохранится, даже когда ставки на рынке снизятся. А вот с депозитами такой вариант сложно найти", - говорит Бадалов.Но для того чтобы точно обеспечить спрос на долгосрочные безотзывные сертификаты, законодателям нужно принять решение по налогообложению полученных доходов.Эксперт напоминает, что в отношении доходов по банковским вкладам существует налоговый вычет. Подобный механизм можно было бы распространить на сберегательные сертификаты, заключил экономист.

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сбережения, лазарь бадалов