https://1prime.ru/20240305/ukraine-845963318.html

Зеленский может смягчить указ о переговорах с Россией, пишут СМИ

Зеленский может смягчить указ о переговорах с Россией, пишут СМИ - 05.03.2024, ПРАЙМ

Зеленский может смягчить указ о переговорах с Россией, пишут СМИ

Президент Украины Владимир Зеленский, скорее всего, смягчит запрет на переговоры с Россией, чтобы подготовить правовую базу для завершения конфликта на Украине, | 05.03.2024, ПРАЙМ

2024-03-05T14:58+0300

2024-03-05T14:58+0300

2024-03-05T14:58+0300

политика

россия

украина

сво

новости

https://cdnn.1prime.ru/img/84255/43/842554318_0:9:1629:925_1920x0_80_0_0_557eaf64adcd3e80d969efd77a367a68.jpg

МОСКВА, 5 мар - ПРАЙМ. Президент Украины Владимир Зеленский, скорее всего, смягчит запрет на переговоры с Россией, чтобы подготовить правовую базу для завершения конфликта на Украине, пишет Foreign Affairs."Киев мог бы уточнить, что указ (о запрете переговоров - прим.ред.) распространяется только на президента России, а не на других представителей российского правительства", — такое мнение выразили эксперты по международным отношениям Сэмюэл Чарап и Джереми Шапиро.Они также отметили, что готовность к переговорам можно продемонстрировать через украинские, европейские и американские предложения о возможном снятии санкций в рамках мирных соглашений.Ко всему прочему, хотя переговоры с Москвой могут быть рассмотрены только после долгих дискуссий с союзниками и украинскими властями, такие действия могут стать сигналом для России о готовности США и Европы к возможным переговорам.Президент России Владимир Путин неоднократно заявлял, что Россия стремится не раскручивать маховик украинского конфликта, а закончить его. Однако на Западе постоянно заявляют о необходимости продолжать боевые действия, наращивают поставки вооружений и готовят бойцов ВСУ на своих территориях. По словам российского лидера, если Киев хочет начать диалог, ему нужно отменить декрет о запрете переговоров.Вместе с тем в Кремле указывали, что предпосылок для перехода ситуации на Украине в мирное русло сегодня не существует, при этом абсолютным приоритетом для Российской Федерации остается достижение целей спецоперации, которое пока возможно только военным путем.

https://1prime.ru/20240304/845895630.html

украина

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2024

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

россия, украина, сво, новости