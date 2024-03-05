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В Госдуме хотят запретить платный возврат товаров на маркетплейсах - 05.03.2024, ПРАЙМ
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В Госдуме хотят запретить платный возврат товаров на маркетплейсах
В Госдуме хотят запретить платный возврат товаров на маркетплейсах - 05.03.2024, ПРАЙМ
В Госдуме хотят запретить платный возврат товаров на маркетплейсах
В Госдуму внесли проект закона о регулировании деятельности маркетплейсов, который, в частности, призван запретить торговым площадкам требовать с покупателя... | 05.03.2024, ПРАЙМ
2024-03-05T12:08+0300
2024-03-05T12:33+0300
госдума
интернет-торговля
маркетплейс
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МОСКВА, 5 мар — ПРАЙМ. В Госдуму внесли проект закона о регулировании деятельности маркетплейсов, который, в частности, призван запретить торговым площадкам требовать с покупателя компенсацию за возврат товара. Документ размещен в базе проектов законодательных актов."Владелец агрегатора информации о товарах не вправе требовать от покупателя компенсационных и иных платежей в связи с возвратом покупателем товара, а также получать такие платежи", — говорится в тексте проекта.Документ, в частности, предусматривает, что крупные площадки не имеют права проводить акции без согласия партнеров. Также предписывается, что совокупная стоимость всех услуг, оказываемых продавцу товара владельцем крупного агрегатора, не может превышать десять процентов от общей стоимости товара.Проект регламентирует права и обязанности продавцов, владельцев пунктов выдачи заказов и самих торговых площадок.Документ внесли 5 марта председатель комитета Совфеда по экономической политике Андрей Кутепов и глава комитета Госдумы по промышленности и торговле Владимир Гутенев. Оба они представляют "Единую Россию".Как отмечается в пояснительной записке, законопроект восполняет пробел в регулировании организационных основ деятельности агрегаторов информации на товары, вводит гарантии защиты прав и законных интересов участников оборота и предусматривает меры, обеспечивающие прозрачность и подконтрольность этой деятельности, формирование здоровой конкурентной среды на рынке агрегаторов информации на товары.В случае принятия закона он вступит в силу первого марта 2025 года.
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госдума, интернет-торговля, маркетплейс
Госдума, интернет-торговля, маркетплейс
12:08 05.03.2024 (обновлено: 12:33 05.03.2024)
 
В Госдуме хотят запретить платный возврат товаров на маркетплейсах

В Госдуму внесли проект о запрете маркетплейсам требовать деньги за возврат товара

© РИА Новости . Владимир Федоренко | Перейти в медиабанкГосдума
Госдума - ПРАЙМ, 1920, 05.03.2024
© РИА Новости . Владимир Федоренко
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МОСКВА, 5 мар — ПРАЙМ. В Госдуму внесли проект закона о регулировании деятельности маркетплейсов, который, в частности, призван запретить торговым площадкам требовать с покупателя компенсацию за возврат товара. Документ размещен в базе проектов законодательных актов.
"Владелец агрегатора информации о товарах не вправе требовать от покупателя компенсационных и иных платежей в связи с возвратом покупателем товара, а также получать такие платежи", — говорится в тексте проекта.
Документ, в частности, предусматривает, что крупные площадки не имеют права проводить акции без согласия партнеров. Также предписывается, что совокупная стоимость всех услуг, оказываемых продавцу товара владельцем крупного агрегатора, не может превышать десять процентов от общей стоимости товара.
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Проект регламентирует права и обязанности продавцов, владельцев пунктов выдачи заказов и самих торговых площадок.
Документ внесли 5 марта председатель комитета Совфеда по экономической политике Андрей Кутепов и глава комитета Госдумы по промышленности и торговле Владимир Гутенев. Оба они представляют "Единую Россию".
Как отмечается в пояснительной записке, законопроект восполняет пробел в регулировании организационных основ деятельности агрегаторов информации на товары, вводит гарантии защиты прав и законных интересов участников оборота и предусматривает меры, обеспечивающие прозрачность и подконтрольность этой деятельности, формирование здоровой конкурентной среды на рынке агрегаторов информации на товары.
В случае принятия закона он вступит в силу первого марта 2025 года.
 
Госдумаинтернет-торговлямаркетплейс
 
 
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