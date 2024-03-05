Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Зеленский может смягчить указ о переговорах с Россией, пишут СМИ - 05.03.2024, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Глобус и графики - ПРАЙМ, 1920, 26.02.2024Политика
https://1prime.ru/20240305/ukraine-845963318.html
Зеленский может смягчить указ о переговорах с Россией, пишут СМИ
Зеленский может смягчить указ о переговорах с Россией, пишут СМИ - 05.03.2024, ПРАЙМ
Зеленский может смягчить указ о переговорах с Россией, пишут СМИ
Президент Украины Владимир Зеленский, скорее всего, смягчит запрет на переговоры с Россией, чтобы подготовить правовую базу для завершения конфликта на Украине, | 05.03.2024, ПРАЙМ
2024-03-05T14:58+0300
2024-03-05T14:58+0300
политика
россия
украина
сво
новости
https://cdnn.1prime.ru/img/84255/43/842554318_0:9:1629:925_1920x0_80_0_0_557eaf64adcd3e80d969efd77a367a68.jpg
МОСКВА, 5 мар - ПРАЙМ. Президент Украины Владимир Зеленский, скорее всего, смягчит запрет на переговоры с Россией, чтобы подготовить правовую базу для завершения конфликта на Украине, пишет Foreign Affairs."Киев мог бы уточнить, что указ (о запрете переговоров - прим.ред.) распространяется только на президента России, а не на других представителей российского правительства", — такое мнение выразили эксперты по международным отношениям Сэмюэл Чарап и Джереми Шапиро.Они также отметили, что готовность к переговорам можно продемонстрировать через украинские, европейские и американские предложения о возможном снятии санкций в рамках мирных соглашений.Ко всему прочему, хотя переговоры с Москвой могут быть рассмотрены только после долгих дискуссий с союзниками и украинскими властями, такие действия могут стать сигналом для России о готовности США и Европы к возможным переговорам.Президент России Владимир Путин неоднократно заявлял, что Россия стремится не раскручивать маховик украинского конфликта, а закончить его. Однако на Западе постоянно заявляют о необходимости продолжать боевые действия, наращивают поставки вооружений и готовят бойцов ВСУ на своих территориях. По словам российского лидера, если Киев хочет начать диалог, ему нужно отменить декрет о запрете переговоров.Вместе с тем в Кремле указывали, что предпосылок для перехода ситуации на Украине в мирное русло сегодня не существует, при этом абсолютным приоритетом для Российской Федерации остается достижение целей спецоперации, которое пока возможно только военным путем.
https://1prime.ru/20240304/845895630.html
украина
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2024
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/84255/43/842554318_91:0:1539:1086_1920x0_80_0_0_97429d919ace8fd545cf30da3cddcb38.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
россия, украина, сво, новости
Политика, РОССИЯ, УКРАИНА, СВО, Новости
14:58 05.03.2024
 
Зеленский может смягчить указ о переговорах с Россией, пишут СМИ

Foreign Affairs: Киев намерен смягчить указ о запрете переговоров с Россией

© РИА Новости . Стрингер | Перейти в медиабанкПрезидент Украины Владимир Зеленский
Президент Украины Владимир Зеленский - ПРАЙМ, 1920, 05.03.2024
© РИА Новости . Стрингер
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 5 мар - ПРАЙМ. Президент Украины Владимир Зеленский, скорее всего, смягчит запрет на переговоры с Россией, чтобы подготовить правовую базу для завершения конфликта на Украине, пишет Foreign Affairs.
"Киев мог бы уточнить, что указ (о запрете переговоров - прим.ред.) распространяется только на президента России, а не на других представителей российского правительства", — такое мнение выразили эксперты по международным отношениям Сэмюэл Чарап и Джереми Шапиро.
Они также отметили, что готовность к переговорам можно продемонстрировать через украинские, европейские и американские предложения о возможном снятии санкций в рамках мирных соглашений.
Саммит ЕС в Брюсселе - ПРАЙМ, 1920, 04.03.2024
Запад прорабатывает план эвакуации Зеленского
Вчера, 18:56
Ко всему прочему, хотя переговоры с Москвой могут быть рассмотрены только после долгих дискуссий с союзниками и украинскими властями, такие действия могут стать сигналом для России о готовности США и Европы к возможным переговорам.
Президент России Владимир Путин неоднократно заявлял, что Россия стремится не раскручивать маховик украинского конфликта, а закончить его. Однако на Западе постоянно заявляют о необходимости продолжать боевые действия, наращивают поставки вооружений и готовят бойцов ВСУ на своих территориях. По словам российского лидера, если Киев хочет начать диалог, ему нужно отменить декрет о запрете переговоров.
Вместе с тем в Кремле указывали, что предпосылок для перехода ситуации на Украине в мирное русло сегодня не существует, при этом абсолютным приоритетом для Российской Федерации остается достижение целей спецоперации, которое пока возможно только военным путем.
 
ПолитикаРОССИЯУКРАИНАСВОНовости
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связь
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня»
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Главный редактор: Карнова Наталья Николаевна.
Адрес редакции: 119021, г.Москва, Зубовский бульвар, дом 4, стр.1.
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными данными
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2024 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала