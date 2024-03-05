https://1prime.ru/20240305/ukraine-845963318.html
Зеленский может смягчить указ о переговорах с Россией, пишут СМИ
Зеленский может смягчить указ о переговорах с Россией, пишут СМИ - 05.03.2024, ПРАЙМ
Зеленский может смягчить указ о переговорах с Россией, пишут СМИ
Президент Украины Владимир Зеленский, скорее всего, смягчит запрет на переговоры с Россией, чтобы подготовить правовую базу для завершения конфликта на Украине, | 05.03.2024, ПРАЙМ
2024-03-05T14:58+0300
2024-03-05T14:58+0300
2024-03-05T14:58+0300
политика
россия
украина
сво
новости
https://cdnn.1prime.ru/img/84255/43/842554318_0:9:1629:925_1920x0_80_0_0_557eaf64adcd3e80d969efd77a367a68.jpg
МОСКВА, 5 мар - ПРАЙМ. Президент Украины Владимир Зеленский, скорее всего, смягчит запрет на переговоры с Россией, чтобы подготовить правовую базу для завершения конфликта на Украине, пишет Foreign Affairs."Киев мог бы уточнить, что указ (о запрете переговоров - прим.ред.) распространяется только на президента России, а не на других представителей российского правительства", — такое мнение выразили эксперты по международным отношениям Сэмюэл Чарап и Джереми Шапиро.Они также отметили, что готовность к переговорам можно продемонстрировать через украинские, европейские и американские предложения о возможном снятии санкций в рамках мирных соглашений.Ко всему прочему, хотя переговоры с Москвой могут быть рассмотрены только после долгих дискуссий с союзниками и украинскими властями, такие действия могут стать сигналом для России о готовности США и Европы к возможным переговорам.Президент России Владимир Путин неоднократно заявлял, что Россия стремится не раскручивать маховик украинского конфликта, а закончить его. Однако на Западе постоянно заявляют о необходимости продолжать боевые действия, наращивают поставки вооружений и готовят бойцов ВСУ на своих территориях. По словам российского лидера, если Киев хочет начать диалог, ему нужно отменить декрет о запрете переговоров.Вместе с тем в Кремле указывали, что предпосылок для перехода ситуации на Украине в мирное русло сегодня не существует, при этом абсолютным приоритетом для Российской Федерации остается достижение целей спецоперации, которое пока возможно только военным путем.
https://1prime.ru/20240304/845895630.html
украина
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/84255/43/842554318_91:0:1539:1086_1920x0_80_0_0_97429d919ace8fd545cf30da3cddcb38.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, украина, сво, новости
Политика, РОССИЯ, УКРАИНА, СВО, Новости
Зеленский может смягчить указ о переговорах с Россией, пишут СМИ
Foreign Affairs: Киев намерен смягчить указ о запрете переговоров с Россией
МОСКВА, 5 мар - ПРАЙМ.
Президент Украины Владимир Зеленский, скорее всего, смягчит запрет на переговоры с Россией, чтобы подготовить правовую базу для завершения конфликта на Украине, пишет
Foreign Affairs.
"Киев мог бы уточнить, что указ (о запрете переговоров - прим.ред.) распространяется только на президента России, а не на других представителей российского правительства", — такое мнение выразили эксперты по международным отношениям Сэмюэл Чарап и Джереми Шапиро.
Они также отметили, что готовность к переговорам можно продемонстрировать через украинские, европейские и американские предложения о возможном снятии санкций в рамках мирных соглашений.
Запад прорабатывает план эвакуации Зеленского
Ко всему прочему, хотя переговоры с Москвой могут быть рассмотрены только после долгих дискуссий с союзниками и украинскими властями, такие действия могут стать сигналом для России о готовности США и Европы к возможным переговорам.
Президент России Владимир Путин неоднократно заявлял, что Россия стремится не раскручивать маховик украинского конфликта, а закончить его. Однако на Западе постоянно заявляют о необходимости продолжать боевые действия, наращивают поставки вооружений и готовят бойцов ВСУ на своих территориях. По словам российского лидера, если Киев хочет начать диалог, ему нужно отменить декрет о запрете переговоров.
Вместе с тем в Кремле указывали, что предпосылок для перехода ситуации на Украине в мирное русло сегодня не существует, при этом абсолютным приоритетом для Российской Федерации остается достижение целей спецоперации, которое пока возможно только военным путем.