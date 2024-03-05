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Володин раскрыл, какой объем доходов потеряют иноагенты - 05.03.2024, ПРАЙМ
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Володин раскрыл, какой объем доходов потеряют иноагенты
Володин раскрыл, какой объем доходов потеряют иноагенты - 05.03.2024, ПРАЙМ
Володин раскрыл, какой объем доходов потеряют иноагенты
В результате вступления в силу закона, предусматривающего запрет рекламы у лиц, признанных иностранными агентами, последние могут потерять от 50 до 80 процентов | 05.03.2024, ПРАЙМ
2024-03-05T09:01+0300
2024-03-05T09:03+0300
госдума
вячеслав володин
иностранные агенты
реклама
медиа
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МОСКВА, 5 мар - ПРАЙМ. В результате вступления в силу закона, предусматривающего запрет рекламы у лиц, признанных иностранными агентами, последние могут потерять от 50 до 80 процентов от всех своих рекламных доходов, заявил председатель Госдумы Вячеслав Володин в своем Telegram-канале."Прогнозируется, что в результате вступления закона в силу иноагенты лишатся от 50 до 80% всех своих рекламных доходов. А это, по мнению экспертов, за прошлый год составило порядка 5 миллиардов рублей", - отметил спикер.Володин указал на то, что за несколько дней с того момента, как был принят этот закон, новая норма показала свою эффективность. Некоторые уже объявили о закрытии проектов, другие приступили к сокращению штатов своих редакций. "Недопустимо кормить негодяев, поливающих грязью Россию, перечисляя им деньги за счёт наших граждан", - отметил председатель палаты. По словам Володина, в последнее время стали поступать предложения ввести запрет на выплату вознаграждений по авторским и смежным правам иноагентам, например, артистам, музыкантам, писателям, то есть всем, кто занимается дискредитацией российских Вооруженных сил, охаивает страну, как правило, находясь при этом за рубежом.
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госдума, вячеслав володин, иностранные агенты, реклама, медиа
Госдума, Вячеслав Володин, Иностранные агенты, реклама, Медиа
09:01 05.03.2024 (обновлено: 09:03 05.03.2024)
 
Володин раскрыл, какой объем доходов потеряют иноагенты

Володин: прогнозируется, что иноагенты лишатся от 50 до 80% всех своих рекламных доходов

© РИА Новости . Владимир Федоренко | Перейти в медиабанкПредседатель Государственной Думы РФ Вячеслав Володин
Председатель Государственной Думы РФ Вячеслав Володин - ПРАЙМ, 1920, 05.03.2024
© РИА Новости . Владимир Федоренко
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МОСКВА, 5 мар - ПРАЙМ. В результате вступления в силу закона, предусматривающего запрет рекламы у лиц, признанных иностранными агентами, последние могут потерять от 50 до 80 процентов от всех своих рекламных доходов, заявил председатель Госдумы Вячеслав Володин в своем Telegram-канале.
"Прогнозируется, что в результате вступления закона в силу иноагенты лишатся от 50 до 80% всех своих рекламных доходов. А это, по мнению экспертов, за прошлый год составило порядка 5 миллиардов рублей", - отметил спикер.
Володин указал на то, что за несколько дней с того момента, как был принят этот закон, новая норма показала свою эффективность. Некоторые уже объявили о закрытии проектов, другие приступили к сокращению штатов своих редакций.
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"Недопустимо кормить негодяев, поливающих грязью Россию, перечисляя им деньги за счёт наших граждан", - отметил председатель палаты.
По словам Володина, в последнее время стали поступать предложения ввести запрет на выплату вознаграждений по авторским и смежным правам иноагентам, например, артистам, музыкантам, писателям, то есть всем, кто занимается дискредитацией российских Вооруженных сил, охаивает страну, как правило, находясь при этом за рубежом.
 
ГосдумаВячеслав ВолодинИностранные агентырекламаМедиа
 
 
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