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Трамп сравнил мигрантов с Ганнибалом Лектером из "Молчания ягнят" - 05.03.2024, ПРАЙМ
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Трамп сравнил мигрантов с Ганнибалом Лектером из "Молчания ягнят"
Трамп сравнил мигрантов с Ганнибалом Лектером из "Молчания ягнят" - 05.03.2024, ПРАЙМ
Трамп сравнил мигрантов с Ганнибалом Лектером из "Молчания ягнят"
Бывший президент Соединенных Штатов Дональд Трамп, говоря о прошлом прибывающих в страну нелегалов, упомянул психиатрические больницы, подобные той, которая... | 05.03.2024, ПРАЙМ
2024-03-05T12:00+0300
2024-03-05T12:00+0300
сша
дональд трамп
незаконная миграция
новости
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МОСКВА, 5 мар - ПРАЙМ. Бывший президент Соединенных Штатов Дональд Трамп, говоря о прошлом прибывающих в страну нелегалов, упомянул психиатрические больницы, подобные той, которая была описана в романе Томаса Харриса "Молчание ягнят" и показана в одноименном фильме. Об этом он сообщил в интервью медиакомпании RSBN."Они опасные люди, во многих случаях из тюрем... из психиатрических больниц, знаете, как в "Молчании ягнят"... Кто-нибудь знает Ганнибала Лектера?" - отметил он.По его словам, Соединенным Штатам необходима помощь, так как нелегальные мигранты прибывают в страну миллионами. Кроме того, присутствие нелегалов в Штатах нежелательно, заметил он.Миграционный кризис на южной границе США усилился после разрешения Верховного суда демонтировать забор из колючей проволоки в Техасе, что привело к заявлению губернатора штата о "вторжении" и принятии мер самообороны.Губернаторы других штатов также обвинили президента Джо Байдена в нежелании бороться с нелегальной миграцией и выразили свою солидарность с властями Техаса. В стране были зафиксированы рекордные показатели нелегальной миграции, включая самый высокий уровень зарегистрированных случаев пересечения границы в декабре прошлого года и рекордное количество нелегальных иммигрантов в течение трех лет президентства Джо Байдена.
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сша, дональд трамп, незаконная миграция, новости
США, Дональд Трамп, незаконная миграция, Новости
12:00 05.03.2024
 
Трамп сравнил мигрантов с Ганнибалом Лектером из "Молчания ягнят"

Трамп сравнил прибывающих в США мигрантов с Ганнибалом Лектером из "Молчания ягнят"

© Фото : Official social media page of Donald TrumpДонадьд Трамп
Донадьд Трамп - ПРАЙМ, 1920, 05.03.2024
© Фото : Official social media page of Donald Trump
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МОСКВА, 5 мар - ПРАЙМ. Бывший президент Соединенных Штатов Дональд Трамп, говоря о прошлом прибывающих в страну нелегалов, упомянул психиатрические больницы, подобные той, которая была описана в романе Томаса Харриса "Молчание ягнят" и показана в одноименном фильме. Об этом он сообщил в интервью медиакомпании RSBN.
"Они опасные люди, во многих случаях из тюрем... из психиатрических больниц, знаете, как в "Молчании ягнят"... Кто-нибудь знает Ганнибала Лектера?" - отметил он.
По его словам, Соединенным Штатам необходима помощь, так как нелегальные мигранты прибывают в страну миллионами. Кроме того, присутствие нелегалов в Штатах нежелательно, заметил он.
Миграционный кризис на южной границе США усилился после разрешения Верховного суда демонтировать забор из колючей проволоки в Техасе, что привело к заявлению губернатора штата о "вторжении" и принятии мер самообороны.
Хьюстон - ПРАЙМ, 1920, 03.03.2024
"Зашли слишком далеко". Техасу предрекли выход из состава США
3 марта, 14:41
Губернаторы других штатов также обвинили президента Джо Байдена в нежелании бороться с нелегальной миграцией и выразили свою солидарность с властями Техаса.
В стране были зафиксированы рекордные показатели нелегальной миграции, включая самый высокий уровень зарегистрированных случаев пересечения границы в декабре прошлого года и рекордное количество нелегальных иммигрантов в течение трех лет президентства Джо Байдена.
 
СШАДональд Трампнезаконная миграцияНовости
 
 
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