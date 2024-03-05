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Трамп сравнил мигрантов с Ганнибалом Лектером из "Молчания ягнят"

Трамп сравнил мигрантов с Ганнибалом Лектером из "Молчания ягнят" - 05.03.2024, ПРАЙМ

Трамп сравнил мигрантов с Ганнибалом Лектером из "Молчания ягнят"

Бывший президент Соединенных Штатов Дональд Трамп, говоря о прошлом прибывающих в страну нелегалов, упомянул психиатрические больницы, подобные той, которая... | 05.03.2024, ПРАЙМ

2024-03-05T12:00+0300

2024-03-05T12:00+0300

2024-03-05T12:00+0300

сша

дональд трамп

незаконная миграция

новости

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МОСКВА, 5 мар - ПРАЙМ. Бывший президент Соединенных Штатов Дональд Трамп, говоря о прошлом прибывающих в страну нелегалов, упомянул психиатрические больницы, подобные той, которая была описана в романе Томаса Харриса "Молчание ягнят" и показана в одноименном фильме. Об этом он сообщил в интервью медиакомпании RSBN."Они опасные люди, во многих случаях из тюрем... из психиатрических больниц, знаете, как в "Молчании ягнят"... Кто-нибудь знает Ганнибала Лектера?" - отметил он.По его словам, Соединенным Штатам необходима помощь, так как нелегальные мигранты прибывают в страну миллионами. Кроме того, присутствие нелегалов в Штатах нежелательно, заметил он.Миграционный кризис на южной границе США усилился после разрешения Верховного суда демонтировать забор из колючей проволоки в Техасе, что привело к заявлению губернатора штата о "вторжении" и принятии мер самообороны.Губернаторы других штатов также обвинили президента Джо Байдена в нежелании бороться с нелегальной миграцией и выразили свою солидарность с властями Техаса. В стране были зафиксированы рекордные показатели нелегальной миграции, включая самый высокий уровень зарегистрированных случаев пересечения границы в декабре прошлого года и рекордное количество нелегальных иммигрантов в течение трех лет президентства Джо Байдена.

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сша, дональд трамп, незаконная миграция, новости