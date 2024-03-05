https://1prime.ru/20240305/volodin-845908320.html

Володин раскрыл, какой объем доходов потеряют иноагенты

Володин раскрыл, какой объем доходов потеряют иноагенты - 05.03.2024, ПРАЙМ

Володин раскрыл, какой объем доходов потеряют иноагенты

В результате вступления в силу закона, предусматривающего запрет рекламы у лиц, признанных иностранными агентами, последние могут потерять от 50 до 80 процентов | 05.03.2024, ПРАЙМ

2024-03-05T09:01+0300

2024-03-05T09:01+0300

2024-03-05T09:03+0300

госдума

вячеслав володин

иностранные агенты

реклама

медиа

https://cdnn.1prime.ru/img/84228/61/842286122_0:0:3071:1728_1920x0_80_0_0_58e1d674771262558a962fbfd3aae1d0.jpg

МОСКВА, 5 мар - ПРАЙМ. В результате вступления в силу закона, предусматривающего запрет рекламы у лиц, признанных иностранными агентами, последние могут потерять от 50 до 80 процентов от всех своих рекламных доходов, заявил председатель Госдумы Вячеслав Володин в своем Telegram-канале."Прогнозируется, что в результате вступления закона в силу иноагенты лишатся от 50 до 80% всех своих рекламных доходов. А это, по мнению экспертов, за прошлый год составило порядка 5 миллиардов рублей", - отметил спикер.Володин указал на то, что за несколько дней с того момента, как был принят этот закон, новая норма показала свою эффективность. Некоторые уже объявили о закрытии проектов, другие приступили к сокращению штатов своих редакций. "Недопустимо кормить негодяев, поливающих грязью Россию, перечисляя им деньги за счёт наших граждан", - отметил председатель палаты. По словам Володина, в последнее время стали поступать предложения ввести запрет на выплату вознаграждений по авторским и смежным правам иноагентам, например, артистам, музыкантам, писателям, то есть всем, кто занимается дискредитацией российских Вооруженных сил, охаивает страну, как правило, находясь при этом за рубежом.

https://1prime.ru/20231129/842402703.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2024

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

госдума, вячеслав володин, иностранные агенты, реклама, медиа