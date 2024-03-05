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"Яндекс Путешествия" запустили оплату в отелях частями

"Яндекс Путешествия" запустили оплату в отелях частями - 05.03.2024, ПРАЙМ

"Яндекс Путешествия" запустили оплату в отелях частями

Сервис онлайн-бронирования отелей "Яндекс Путешествия" запустил возможность оплаты в забронированных гостиницах частями - начать платить можно будет за год до... | 05.03.2024, ПРАЙМ

2024-03-05T09:05+0300

2024-03-05T09:05+0300

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МОСКВА, 5 мар - ПРАЙМ. Сервис онлайн-бронирования отелей "Яндекс Путешествия" запустил возможность оплаты в забронированных гостиницах частями - начать платить можно будет за год до планируемого отдыха, а разбить платеж - на срок до полугода, рассказали журналистам в пресс-службе компании. "Пользователи "Яндекс Путешествий" теперь могут забронировать российские отели с оплатой частями за целый год до планируемого отдыха. Разбить оплату на несколько месяцев позволяет сервис "Яндекс Сплит". С его помощью можно разделить платеж на 2, 4 или 6 месяцев, по выбору пользователя", - сообщили в сервисе. Там уточнили, что первая сумма списывается с карты сразу, оставшиеся части - по установленному графику. "В нашем случае "Сплит" - это не рассрочка, а именно оплата частями", - пояснили в сервисе. Там также отметили, что количество предложений для бронирования со "Сплитом" будет увеличиваться. Потребность в новом способе оплаты подтверждают и данные исследования "Яндекс Путешествий", участниками которого стали более 1,2 тысячи человек. "93% участников опроса отметили, что на бронирование жилья во время поездок они тратят до половины общего бюджета на путешествие. 56% опрошенных сказали, что заинтересованы в оплате частями путешествия. Это подтверждает интерес к более гибким и удобным способам оплаты. Данные демонстрируют растущую потребность в разнообразных и удобных методах оплаты проживания в путешествиях", - пояснили в компании.

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отели, оплата, новости