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Ввод войск стран НАТО на Украину нарушит решение альянса, заявил Сийярто

Ввод войск стран НАТО на Украину нарушит решение альянса, заявил Сийярто - 06.03.2024, ПРАЙМ

Ввод войск стран НАТО на Украину нарушит решение альянса, заявил Сийярто

Направление воинских подразделений стран-участниц НАТО на Украину станет нарушением принятого ранее альянсом решения не вмешиваться в конфликт, Будапешт... | 06.03.2024, ПРАЙМ

2024-03-06T08:14+0300

2024-03-06T08:14+0300

2024-03-06T08:17+0300

петер сийярто

венгрия

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ООН, 6 мар – ПРАЙМ. Направление воинских подразделений стран-участниц НАТО на Украину станет нарушением принятого ранее альянсом решения не вмешиваться в конфликт, Будапешт выступит против отправки, заявил РИА Новости глава МИД Венгрии Петер Сийярто. Ранее президент Франции Эммануэль Макрон сказал, что лидеры западных стран обсудили возможность отправки войск на Украину, при этом консенсуса пока не достигли. Отвечая на вопрос, насколько высок риск отправки подразделений альянса на Украину и будет ли Венгрия против этого, Сийярто напомнил, что около двух лет назад страны-члены НАТО приняли решение не вмешиваться в конфликт. "Есть решение НАТО, которое мы поддерживаем, и это наше общее решение не позволяет отправлять на Украину какие-либо сухопутные войска. Потому что это будет нарушением нашего общего решения НАТО. Мы никогда не примем это", — сказал глава МИД Венгрии. Сийярто добавил, что Будапешт не поставлял и не будет поставлять оружие, а также не будет вводить какие-либо войска на территорию Украины. "Должен вам сказать, что после этого заявления президента Макрона меня очень обнадежили слова подавляющего большинства европейских лидеров, поскольку практически все они очень ясно дали понять, включая генерального секретаря НАТО, что таких планов и таких намерений нет. И я очень надеюсь, что так и будет. Потому что очевидно, что в случае появления войск НАТО на Украине мы очень близко подойдем к тому, чего мы не хотим, а именно к Третьей мировой войне, которой, я надеюсь, мы сможем избежать", — заявил он и подчеркнул, что не хочет, чтобы ему, его семье или детям пришлось жить в условиях войны. Ранее президент Макрон сообщил, что Евросоюз договорился создать "девятую коалицию для глубоких ударов" — поставок Киеву ракет среднего и дальнего действия. Он также заявил, что Франция сделает все, чтобы Россия "не выиграла эту войну". По его словам, лидеры западных стран обсудили возможность отправки войск на Украину, но консенсус пока не достигнут. Вскоре после заявлений Макрона канцлер ФРГ Шольц и министр обороны Борис Писториус заявили, что Германия не будет отправлять своих военнослужащих на Украину, а Шольц подчеркнул, что этого не собираются делать страны НАТО в целом. Кроме того, канцлер снова заявил об отсутствии планов по отправке дальнобойных крылатых ракет Taurus Украине.

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петер сийярто, венгрия, украина, нато