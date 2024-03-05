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В Турции заявили о победе над американским империализмом
В Турции заявили о победе над американским империализмом - 05.03.2024, ПРАЙМ
В Турции заявили о победе над американским империализмом
Никому в мире больше не придется бояться господства Соединенных Штатов, так как конфликт на Украине показал, что американский империализм сокрушен. Такое мнение | 05.03.2024, ПРАЙМ
2024-03-05T10:38+0300
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АНКАРА, 5 мар – ПРАЙМ. Никому в мире больше не придется бояться господства Соединенных Штатов, так как конфликт на Украине показал, что американский империализм сокрушен. Такое мнение выразил зампред турецкой партии "VATAN" (Родина) Сердар Ускюплю, его слова приводит издание Aydınlık."Никому больше не нужно бояться США. Американский империализм терпит поражение в Палестине. Он побежден на Украине. Он побеждён в Сирии. Вооруженная угроза Америки больше не имеет никакого значения. Америка - это бумажный тигр", - отметил политик.По словам Ускуплю, европейские фермеры выступают против американизированных европейских правительств, а в Турции больше не должны править те, кто боится США и ищет поддержку у Европы.Партия "Родина" придерживается левого толка, а также основывается на позициях первого президента Турции Мустафы Кемаля Ататюрка, обладает антизападной и антиамериканской направленностью. Партия не представлена в турецком парламенте, но имеет значительное влияние в регионах и насчитывает более 50 000 членов.С 1 января турецкие экспортеры столкнулись с отказами банков принимать денежные переводы из России. По словам источника агентства РИА Новости, проблема отчасти связана с давлением Соединенных Штатов на Турцию в связи с санкциями.
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ТУРЦИЯ, США, политика, Новости
В Турции заявили о победе над американским империализмом
Ускюплю: американский империализм побежден на Украине, миру не нужно бояться США
АНКАРА, 5 мар – ПРАЙМ. Никому в мире больше не придется бояться господства Соединенных Штатов, так как конфликт на Украине показал, что американский империализм сокрушен. Такое мнение выразил зампред турецкой партии "VATAN" (Родина) Сердар Ускюплю, его слова приводит издание Aydınlık.
"Никому больше не нужно бояться США. Американский империализм терпит поражение в Палестине. Он побежден на Украине. Он побеждён в Сирии. Вооруженная угроза Америки больше не имеет никакого значения. Америка - это бумажный тигр", - отметил политик.
По словам Ускуплю, европейские фермеры выступают против американизированных европейских правительств, а в Турции больше не должны править те, кто боится США и ищет поддержку у Европы.
В Турции назвали западную блокаду банков на переводы из России жестокой
Партия "Родина" придерживается левого толка, а также основывается на позициях первого президента Турции Мустафы Кемаля Ататюрка, обладает антизападной и антиамериканской направленностью. Партия не представлена в турецком парламенте, но имеет значительное влияние в регионах и насчитывает более 50 000 членов.
С 1 января турецкие экспортеры столкнулись с отказами банков принимать денежные переводы из России. По словам источника агентства РИА Новости, проблема отчасти связана с давлением Соединенных Штатов на Турцию в связи с санкциями.