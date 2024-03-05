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Вредоносный софт вызвал сбой в крупной российской электросетевой компании
Вредоносный софт вызвал сбой в крупной российской электросетевой компании - 05.03.2024, ПРАЙМ
Вредоносный софт вызвал сбой в крупной российской электросетевой компании
Вредоносный софт недавно был внедрен в информационную систему крупной российской электросетевой компании и вызвал сбой, заявил помощник секретаря Совета... | 05.03.2024, ПРАЙМ
2024-03-05T10:05+0300
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МОСКВА, 5 мар - ПРАЙМ. Вредоносный софт недавно был внедрен в информационную систему крупной российской электросетевой компании и вызвал сбой, заявил помощник секретаря Совета безопасности РФ Дмитрий Грибков. "Недавно вредоносное программное обеспечение было внедрено в информационную систему крупной российской электросетевой компании. В результате чего произошел сбой системы", - сказал Грибков в интервью журналу "Национальная оборона". Секретарь СБ РФ Николай Патрушев ранее неоднократно указывал на то, что в российской энергетике сохраняется зависимость от иностранного программного обеспечения, что создает угрозы для безопасной работы ее объектов. При этом Патрушев заявлял о необходимости в короткие сроки обеспечить разработку и внедрение российского ПО.
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россия, софт, сбой, новости
РОССИЯ, софт, сбой, Новости
Вредоносный софт вызвал сбой в крупной российской электросетевой компании
Совбез: вредоносный софт недавно вызвал сбой в крупной российской электросетевой компании
МОСКВА, 5 мар - ПРАЙМ. Вредоносный софт недавно был внедрен в информационную систему крупной российской электросетевой компании и вызвал сбой, заявил помощник секретаря Совета безопасности РФ Дмитрий Грибков.
"Недавно вредоносное программное обеспечение было внедрено в информационную систему крупной российской электросетевой компании. В результате чего произошел сбой системы", - сказал Грибков в интервью журналу "Национальная оборона".
Глава Минцифры оценил объем реализации российского софта
Секретарь СБ РФ Николай Патрушев ранее неоднократно указывал на то, что в российской энергетике сохраняется зависимость от иностранного программного обеспечения, что создает угрозы для безопасной работы ее объектов. При этом Патрушев заявлял о необходимости в короткие сроки обеспечить разработку и внедрение российского ПО.