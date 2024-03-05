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Банк России в марте продолжит продавать валюту, считают эксперты
Банк России в марте продолжит продавать валюту, считают эксперты - 05.03.2024, ПРАЙМ
Банк России в марте продолжит продавать валюту, считают эксперты
ЦБ РФ в марте продолжит продавать валюту в рамках бюджетного правила и расходования средств ФНБ, полагают опрошенные РИА Новости эксперты. | 05.03.2024, ПРАЙМ
2024-03-05T07:03+0300
2024-03-05T07:03+0300
2024-03-05T07:03+0300
банк россии
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МОСКВА, 5 мар - ПРАЙМ. ЦБ РФ в марте продолжит продавать валюту в рамках бюджетного правила и расходования средств ФНБ, полагают опрошенные РИА Новости эксперты. Минфин РФ сообщал, что с 7 февраля по 6 марта в рамках бюджетного правила направит на покупку валюты 73,2 миллиарда рублей, по 3,7 миллиарда рублей в день. ЦБ РФ с 9 января возобновил проведение на внутреннем валютном рынке операций, связанных с пополнением и использованием средств ФНБ, причем в первом полугодии за счет отложенных в 2023 году операций добавляет к операциям в интересах Минфина продажу валюты на 11,8 миллиарда рублей в день. То есть регулятор сейчас продает валюты на 8,1 миллиарда рублей в день. В феврале нефтяники заплатили в бюджет около 200 миллиардов рублей из-за компенсации топливного демпфера, оценивает Валерий Вайсберг из ИК "Регион". "По моим оценкам, эта сумма практически целиком сформирует дополнительные нефтегазовые доходы бюджета. Таким образом, объем покупки валюты со стороны Минфина будет сопоставим с объемом продаж юаней Банком России (по 11,8 миллиарда рублей в течение 20 дней, итого 236 миллиардов). Однако эта покупка не превысит продажи ЦБ РФ", - резюмирует он. Покупки валюты и золота в рамках бюджетного правила Минфином в период с 7 марта по 4 апреля снизятся с 3,7 до 2,7-2,9 миллиарда рублей в день, оценивает Андрей Мелащенко из компании "Ренессанс капитал". "С учетом этого объемы продаж юаней Банком России на внутреннем рынке вырастут с 8,1 до 8,9-9,1 миллиарда рублей в день", - оценивает он. Не стоит ожидать значимого влияния на курс рубля со стороны данного изменения, полагает Мелащенко. "Куда важнее будет соотношение спроса и предложения валюты со стороны импортеров и экспортеров, в том числе в преддверии выплаты НДД и других налогов в марте", - добавляет он.
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банк россии, иностранная валюта
Банк России, иностранная валюта
Банк России в марте продолжит продавать валюту, считают эксперты
Эксперты: Банк России в марте продолжит продавать валюту в рамках бюджетного правила
МОСКВА, 5 мар - ПРАЙМ. ЦБ РФ в марте продолжит продавать валюту в рамках бюджетного правила и расходования средств ФНБ, полагают опрошенные РИА Новости эксперты.
Минфин РФ сообщал, что с 7 февраля по 6 марта в рамках бюджетного правила направит на покупку валюты 73,2 миллиарда рублей, по 3,7 миллиарда рублей в день. ЦБ РФ с 9 января возобновил проведение на внутреннем валютном рынке операций, связанных с пополнением и использованием средств ФНБ, причем в первом полугодии за счет отложенных в 2023 году операций добавляет к операциям в интересах Минфина продажу валюты на 11,8 миллиарда рублей в день. То есть регулятор сейчас продает валюты на 8,1 миллиарда рублей в день.
В феврале нефтяники заплатили в бюджет около 200 миллиардов рублей из-за компенсации топливного демпфера, оценивает Валерий Вайсберг из ИК "Регион". "По моим оценкам, эта сумма практически целиком сформирует дополнительные нефтегазовые доходы бюджета. Таким образом, объем покупки валюты со стороны Минфина будет сопоставим с объемом продаж юаней Банком России (по 11,8 миллиарда рублей в течение 20 дней, итого 236 миллиардов). Однако эта покупка не превысит продажи ЦБ РФ", - резюмирует он.
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Покупки валюты и золота в рамках бюджетного правила Минфином в период с 7 марта по 4 апреля снизятся с 3,7 до 2,7-2,9 миллиарда рублей в день, оценивает Андрей Мелащенко из компании "Ренессанс капитал". "С учетом этого объемы продаж юаней Банком России на внутреннем рынке вырастут с 8,1 до 8,9-9,1 миллиарда рублей в день", - оценивает он.
Не стоит ожидать значимого влияния на курс рубля со стороны данного изменения, полагает Мелащенко. "Куда важнее будет соотношение спроса и предложения валюты со стороны импортеров и экспортеров, в том числе в преддверии выплаты НДД и других налогов в марте", - добавляет он.