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Вредоносный софт вызвал сбой в крупной российской электросетевой компании

Вредоносный софт вызвал сбой в крупной российской электросетевой компании - 05.03.2024, ПРАЙМ

Вредоносный софт вызвал сбой в крупной российской электросетевой компании

Вредоносный софт недавно был внедрен в информационную систему крупной российской электросетевой компании и вызвал сбой, заявил помощник секретаря Совета... | 05.03.2024, ПРАЙМ

2024-03-05T10:05+0300

2024-03-05T10:05+0300

2024-03-05T10:05+0300

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МОСКВА, 5 мар - ПРАЙМ. Вредоносный софт недавно был внедрен в информационную систему крупной российской электросетевой компании и вызвал сбой, заявил помощник секретаря Совета безопасности РФ Дмитрий Грибков. "Недавно вредоносное программное обеспечение было внедрено в информационную систему крупной российской электросетевой компании. В результате чего произошел сбой системы", - сказал Грибков в интервью журналу "Национальная оборона". Секретарь СБ РФ Николай Патрушев ранее неоднократно указывал на то, что в российской энергетике сохраняется зависимость от иностранного программного обеспечения, что создает угрозы для безопасной работы ее объектов. При этом Патрушев заявлял о необходимости в короткие сроки обеспечить разработку и внедрение российского ПО.

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россия, софт, сбой, новости