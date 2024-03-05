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"Яндекс Путешествия" запустили оплату в отелях частями - 05.03.2024, ПРАЙМ
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"Яндекс Путешествия" запустили оплату в отелях частями
"Яндекс Путешествия" запустили оплату в отелях частями - 05.03.2024, ПРАЙМ
"Яндекс Путешествия" запустили оплату в отелях частями
Сервис онлайн-бронирования отелей "Яндекс Путешествия" запустил возможность оплаты в забронированных гостиницах частями - начать платить можно будет за год до... | 05.03.2024, ПРАЙМ
2024-03-05T09:05+0300
2024-03-05T09:05+0300
отели
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МОСКВА, 5 мар - ПРАЙМ. Сервис онлайн-бронирования отелей "Яндекс Путешествия" запустил возможность оплаты в забронированных гостиницах частями - начать платить можно будет за год до планируемого отдыха, а разбить платеж - на срок до полугода, рассказали журналистам в пресс-службе компании. "Пользователи "Яндекс Путешествий" теперь могут забронировать российские отели с оплатой частями за целый год до планируемого отдыха. Разбить оплату на несколько месяцев позволяет сервис "Яндекс Сплит". С его помощью можно разделить платеж на 2, 4 или 6 месяцев, по выбору пользователя", - сообщили в сервисе. Там уточнили, что первая сумма списывается с карты сразу, оставшиеся части - по установленному графику. "В нашем случае "Сплит" - это не рассрочка, а именно оплата частями", - пояснили в сервисе. Там также отметили, что количество предложений для бронирования со "Сплитом" будет увеличиваться. Потребность в новом способе оплаты подтверждают и данные исследования "Яндекс Путешествий", участниками которого стали более 1,2 тысячи человек. "93% участников опроса отметили, что на бронирование жилья во время поездок они тратят до половины общего бюджета на путешествие. 56% опрошенных сказали, что заинтересованы в оплате частями путешествия. Это подтверждает интерес к более гибким и удобным способам оплаты. Данные демонстрируют растущую потребность в разнообразных и удобных методах оплаты проживания в путешествиях", - пояснили в компании.
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отели, оплата, новости
отели, оплата, Новости
09:05 05.03.2024
 
"Яндекс Путешествия" запустили оплату в отелях частями

"Яндекс Путешествия" возможность оплаты в забронированных гостиницах частями

© РИА Новости . Илья Тимин | Перейти в медиабанкГостиница
Гостиница - ПРАЙМ, 1920, 05.03.2024
© РИА Новости . Илья Тимин
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МОСКВА, 5 мар - ПРАЙМ. Сервис онлайн-бронирования отелей "Яндекс Путешествия" запустил возможность оплаты в забронированных гостиницах частями - начать платить можно будет за год до планируемого отдыха, а разбить платеж - на срок до полугода, рассказали журналистам в пресс-службе компании.
"Пользователи "Яндекс Путешествий" теперь могут забронировать российские отели с оплатой частями за целый год до планируемого отдыха. Разбить оплату на несколько месяцев позволяет сервис "Яндекс Сплит". С его помощью можно разделить платеж на 2, 4 или 6 месяцев, по выбору пользователя", - сообщили в сервисе.
Там уточнили, что первая сумма списывается с карты сразу, оставшиеся части - по установленному графику. "В нашем случае "Сплит" - это не рассрочка, а именно оплата частями", - пояснили в сервисе. Там также отметили, что количество предложений для бронирования со "Сплитом" будет увеличиваться.
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Потребность в новом способе оплаты подтверждают и данные исследования "Яндекс Путешествий", участниками которого стали более 1,2 тысячи человек. "93% участников опроса отметили, что на бронирование жилья во время поездок они тратят до половины общего бюджета на путешествие. 56% опрошенных сказали, что заинтересованы в оплате частями путешествия. Это подтверждает интерес к более гибким и удобным способам оплаты. Данные демонстрируют растущую потребность в разнообразных и удобных методах оплаты проживания в путешествиях", - пояснили в компании.
 
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