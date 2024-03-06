https://1prime.ru/20240306/845989380.html

Глава Гагаузии назвала молдавскую политику евроинтеграции красивой сказкой

Глава Гагаузии назвала молдавскую политику евроинтеграции красивой сказкой - 06.03.2024, ПРАЙМ

Глава Гагаузии назвала молдавскую политику евроинтеграции красивой сказкой

Проводимая президентом Молдавии Майей Санду политика евроинтеграции без учета национальных интересов является красивой сказкой, которую она продала молдавскому... | 06.03.2024, ПРАЙМ

2024-03-06T08:32+0300

2024-03-06T08:32+0300

2024-03-06T08:33+0300

молдавия

гагаузия

майя санду

https://cdnn.1prime.ru/img/83729/44/837294497_0:0:3071:1728_1920x0_80_0_0_5d0c6d120133b67dfe190ab3cae39331.jpg

СИРИУС, 6 мар - ПРАЙМ. Проводимая президентом Молдавии Майей Санду политика евроинтеграции без учета национальных интересов является красивой сказкой, которую она продала молдавскому избирателю, заявила в интервью РИА Новости глава Гагаузской автономии Евгения Гуцул. "Политика европейской интеграции проводится Майей Санду без учета национальных интересов и вопреки позиции жителей Гагаузии. Впрочем, здесь возможны дискуссии, в какой степени молдавские власти вообще независимы в принятии решений", — сказала Гуцул на полях Всемирного фестиваля молодежи в Сириусе. Она отметила, что под "европейским будущем" Кишинева скрываются огромные риски для экономики, социальной сферы и национальной идентичности как страны, так и Гагаузии. "Европейская интеграция – это "красивая сказка", которую правящая партия "продала" молдавскому избирателю. Реальность оказалось иной. Вместо "европейского уровня жизни" жители нашей страны получили стагнацию в экономике и падение экспорта, высокие темпы инфляции, рост тарифов на коммунальные услуги", — пояснила Гуцул. По ее словам, в Молдавии извлекли из этого "горький урок", и на следующих выборах Санду и проевропейские партии получат намного меньше голосов. Весной 2023 года в Гагаузии прошли выборы главы региона, победу одержала Евгения Гуцул, которая была кандидатом от партии "Шор". Власти Молдавии объявили данную фракцию антиконституционной и обвинили ее в том числе в сотрудничестве с Москвой. После выборов главы Гагаузии центральные власти Молдавии начали оказывать давление на регион. Молдавский парламент в октябре прошлого года одобрил инициативу правящей партии "Действие и солидарность", в соответствии с которой возврат НДС экономическим агентам Гагаузской автономии будет производиться не из республиканского бюджета, а из регионального. Кроме того, президент Молдавии Санду до сих пор не подписала указ об утверждении Гуцул членом правительства, хотя этого требует законодательство страны. Гагаузия является автономией на юге Молдавии и традиционно выступает за сближение с Россией, при этом Кишинев провозгласил курс на европейскую интеграцию. В феврале 2014 года в автономии прошел референдум по вопросу определения вектора внешней политики страны. Более 98% его участников высказались за интеграцию Молдавии в Таможенный союз. Всемирный фестиваль молодежи проходит с 1 по 7 марта на федеральной территории Сириус по указу президента России Владимира Путина. Организатором фестиваля выступает Росмолодёжь. РИА Новости – генеральный информационный партнер Всемирного фестиваля молодежи-2024. Полный текст интервью читайте на сайте ria.ru 6 марта в 9.00 мск.

https://1prime.ru/20240223/843151805.html

молдавия

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2024

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

молдавия, гагаузия, майя санду