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Глава Гагаузии назвала молдавскую политику евроинтеграции красивой сказкой - 06.03.2024, ПРАЙМ
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Глава Гагаузии назвала молдавскую политику евроинтеграции красивой сказкой
Глава Гагаузии назвала молдавскую политику евроинтеграции красивой сказкой - 06.03.2024, ПРАЙМ
Глава Гагаузии назвала молдавскую политику евроинтеграции красивой сказкой
Проводимая президентом Молдавии Майей Санду политика евроинтеграции без учета национальных интересов является красивой сказкой, которую она продала молдавскому... | 06.03.2024, ПРАЙМ
2024-03-06T08:32+0300
2024-03-06T08:33+0300
молдавия
гагаузия
майя санду
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СИРИУС, 6 мар - ПРАЙМ. Проводимая президентом Молдавии Майей Санду политика евроинтеграции без учета национальных интересов является красивой сказкой, которую она продала молдавскому избирателю, заявила в интервью РИА Новости глава Гагаузской автономии Евгения Гуцул. "Политика европейской интеграции проводится Майей Санду без учета национальных интересов и вопреки позиции жителей Гагаузии. Впрочем, здесь возможны дискуссии, в какой степени молдавские власти вообще независимы в принятии решений", — сказала Гуцул на полях Всемирного фестиваля молодежи в Сириусе. Она отметила, что под "европейским будущем" Кишинева скрываются огромные риски для экономики, социальной сферы и национальной идентичности как страны, так и Гагаузии. "Европейская интеграция – это "красивая сказка", которую правящая партия "продала" молдавскому избирателю. Реальность оказалось иной. Вместо "европейского уровня жизни" жители нашей страны получили стагнацию в экономике и падение экспорта, высокие темпы инфляции, рост тарифов на коммунальные услуги", — пояснила Гуцул. По ее словам, в Молдавии извлекли из этого "горький урок", и на следующих выборах Санду и проевропейские партии получат намного меньше голосов. Весной 2023 года в Гагаузии прошли выборы главы региона, победу одержала Евгения Гуцул, которая была кандидатом от партии "Шор". Власти Молдавии объявили данную фракцию антиконституционной и обвинили ее в том числе в сотрудничестве с Москвой. После выборов главы Гагаузии центральные власти Молдавии начали оказывать давление на регион. Молдавский парламент в октябре прошлого года одобрил инициативу правящей партии "Действие и солидарность", в соответствии с которой возврат НДС экономическим агентам Гагаузской автономии будет производиться не из республиканского бюджета, а из регионального. Кроме того, президент Молдавии Санду до сих пор не подписала указ об утверждении Гуцул членом правительства, хотя этого требует законодательство страны. Гагаузия является автономией на юге Молдавии и традиционно выступает за сближение с Россией, при этом Кишинев провозгласил курс на европейскую интеграцию. В феврале 2014 года в автономии прошел референдум по вопросу определения вектора внешней политики страны. Более 98% его участников высказались за интеграцию Молдавии в Таможенный союз. Всемирный фестиваль молодежи проходит с 1 по 7 марта на федеральной территории Сириус по указу президента России Владимира Путина. Организатором фестиваля выступает Росмолодёжь. РИА Новости – генеральный информационный партнер Всемирного фестиваля молодежи-2024. Полный текст интервью читайте на сайте ria.ru 6 марта в 9.00 мск.
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молдавия, гагаузия, майя санду
МОЛДАВИЯ, ГАГАУЗИЯ, Майя Санду
08:32 06.03.2024 (обновлено: 08:33 06.03.2024)
 
Глава Гагаузии назвала молдавскую политику евроинтеграции красивой сказкой

Глава Гагаузии Гуцул: политика евроинтеграции Майи Санду является красивой сказкой

© Sputnik | Перейти в медиабанкПрезидент Молдавии Майя Санду
Президент Молдавии Майя Санду
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СИРИУС, 6 мар - ПРАЙМ. Проводимая президентом Молдавии Майей Санду политика евроинтеграции без учета национальных интересов является красивой сказкой, которую она продала молдавскому избирателю, заявила в интервью РИА Новости глава Гагаузской автономии Евгения Гуцул.
"Политика европейской интеграции проводится Майей Санду без учета национальных интересов и вопреки позиции жителей Гагаузии. Впрочем, здесь возможны дискуссии, в какой степени молдавские власти вообще независимы в принятии решений", — сказала Гуцул на полях Всемирного фестиваля молодежи в Сириусе.
Она отметила, что под "европейским будущем" Кишинева скрываются огромные риски для экономики, социальной сферы и национальной идентичности как страны, так и Гагаузии.
"Европейская интеграция – это "красивая сказка", которую правящая партия "продала" молдавскому избирателю. Реальность оказалось иной. Вместо "европейского уровня жизни" жители нашей страны получили стагнацию в экономике и падение экспорта, высокие темпы инфляции, рост тарифов на коммунальные услуги", — пояснила Гуцул.
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По ее словам, в Молдавии извлекли из этого "горький урок", и на следующих выборах Санду и проевропейские партии получат намного меньше голосов.
Весной 2023 года в Гагаузии прошли выборы главы региона, победу одержала Евгения Гуцул, которая была кандидатом от партии "Шор". Власти Молдавии объявили данную фракцию антиконституционной и обвинили ее в том числе в сотрудничестве с Москвой.
После выборов главы Гагаузии центральные власти Молдавии начали оказывать давление на регион. Молдавский парламент в октябре прошлого года одобрил инициативу правящей партии "Действие и солидарность", в соответствии с которой возврат НДС экономическим агентам Гагаузской автономии будет производиться не из республиканского бюджета, а из регионального. Кроме того, президент Молдавии Санду до сих пор не подписала указ об утверждении Гуцул членом правительства, хотя этого требует законодательство страны.
Гагаузия является автономией на юге Молдавии и традиционно выступает за сближение с Россией, при этом Кишинев провозгласил курс на европейскую интеграцию. В феврале 2014 года в автономии прошел референдум по вопросу определения вектора внешней политики страны. Более 98% его участников высказались за интеграцию Молдавии в Таможенный союз.
Всемирный фестиваль молодежи проходит с 1 по 7 марта на федеральной территории Сириус по указу президента России Владимира Путина. Организатором фестиваля выступает Росмолодёжь. РИА Новости – генеральный информационный партнер Всемирного фестиваля молодежи-2024.
Полный текст интервью читайте на сайте ria.ru 6 марта в 9.00 мск.
 
МОЛДАВИЯГАГАУЗИЯМайя Санду
 
 
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