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Посольство России не получало обращений по проблеме оплаты отелей в Турции

Посольство России не получало обращений по проблеме оплаты отелей в Турции - 05.03.2024, ПРАЙМ

Посольство России не получало обращений по проблеме оплаты отелей в Турции

В посольство и генконсульство России в Турции не поступали обращения от российских туристов, связанные с проблемами в платежах в турецких отелях. Об этом... | 05.03.2024, ПРАЙМ

2024-03-05T14:39+0300

2024-03-05T14:39+0300

2024-03-05T14:39+0300

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АНКАРА, 5 мар – ПРАЙМ. В посольство и генконсульство России в Турции не поступали обращения от российских туристов, связанные с проблемами в платежах в турецких отелях. Об этом диппредставительства сообщили агентству РИА Новости."Обращений от туристов в посольство и в генконсульство в Анталье пока не поступало", - заявили собеседники агентства.Ранее отели Турции сообщили о невозможности получить оплату за проживание российских туристов. Кроме того, туристические компании столкнулись с трудностями во время переводов взносов за участие в московской международной отраслевой выставке.Блокада Запада, установленная на банковскую систему Турции в связи с платежными переводами из РФ, очень жесткая, экспортеры не могут получить прибыль, сообщила в понедельник газета Ekonomim со ссылкой на источники. Проблема с платежными переводами из России в Турцию во многом сохраняется, продолжается интенсивная работа по ее урегулированию, заявил РИА Новости посол России в Турции Алексей Ерхов.Турецкая сторона на официальном уровне осведомлена об имеющихся проблемах в платежных переводах с Россией, считает ситуацию некатастрофичной, соответствующие ведомства двух стран работают над урегулированием ситуации, сообщал РИА Новости источник в администрации президента страны. При этом источник в банковском секторе 14 февраля сообщал, что США, исходя из санкционной политики, предупреждают ряд частных банков Турции о необходимости тщательной проверки платежных переводов с Россией, доходит до угрожающего тона.

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